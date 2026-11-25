Resultados de las semifinales de la Copa Perú 2026

Guardar

Hoy, miércoles 25 de noviembre, cuatro equipos buscarán el pase a la final de la Copa Perú 2026 en una jornada doble. Unión Minas de Pamputa, ADA Cajabamba, Viargoca FC y Sociedad Tiro 28 superaron los cuartos de final y siguen en disputa por el título, que además concede el ascenso al fútbol profesional.

Las dos semifinales se jugarán en el estadio Hugo Sotil Yerén, situado en Villa El Salvador. Los vencedores de cada cruce avanzarán al partido que resolverá al campeón del torneo nacional.

PUBLICIDAD

Resultados de las semifinales de la Copa Perú 2026

Miércoles 25 de noviembre

- Unión Minas de Pamputa vs. ADA Cajabamba (12:00 horas / estadio Hugo Sotil / Bicolor+ Premium)

- Viargoca FC vs. Sociedad Tiro 28 (15:00 horas / estadio Hugo Sotil / Bicolor+ Premium)

Así se jugarán las semifinales de la Copa Perú 2026

Canal TV para ver las semifinales de la Copa Perú 2026

Las semifinales de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 se emitirán en exclusiva por Bicolor+ Premium, que a diferencia de rondas previas, los partidos eran cubiertos por diversas cuentas de streaming. Los aficionados también podrán seguir los partidos mediante TV360, la aplicación de Bitel para dispositivos conectados a internet.

“Cuatro equipos sueñan con sentarse en la gran final, pero solo hay lugar para dos. ¿Quiénes lograrán el objetivo?“, se lee en la publicación del canal de la FPF.

PUBLICIDAD

Dónde ver las semifinales de la Copa Perú 2026

¿Qué está en juego en las semifinales de la Copa Perú 2026?

La definición de la Copa Perú no solo resolverá el título del torneo. La serie también determinará los destinos de los finalistas para la temporada 2027.

El campeón obtendrá el ascenso a la Liga 2, mientras que el subcampeón accederá a la Liga 3. Los clubes que no alcancen esas posiciones volverán a competir en sus respectivas ligas de origen.

La competencia ya tuvo una eliminación que impactó en la campaña. Domingo Dianderas, considerado el equipo con mayor atención mediática del certamen, quedó fuera antes de los cuartos de final.

Así llegan Unión Minas de Pamputa, ADA Cajabamba, Viargoca FC y Sociedad Tiro 28 a las semifinales

Unión Minas de Pamputa busca el primer título de Copa Perú para Apurímac en su estreno dentro de la Etapa Nacional. El equipo, campeón departamental, está dirigido por Roberto Tristán y juega como local en Nueva Fuerabamba, un escenario con capacidad para 2.500 espectadores.

PUBLICIDAD

El conjunto apurimeño llegó a esta instancia después de eliminar a Defensor Patibamba, CESA de Junín y Atlético Nacional de Iquitos.

ADA Cajabamba representa a Cajamarca tras conquistar el torneo departamental. Bajo la conducción de Gilberto Fernández, el club suele jugar en el estadio Germán Contreras Jara, que recibe a 6.300 personas.

El elenco cajamarquino avanzó luego de igualar sin goles ante Bella Esperanza, de Lima Provincias, y ganar la definición por penales por 4-3.

Viargoca FC es el representante de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí. Arturo Gonzales dirige al equipo, que utiliza el estadio Municipal de Atico, con aforo para 3.000 espectadores.

PUBLICIDAD

El club ya había disputado la fase nacional en 2024. En su actual campaña, venció 2-0 a Leones de Anccaca con goles de Bill Pérez y Fabricio Cancapa.

La nómina se completa con Sociedad Tiro 28, institución fundada el 19 de julio de 1907 en la fundición de Smelter, en Tinyahuarco. El cuadro es reconocido como el club activo más antiguo de Pasco y no registra participaciones en Primera División.

El equipo dirigido por Erick Torres juega su quinta Etapa Nacional. Tras quedar eliminado en dieciseisavos de final en 2023 y 2024, superó a El Inca de Chao y Sport Machete, con un doblete de Renny Luque.

PUBLICIDAD