El Senamhi advirtió que Piura y Tumbes esperan lluvias intensas de hasta 100 litros por metro cuadrado. (Infobae)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Piura y Tumbes podrían registrar lluvias intensas de hasta 100 litros por metro cuadrado en la costa norte, con mayor incidencia en zonas del interior de ambas regiones. El pronóstico difundido este 25 de noviembre también incluye a Lambayeque, donde se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad.

La subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, Rosario Julca, informó en una entrevista con RPP Noticias que las precipitaciones previstas para Piura y Tumbes podrían alcanzar acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado.

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La entidad explicó que esa cantidad equivale a 100 milímetros de lluvia en un día, es decir, 100 litros de agua sobre cada metro cuadrado de superficie.

El aviso meteorológico tiene vigencia desde las 13:00 horas del 25 de noviembre hasta las 13:00 horas del 26 de noviembre. El mapa de pronóstico de 24 horas difundido por el Senamhi ubica a Tumbes, Piura y Lambayeque dentro de las zonas donde se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad.

Las estaciones de Cañaveral y Rica Playa en Tumbes reportaron acumulados diarios de lluvia de hasta 25,5 milímetros.

El Senamhi

Antes de la nueva advertencia, el Senamhi comunicó que se registraron lluvias intensas en Tumbes y Piura. En el caso de Tumbes, los acumulados diarios llegaron a 25,5 milímetros en Cañaveral y a 17,0 milímetros en Rica Playa.

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La información fue publicada junto con un mapa de precipitación acumulada diaria correspondiente al período entre las 07:00 horas del 24 de noviembre y las 07:00 horas del 25 de noviembre. El reporte incluyó zonas con presencia de lluvias en el norte del país, entre ellas sectores de Tumbes y Piura.

El organismo también difundió una explicación sobre el volumen de agua que representa un acumulado de 100 milímetros. Según la entidad, esa cantidad puede entenderse como una lámina de agua de 10 centímetros de altura sobre un espacio de un metro por un metro.

En su publicación, el Senamhi señaló que los 100 milímetros representan 100 litros de agua por metro cuadrado. El dato cobra relevancia ante el pronóstico de lluvias de mayor intensidad para áreas de Piura y Tumbes durante las próximas 24 horas.

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Varios niños juegan en un parque inundado por las lluvias en Piura, donde miles de menores enfrentan condiciones de riesgo asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

El río Tumbes

El río Tumbes también presentó un incremento de caudal. A las 06:00 horas del 24 de noviembre, la estación hidrológica El Tigre registró 811,93 metros cúbicos por segundo, una cifra superior al umbral naranja establecido en 800 metros cúbicos por segundo.

Ante esa situación, el Senamhi recomendó a la población mantenerse alerta, evitar acercarse a las riberas del río y no cruzar corrientes de agua. La entidad indicó que continúa con el monitoreo de las condiciones hidrológicas para informar sobre cualquier cambio.

El gráfico publicado por el organismo muestra un aumento marcado del caudal durante las primeras horas del 24 de noviembre, hasta superar la línea correspondiente al nivel naranja. Los datos se encuentran sujetos a revisión y validación, según la información incluida en el reporte hidrológico.

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Las precipitaciones previstas para Tumbes y Piura coinciden con un escenario de acumulados ya reportados en ambas regiones y con el incremento del caudal del río Tumbes. El Senamhi mantiene activa la difusión de sus pronósticos y reportes hidrológicos para las zonas bajo vigilancia.

Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Adelantar el final de año

Las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño también llevaron a modificar el calendario escolar en cuatro regiones del norte del Perú. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad adelantarán la culminación de las clases con el objetivo de reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo a las precipitaciones, las inundaciones y las dificultades de acceso a los colegios.

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La medida alcanza a 1,4 millones de escolares. Tumbes será la primera región en finalizar las actividades lectivas, con cierre previsto para el 20 de noviembre de 2026. En Piura, las clases terminarán el 27 de noviembre. La Libertad culminará el 2 de diciembre y Lambayeque lo hará el 4 de diciembre.

El ajuste no elimina las evaluaciones de cierre. Cada institución educativa deberá organizar las pruebas, revisar los aprendizajes y entregar los resultados dentro de los plazos establecidos para cada jurisdicción. Las direcciones de los colegios deberán comunicar a las familias las fechas de exámenes, reuniones y entrega de libretas.

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En Piura, el adelanto del fin de clases busca que los estudiantes completen sus obligaciones académicas antes de que un posible agravamiento de las condiciones meteorológicas afecte la asistencia o los desplazamientos. En Tumbes, las lluvias pueden alterar el traslado de los alumnos, afectar la infraestructura educativa y dificultar las jornadas presenciales.

Las cuatro regiones son las únicas incluidas en el cambio de calendario por las lluvias intensas y el contexto asociado al fenómeno de El Niño. El resto del país mantendrá el cronograma previsto, salvo que las autoridades establezcan nuevas disposiciones ante situaciones particulares.