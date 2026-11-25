La familia de un ciudadano fallecido en un accidente de tránsito clama por justicia. Denuncian la liberación de la conductora responsable y la falta de apoyo, obligándolos a cubrir todos los gastos médicos y funerarios. Se solicita la reclasificación del delito a homicidio culposo.| Video: Panamericana

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Las cámaras de seguridad que registraron el accidente en la avenida Brasil muestran que un bus habría cruzado una intersección con el semáforo en rojo antes de atropellar a Liang ZhangCheng, dueño de un chifa que se desplazaba en una motocicleta eléctrica. La familia pide que se determinen responsabilidades en el caso luego de las nuevas evidencias.

El material difundido permite observar que varios vehículos que circulaban por la vía se detienen ante la señal roja. En ese momento, los peatones comienzan a cruzar la pista y ZhangCheng avanza por la intersección. Segundos después, un autobús lo embiste.

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Las imágenes que comprometen a la conductora tras el atropello al dueño de un chifa| Foto: Panamericana

El bus continuó su marcha pese a que otros vehículos se habían detenido

De acuerdo con las imágenes, el vehículo de transporte público, perteneciente a la empresa Niño Emanuel, no se detuvo pese a que las unidades situadas a su derecha sí lo hicieron. La secuencia será materia de evaluación dentro de las investigaciones para establecer la responsabilidad de la conductora.

El accidente ocurrió en la avenida Brasil cuando el empresario retornaba tras realizar compras para su negocio, según relató su esposa. Tras el impacto, fue trasladado a una clínica, donde permaneció en estado grave hasta su fallecimiento.

La familia sostiene que no fue notificada sobre los motivos de la liberación de la conductora involucrada en el atropello.

La defensa de los deudos busca que la investigación sea evaluada bajo la figura de homicidio culposo, según informó la reportera que acompañó a los familiares. El cuerpo de ZhangCheng sería cremado tras las diligencias correspondientes.

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Murió ciudadano chino atropellado por un bus en la avenida Brasil y su familia denuncia irregularidades en la investigación| Foto: América Noticias

El vehículo registra más de diez papeletas

Los familiares también señalaron que el bus, de placa CAB370, acumula más de diez papeletas, varias de ellas por exceso de velocidad. Esa información deberá ser confirmada por las autoridades de transporte y por la Policía durante las investigaciones.

Además, indicaron que, aunque la unidad contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), este no habría sido activado hasta el momento. La familia afirmó que asumió gastos médicos cercanos a los S/ 80 mil.

La muerte de ZhangCheng dejó a dos menores de edad sin su padre, según el testimonio de sus allegados. La principal prueba del caso será el registro de las cámaras de seguridad, que permitirá establecer la secuencia del atropello y determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas.

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Conductora rompe su silencio

La conductora del bus involucrado en el atropello que causó la muerte de Liang ZhangCheng, dueño de un chifa, habló por teléfono con el equipo periodístico de Latina Noticias y señaló que no podía brindar detalles sobre el caso mediante esa vía. La mujer afirmó que también se siente afectada por lo ocurrido.

“Sí, señorita, pero no tengo nada que decir. Todo ya está en el consultamiento”, respondió al recibir las preguntas sobre el accidente ocurrido en la avenida Brasil.

Ante la insistencia de la periodista para que explique qué sucedió el día del atropello, indicó que solo daría declaraciones en una entrevista presencial. “Tendríamos que entrevistarnos personalmente, señorita. Por teléfono no puedo decirlo. Gracias”, sostuvo.

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En la misma llamada, la reportera le indicó que el equipo periodístico había buscado la dirección consignada por la conductora ante la Fiscalía, en un jirón de Lima, pero no logró ubicarla. También sostuvo que la Policía les informó que no existía la manzana Z señalada en el domicilio.

La conductora respondió que había proporcionado la dirección que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y otra correspondiente al lugar donde reside.