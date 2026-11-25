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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó la versión 2 de las especificaciones técnicas mínimas para los dispositivos de verificación biométrica utilizados en la validación de identidad durante la contratación de servicios públicos de telecomunicaciones móviles. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Jefatural N° D000080-2026-RENIEC/JNAC.

La norma deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 000097-2024/JNAC/RENIEC, que desde junio de 2024 establecía los requisitos técnicos para los equipos destinados a comprobar la identidad de los usuarios y de los vendedores o personas naturales que intervienen de forma directa en la contratación de líneas móviles.

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La nueva disposición aprueba las Especificaciones Técnicas Mínimas para Dispositivos de Verificación Biométrica a establecerse según Decreto Legislativo N° 1596 - Versión 2, cuyo contenido forma parte del anexo de la resolución.

Un teléfono celular escanea el código QR de otro dispositivo para validar una credencial de identidad digital vinculada al RENIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización

El alcance de las especificaciones se vincula con el procedimiento de contratación de servicios públicos móviles de telecomunicaciones. El Decreto Legislativo N° 1338 creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, con el objetivo de prevenir y combatir el comercio ilegal de equipos terminales móviles y reforzar la seguridad ciudadana.

Ese decreto establece obligaciones para las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones. Tras la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1596, estas compañías deben verificar plenamente la identidad de la persona que contrata el servicio mediante un sistema de verificación biométrica.

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La resolución de Reniec también se refiere a la validación de identidad del vendedor o de la persona natural que participe directamente en la contratación del servicio. Por esa razón, los nuevos requisitos técnicos comprenden los dispositivos empleados en ambos extremos de ese proceso de identificación.

La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1596 dispone que Reniec debe establecer y actualizar de manera periódica las especificaciones técnicas mínimas de esos equipos. La actualización aprobada el 24 de noviembre corresponde a esa atribución.

Una trabajadora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil atiende a una usuaria en una ventanilla con lector biométrico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones aprobadas

El artículo primero de la resolución dispone expresamente la derogación de la normativa anterior. Con ello, queda sin efecto la Resolución Jefatural N° 000097-2024/JNAC/RENIEC, emitida el 6 de junio de 2024.

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La disposición de 2024 había aprobado las especificaciones mínimas de los dispositivos utilizados para confirmar la identidad de usuarios y vendedores durante la contratación de servicios de telecomunicaciones. La nueva versión sustituye ese marco técnico.

Según los fundamentos de la resolución, la Dirección de Certificación y Servicios Digitales planteó la actualización a través de su Sub Dirección de Servicios de Certificación Digital. El sustento presentado señala que la propuesta responde a la necesidad de incorporar avances tecnológicos relacionados con el software y los dispositivos destinados a la autenticación de identidad por medios biométricos.

El Reglamento de Organización y Funciones de Reniec asigna a la Dirección de Certificación y Servicios Digitales la tarea de proponer estándares y protocolos interoperables en materias como credenciales de identidad digital, biometría, firmas digitales, certificados digitales y servicios digitales seguros.

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Esa labor debe desarrollarse en coordinación con la Autoridad Administrativa Competente y bajo medidas de seguridad que garanticen el tratamiento y la protección de los datos personales, de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Un ciudadano utiliza la aplicación móvil DNIBIOFACIAL del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para efectuar trámites de identidad en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las áreas técnicas

La resolución se sustenta en memorandos e informes elaborados por distintas áreas de Reniec. La Dirección de Certificación y Servicios Digitales remitió los Memorandos N° D000191-2026-RENIEC/DCSD, del 9 de octubre de 2026, y N° D000249-2026-RENIEC/DCSD, del 6 de noviembre de 2026.

También figura el Informe N° D000034-2026-RENIEC/DCSD-SDSCD, emitido el 7 de octubre por la Sub Dirección de Servicios de Certificación Digital. Este documento respaldó la propuesta de actualización de las especificaciones para los equipos de validación biométrica.

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La Oficina de Tecnologías de la Información emitió una opinión favorable sobre la propuesta. Sus informes consideraron que la actualización de las especificaciones técnicas mínimas para dispositivos de verificación biométrica era adecuada.

En ese grupo de documentos figuran el Memorando N° D001796-2026-RENIEC/OTI, del 28 de octubre; la Hoja de Elevación N° D000433-2026-RENIEC/OTI-UIS, del 27 de octubre; y el Informe N° D000009-2026-RENIEC/BIO-OTI-UIS, también fechado el 27 de octubre.

La Oficina de Asesoría Jurídica evaluó el marco normativo y los informes técnicos elaborados por la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y la Oficina de Tecnologías de la Información. A través del Informe N° 000477-2024/OAJ/RENIEC, fechado el 18 de noviembre de 2026, concluyó que existía viabilidad legal para aprobar la actualización mediante una resolución jefatural.

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Una mano sostiene un sobre con un DNI electrónico frente a la fachada de una agencia de Reniec, destacando el servicio de Trámite Exprés para la expedición de documentos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos áreas de Reniec

El artículo tercero de la norma encarga la implementación de las nuevas especificaciones a la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y a la Oficina de Tecnologías de la Información de Reniec.

La resolución lleva la firma de Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa nacional de Reniec. La entidad dispuso que el texto sea publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Además, Reniec ordenó la publicación de la resolución y de su anexo en su portal institucional y en la plataforma digital del Estado.