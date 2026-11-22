Donnie Yaipén interpreta una pieza con su acordeón en una composición gráfica que incluye a las orquestas Grupo 5, Hermanos Yaipén y Candela.

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La familia Yaipén reúne algunos de los nombres más ligados a la cumbia peruana, con agrupaciones como Grupo 5, Hermanos Yaipén y Orquesta Candela. En ese escenario, Donnie Yaipén habló sobre el vínculo entre los integrantes de la dinastía musical y negó que existan rivalidades, aunque cada proyecto se desarrolle por separado.

El cantante, hijo de Javier Yaipén, explicó que la cercanía familiar no significa que las agrupaciones funcionen como una sola empresa. “Cada uno ve su propia empresa, no es que vamos de la mano cogiéndonos todos. Cada uno ve lo suyo”, afirmó en declaraciones a RPP.

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La aclaración llegó ante las preguntas sobre la convivencia entre las distintas orquestas vinculadas al apellido Yaipén, una familia que lleva décadas en la escena musical peruana. Donnie sostuvo que existe una buena relación familiar, pero remarcó que cada conjunto toma sus propias decisiones, desarrolla planes distintos y administra su empresa de forma independiente.

Donnie Yaipén comparte el escenario con Christian Yaipén durante la presentación musical de Grupo 5 en la localidad de Monsefú.

El artista dejó claro que esa autonomía no implica conflictos entre los miembros de la familia. Según explicó, cada agrupación tiene su espacio dentro de la industria y trabaja con objetivos propios, sin que eso afecte los vínculos personales entre los Yaipén.

Además, Donnie recordó cómo nació su relación con los escenarios. Contó que empezó a acompañar a su padre cuando tenía cerca de 10 años. Los viajes y las presentaciones de la orquesta despertaron su interés por la música y lo acercaron desde pequeño al mundo de la cumbia.

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A los 14 años, su participación en las actividades de la agrupación se volvió más frecuente, sobre todo en las vacaciones escolares. Con el paso del tiempo, los viajes ocuparon una parte importante de su rutina y, en algunas ocasiones, incluso faltó al colegio por acompañar a la orquesta.

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Esa cercanía con el trabajo de su padre definió su camino artístico. Hoy, Donnie mantiene una carrera propia después de haber formado parte de Hermanos Yaipén, agrupación fundada por Javier Yaipén junto a su hermano Walter.

Los abuelos de los Yaipén impulsaron una tradición que pasó por varias generaciones

Para Donnie Yaipén, el origen de la presencia familiar en la cumbia se remonta a sus abuelos. Según relató, ellos alentaron a sus hijos a dedicarse a la música y los respaldaron en la formación de sus primeros proyectos.

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“Mis abuelos fueron los que inculcaron a mi tío Elmer y a mi tío Víctor a formar el Grupo 5”, recordó el intérprete. También señaló que sus abuelos les compraron instrumentos y acompañaron sus primeros pasos, una ayuda que permitió que la tradición musical se extendiera dentro de la familia.

Donnie mencionó a Elmer, Javier, Walter, Jorge y Víctor Yaipén como parte de una generación que abrió camino a las posteriores. De ese entorno nacieron proyectos que se consolidaron en la cumbia peruana, entre ellos Grupo 5, Hermanos Yaipén y Orquesta Candela.

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El legado también alcanzó a los integrantes más jóvenes de la familia. El cantante contó que sus hijas tienen interés por el canto y que su hijo, de cuatro años, ha comenzado a mostrar curiosidad por la música. A su vez, recordó que Sebastián, hijo de Christian Yaipén, apareció en los conciertos que Grupo 5 ofreció en el Estadio Nacional.

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Donnie también habló de su decisión de dejar Hermanos Yaipén para iniciar una carrera como solista. Explicó que contó con el respaldo de su padre, ya que buscaba levantar un proyecto personal y construir un futuro para sus hijos.

Las agrupaciones de la familia Yaipén comparten una historia y un apellido, aunque mantienen administraciones y objetivos distintos. Para Donnie, esa es la dinámica que resume la convivencia entre las orquestas: cada una trabaja por su cuenta, sin rivalidades entre sus integrantes.