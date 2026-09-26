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Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

En suelo norteamericano, la ‘bicolor’ desafiará a un dueño de casa que intenta revolucionarse después de una accidentada participación mundialista. Sigue las incidencias del partido

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08:21 hsHoy

¡Día de partido! Perú da inicio a una serie de partidos internacionales en Norteamérica. El telón se abrirá hoy, sábado 26 de septiembre, contra Estados Unidos. Las acciones iniciarán a las 15:30 horas.

08:21 hsHoy

Así llega Perú al amistoso internacional FIFA

Perú se ha reunido nuevamente con Mano Menezes, quien encara una nueva ronda de partidos preparatorios. La misión será emplear una estructura que se asome a la definitiva pensando en el arranque de las Eliminatorias 2030.

Claro está que Estados Unidos será un examen de altura, teniendo en cuenta que fue uno de los dueños de casa de la reciente Copa del Mundo. No habrá margen a la especulación de la tropa nacional, que saldrá en busca del golpe.

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026.
Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: FPF/USTA.
08:21 hsHoy

Así llega Estados Unidos al amistoso internacional FIFA

Estados Unidos vuelve a la actividad futbolística por primera vez desde el Mundial 2026. Siendo uno de los anfitriones del evento, quedó eliminado en los octavos de final tras perder 4-1 ante Bélgica, en Seattle.

El bloque norteamericano había superado la Fase de Grupos con triunfos frente a Paraguay, por 4-1, y Australia, por 2-0, antes de avanzar en la primera ronda eliminatoria gracias a un 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina.

08:21 hsHoy

Horario del Perú vs Estados Unidos por amistoso internacional FIFA

El duelo comenzará a las 15:30 horas, según la programación oficial. El Inter&Co Stadium de Orlando será la sede del encuentro, que también empezará a las 16:30 horas en la franja horaria del Este de Estados Unidos. Para el público de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio será a las 17:30 horas.

En México, el pitazo inicial está fijado para las 14:30 horas. Los seguidores en España podrán verlo desde las 22:30 horas. La diferencia horaria permitirá que aficionados de distintos países de la región se conecten al partido en horarios adaptados a cada territorio, con Orlando como punto de referencia central.

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA.
Mano Menezes se dispone a presentar su mejor oncena contra Estados Unidos. - Crédito: Composición Infobae
08:20 hsHoy

Dónde ver Perú vs Estados Unidos por amistoso internacional FIFA

El enfrentamiento podrá seguirse en señal abierta en territorio peruano a través de América TV, canal que posee los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional. También estará disponible sin costo en la plataforma digital América tvGO

En otros países de la región, ESPN transmitirá el partido mediante Disney+. En Estados Unidos, las opciones incluirán TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock para espectadores.

08:20 hsHoy

Perú vs Estados Unidos: alineaciones probables del amistoso internacional FIFA

- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Piero Magallanes, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales.

- Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Miles Robinson; Tuler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Milik Tillman, Gio Reyna; Damion Downs.

08:20 hsHoy

Perú vs Estados Unidos: antecedentes históricos

Perú y Estados Unidos acumulan siete enfrentamientos entre 1989 y 2018, con ventaja norteamericana: tres triunfos, dos victorias peruanas y dos empates. La serie combina cinco amistosos y dos partidos de competencias internacionales.

El primer cruce fue el 4 de junio de 1989 y terminó 3-0 para Estados Unidos. En 1993 igualaron sin goles en Mission Viejo. Perú logró su primera victoria en 1996, al imponerse 4-1 en Lima. El último amistoso, jugado el 16 de octubre de 2018 en Connecticut, concluyó 1-1.

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