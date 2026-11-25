Francho Sierralta aparece en dos retratos que corresponden a su actividad en las pistas de carreras y a un momento personal junto a su esposa.

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El empresario peruano Francho Sierralta pidió perdón públicamente a su esposa por el daño causado tras el ampay en un yate, luego de que ambos quedaron expuestos durante un show de Luzu TV en Lima, donde el público recordó el episodio frente a ellos.

El mensaje fue difundido por el exchico reality a través de sus historias de Instagram, horas después de la situación que vivió junto a su pareja en el espectáculo presencial de Nadie dice nada, realizado el domingo 22 de noviembre en Costa 21, en el distrito de San Miguel. Durante una dinámica con asistentes, varios espectadores mencionaron el video en el que Sierralta apareció besando a otra mujer en una embarcación durante un viaje a Argentina.

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En su primera publicación, el empresario asumió responsabilidad por lo ocurrido y se dirigió a su esposa. “Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé”, escribió sobre un fondo blanco.

Francho Sierralta publica un mensaje en el que asume la responsabilidad de sus actos y pide perdón a su esposa tras un incidente en una transmisión en vivo.

Sierralta también hizo referencia directa a la escena que se produjo durante la presentación de Luzu TV. Según explicó, el tema volvió a ser mencionado de forma pública delante de su pareja y de miles de personas que asistieron al evento. El empresario sostuvo que los gritos se dirigían hacia él, aunque reconoció que ella también quedó involucrada en el momento.

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“Con las cámaras encima ante más de 3.000 personas insultando y gritando, me costó reaccionar de la manera correcta y detener los agravios”, señaló. Luego añadió que ello no modificaba su posición sobre lo sucedido: “Lamento profundamente haberla puesto en una situación que nunca debió vivir. Le pido perdón también por eso”.

La aparición de ambos en el evento se viralizó en redes sociales luego de que algunos asistentes grabaran el intercambio con los conductores y el público. En las imágenes que circularon se observa a Sierralta junto a una joven que fue identificada por los asistentes como su esposa. Cuando le preguntaron cuál era su vínculo con el empresario, ella evitó dar detalles.

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Francho Sierralta dedica un mensaje público a su esposa en redes sociales junto con una fotografía en blanco y negro de ambos.

El episodio se produjo después de que un espectador mostrara a Nicolás Occhiato un mensaje en su celular que hacía alusión al “chisme” relacionado con el viaje de Sierralta a Argentina. A partir de ese momento, parte del público relató y comentó el ampay, mientras las cámaras enfocaban al empresario y a su acompañante. Videos difundidos en TikTok mostraron que la mujer dejó el recinto antes de que terminara el show y que Sierralta salió poco después.

Francho Sierralta afirmó que la pareja mantendrá sus asuntos en privado

En una segunda historia, Francho Sierralta comunicó que ambos decidieron preservar la intimidad de su relación, aunque dejó claro que continúan juntos. “Hemos decidido mantener nuestros temas de pareja en nuestra intimidad. Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida y construyendo nuestra relación a nuestro ritmo”, manifestó.

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El empresario también agradeció a las personas de su entorno que, según expresó, los acompañaron durante la crisis. “Gracias a nuestra familia, amigos y a quienes nos han apoyado y respetado desde el primer momento. Agradecemos que sigan respetando nuestra privacidad”, añadió en el comunicado.

Francho Sierralta comparte un mensaje en su cuenta de Instagram donde pide respeto a la privacidad de su relación de pareja.

La tercera publicación tuvo un tono personal y estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro de la pareja caminando por una calle. Sierralta afirmó que desea continuar la relación y formar una familia junto a su esposa. “Seguir a tu lado me confirma que la vida es linda y buena”, escribió.

En ese mismo texto, indicó que busca corregir conductas que afectaron el vínculo. “Sé que tengo que corregir, aprender y mejorar muchas cosas. Pero no va a haber día de mi vida en que no siga trabajando y esforzándome por ser esa persona que mereces a tu lado”, expresó.

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El empresario cerró su pronunciamiento con una promesa de acompañamiento hacia su esposa. “Te amo y prometo cuidarte y cuidarnos, cuidar tus metas y tus sueños y apoyarte en todo lo que pueda para hacerte cada día más feliz”, sostuvo.

Un presentador de Luzu TV acerca un micrófono a Francho Sierralta mientras este se encuentra sentado junto a su acompañante entre el público en Lima.

El ampay en Argentina volvió a ser comentado ante su esposa

El caso surgió tras la difusión de imágenes de Francho Sierralta en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, donde fue captado besando a otra mujer. En ese viaje también estuvieron Mario Irivarren y Said Palao, quienes participaron en una despedida de soltero en el extranjero.

Las imágenes tuvieron repercusiones en las relaciones de los participantes del viaje. Onelia Molina anunció entonces el fin de su vínculo con Irivarren, mientras que la difusión del material también generó tensión entre Palao y Alejandra Baigorria.

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Durante la presentación en vivo de Luzu TV en Lima, un asistente del público relató ante los conductores el ampay televisivo protagonizado por Francho Sierralta en un yate. La interacción fue proyectada en la pantalla gigante del escenario principal frente a los integrantes del programa y el público presente.

Tras el pronunciamiento de Sierralta, su esposa no compartió un mensaje público sobre el comunicado ni sobre lo ocurrido durante el show en Lima. El empresario pidió que se respete la privacidad de ambos mientras intentan reconstruir su relación.