Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

¡ Día de partido ! Perú da inicio a una serie de partidos internacionales en Norteamérica. El telón se abrirá hoy, sábado 26 de septiembre, contra Estados Unidos. Las acciones iniciarán a las 15:30 horas.

Claro está que Estados Unidos será un examen de altura, teniendo en cuenta que fue uno de los dueños de casa de la reciente Copa del Mundo . No habrá margen a la especulación de la tropa nacional, que saldrá en busca del golpe.

Perú se ha reunido nuevamente con Mano Menezes , quien encara una nueva ronda de partidos preparatorios. La misión será emplear una estructura que se asome a la definitiva pensando en el arranque de las Eliminatorias 2030 .

El bloque norteamericano había superado la Fase de Grupos con triunfos frente a Paraguay , por 4-1, y Australia , por 2-0, antes de avanzar en la primera ronda eliminatoria gracias a un 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina .

Estados Unidos vuelve a la actividad futbolística por primera vez desde el Mundial 2026 . Siendo uno de los anfitriones del evento, quedó eliminado en los octavos de final tras perder 4-1 ante Bélgica , en Seattle.

08:21 hs

Horario del Perú vs Estados Unidos por amistoso internacional FIFA

El duelo comenzará a las 15:30 horas, según la programación oficial. El Inter&Co Stadium de Orlando será la sede del encuentro, que también empezará a las 16:30 horas en la franja horaria del Este de Estados Unidos. Para el público de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio será a las 17:30 horas.

En México, el pitazo inicial está fijado para las 14:30 horas. Los seguidores en España podrán verlo desde las 22:30 horas. La diferencia horaria permitirá que aficionados de distintos países de la región se conecten al partido en horarios adaptados a cada territorio, con Orlando como punto de referencia central.