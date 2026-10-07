Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

El 'Tigre' habló en medio del mal momento de la 'bicolor'. Créditos: Al Volante.

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La selección peruana atraviesa un momento adverso. En su reciente gira por Norteamérica, el equipo dirigido por Mano Menezes perdió tres partidos y empató uno, resultados que generaron cuestionamientos hacia los integrantes del combinado nacional.

En ese escenario, Ricardo Gareca habló en una entrevista con el podcast Al Volante, que difundió un adelanto de la conversación. En el clip, el técnico argentino recordó su etapa al frente de la ‘bicolor’.

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“En el 2017 estuvimos entre las diez mejores selecciones del mundo y, cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”, expresó el entrenador, que clasificó a Perú a un Mundial después de 36 años y quedó cerca de llevarlo a una segunda cita mundialista tras disputar el repechaje.

En otro pasaje, Gareca aseguró que quienes lo cuestionaban durante su ciclo en la selección podían conversar con él sin restricciones. “Los que más me criticaban tenían la puerta abierta para preguntarme de lo que quisieran”.

El ‘Tigre’ también se refirió a su vínculo con el Perú. “Es un país que me encanta, es un país que la he pasado muy bien”.

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Además, explicó su decisión de insistir en que los futbolistas peruanos busquen oportunidades en el extranjero. “Si le va bien a él en el extranjero, le abría la puerta a otro peruano para que vaya”.

Ricardo Gareca cerró con un elogio al jugador nacional: “Para mí, el futbolista peruano es muy talentoso, viste, es muy creativo. El peruano es muy creativo”.

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú, afirmando que colocó a la selección entre las 10 mejores del mundo.

Así fue a la selección peruana en la gira por Norteamérica

La selección peruana cerró su gira por Norteamérica con un saldo preocupante: tres derrotas y un empate en cuatro amistosos disputados durante la fecha FIFA 2026. El equipo dirigido por Mano Menezes recibió nueve goles y solo marcó tres, una señal de las dificultades defensivas que deberá corregir antes de sus próximos compromisos.

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La ‘bicolor’ inició el recorrido con una dura caída por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. Gianluca Lapadula marcó el empate parcial a los 15 minutos, después del tanto inicial de Justin Ellis, pero el conjunto norteamericano se impuso en el complemento con goles de Malik Tillman, Julian Hall y Sebastián Berhalter.

Luego, Perú consiguió su único resultado sin derrota al igualar 1-1 con México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Jairo Vélez abrió el marcador a los 26 minutos tras ganar una pelota dividida y definir ante el portero rival. No obstante, Víctor Guzmán igualó de cabeza apenas iniciado el segundo tiempo, tras una desatención defensiva.

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Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

El equipo nacional volvió a caer ante Canadá en Montreal. Jacob Shaffelburg anotó un doblete en la primera media hora y sentenció el 2-0. Perú presentó un once con variantes, pero no encontró respuestas ante el dominio de su rival y mostró problemas por los laterales. Vélez volvió a destacar como una de las principales opciones ofensivas.

La gira terminó con otra derrota, esta vez por 2-0 frente a Colombia en Miami. La ‘bicolor’ resistió durante gran parte del encuentro, pero cedió en el segundo tiempo. Samuel Velásquez abrió el marcador con un remate desde fuera del área tras un despeje fallido de Jesús Pretell. Poco después, Miguel Araujo fue expulsado. Daniel Arcila selló el resultado en los descuentos, con un disparo que se desvió en Erick Noriega.

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La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Mano Menezes volverá a reunir al plantel en noviembre para una nueva fecha FIFA. La Federación Peruana de Fútbol aún no confirmó los rivales, aunque los amistosos podrían disputarse en ciudades de altura del país.