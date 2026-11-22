Carol Reali y André Bankoff sostienen en brazos a su hijo recién nacido, Asher, tras su nacimiento.

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Carol Reali, conocida como Cachaza, presentó públicamente a su hijo Asher con una serie de fotografías que publicó en Instagram junto a su esposo, el modelo André Bankoff. La influencer brasileña mostró por primera vez el rostro del bebé, nacido el pasado 8 de noviembre.

En las imágenes, la exintegrante de Esto es guerra aparece con Bankoff mientras ambos sostienen y cuidan al recién nacido. La publicación incluyó un texto en el que la pareja compartió parte de las emociones que vivió durante los primeros días de esta nueva etapa familiar.

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La modelo eligió una dedicatoria centrada en los cambios que experimentó su vida desde el nacimiento de Asher. Según contó, la llegada del bebé modificó la rutina y dio otro sentido a los proyectos que compartía con su esposo.

Carol Reali y André Bankoff comparten en Instagram una fotografía junto a su hijo recién nacido Asher acompañada de mensajes familiares.

“Desde que estás aquí, nuestros días tienen una nueva magia, nuestros abrazos un significado diferente y nuestros sueños un motivo más grande”, escribió Cachaza al pie de las fotografías familiares.

La influencer también se refirió a la expectativa que existía antes del parto y a la emoción que sintió al tener a su hijo en brazos. “A veces nos quedamos mirándote y todavía nos cuesta creer que ese pedacito de amor que tanto imaginamos hoy está entre nuestros brazos”, expresó.

En otro pasaje de su publicación, Carol Reali dejó un mensaje directo para el bebé. “Asher, qué suerte la nuestra de tenerte”, señaló la brasileña, quien recibió numerosos comentarios de felicitación de sus seguidores.

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La ex chica reality remarcó que ella y André Bankoff buscan conservar el recuerdo de los primeros momentos junto al niño. “Queremos guardar para siempre cada sonrisa, cada abrazo y cada instante de esta etapa que cambió nuestras vidas para siempre”, añadió.

Carol Reali sostiene en sus brazos a su hijo recién nacido Asher tras el nacimiento en una habitación de hospital.

El mensaje cerró con una frase dedicada a su hijo, en la que la influencer destacó el inicio de su experiencia como madre. “Qué bonito es que la vida nos haya regalado ser tus papás”, indicó.

A la publicación de Cachaza se sumó un mensaje de André Bankoff, quien también le dedicó unas palabras a Asher en sus redes sociales. El modelo aseguró que deseaba formar una familia incluso antes de conocer a la influencer brasileña.

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“Asher, un día leerás esto. Incluso antes de conocer a tu madre, yo ya estaba de rodillas por nuestro amado Jesús para que Él me diera una familia y fuera el centro de nuestras vidas”, escribió Bankoff.

El modelo señaló que había presentado a su hijo ante Dios antes de su nacimiento y definió a Cachaza y al bebé como respuestas a sus oraciones. “Ya te ofrecí a Dios, incluso antes de que nacieras. Tú y tu madre son las respuestas a mis oraciones”, expresó.

Carol Reali sostiene a su hijo recién nacido Asher en una publicación de redes sociales que confirma el nacimiento junto a André Bankoff.

Bankoff también manifestó su deseo para el futuro de su hijo. “Te amo, mi hijo Asher. Bendito seas, lleno de salud, fuerte, guerrero y siervo de Dios. Eres un regalo del cielo en nuestras vidas”, añadió el padre del niño.

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Carol Reali explicó por qué eligió el nombre Asher para su hijo

Antes del nacimiento, Cachaza contó que ella y André Bankoff ya habían definido el nombre que llevaría su hijo. La influencer explicó que buscaban una alternativa de origen hebreo y con una conexión especial con sus creencias.

“Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un nombre de origen hebreo, diferente. No es un nombre muy común”, comentó la modelo al hablar de la elección.

Más adelante, reveló que el nombre escogido era Asher. Para la pareja, el significado fue uno de los motivos centrales de la decisión, debido a la forma en que recibió la llegada del bebé.

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Carol Reali y André Bankoff permanecen junto a su recién nacido en la sala de parto tras el alumbramiento.

“Asher es un nombre lindo, corto, con un significado precioso, que es lo que nos encantó”, afirmó la influencer brasileña.

La exintegrante de Esto es guerra explicó que Asher significa “bendecido de Dios”, una definición que vinculó con el momento que vive junto a su esposo tras el nacimiento de su primer hijo. “Es una bendición en nuestras vidas”, sostuvo Cachaza, quien también mencionó una referencia bíblica relacionada con el nombre elegido para el niño.

Según indicó, Asher es hijo de Jacob dentro de esa tradición. Además, compartió otra interpretación que terminó de convencer a la pareja: “También significa el niño que trae alegría”.

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