Acabó la espera. Este domingo se vivirán jornadas de máxima tensión en la Liga 1, con los partidos que definirán al campeón del Torneo Clausura . Todas las miradas estarán puestas en Huancayo , donde Universitario de Deportes buscará escribir una nueva consagración en la altura, mientras que eel cuadro local saldrá decidido a imponer condiciones ante su gente para dar el golpe y celebrar el campeonato. Sporting Cristal, que mantiene sus propias opciones, seguirá atento a lo que ocurra en la Ciudad Incontrastable.

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú , en el Estadio IPD de Huancayo. El compromiso corresponde a la jornada 17, la última del Torneo Clausura 2026. Se jugará en simultáneo con Sporting Cristal vs Cienciano , otro encuentro determinante para conocer al ganador del certamen.

Por su parte, en Infobae Perú podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO del compromiso. A través de nuestra página web encontrarás todos los detalles de la definición del Clausura, las principales incidencias, los goles y las mejores acciones del encuentro, además del resultado final y el resumen de lo ocurrido en Huancayo.

La transmisión del encuentro decisivo estará a cargo de L1 Max , señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1. El partido también podrá verse a través de la plataforma de streaming L1 Play y mediante los operadores de televisión por cable que incluyen este canal en su programación, como DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

El ‘rojo matador’ tendrá la ventaja de jugar en condición de local y sabe que una victoria le permitirá quedarse con el Clausura sin depender de otros resultados. No obstante, deberá afrontar un desafío importante ante un Universitario que también se juega la posibilidad de acceder directamente a la final nacional.

Sport Huancayo llega como líder del Torneo Clausura, con 34 unidades y una diferencia de gol de +9. El equipo dirigido por Richard Pellejero viene de conseguir una victoria por 2-1 frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan ganar en Huancayo para mantener viva la opción de conquistar el torneo corto. Sin embargo, no dependen exclusivamente de su resultado, pues también deberán esperar que Sporting Cristal no consiga una victoria ante Cienciano.

Universitario llega a la última jornada ubicado en el tercer puesto del Clausura, con 32 puntos y una diferencia de gol de +11. El cuadro crema perdió terreno en la recta final luego de empatar 2-2 frente a Deportivo Moquegua en el Estadio Monumental, resultado que complicó sus posibilidades de alcanzar el primer lugar.

¡Día de partido! Sport Huancayo y Universitario de Deportes se enfrentarán hoy, domingo 22 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y tendrá un atractivo especial: ambos equipos llegan con opciones de quedarse con el segundo certamen de la temporada, aunque el conjunto local tiene la primera posibilidad al ubicarse en lo más alto de la tabla.

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