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Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará resarcirse de la derrota ante Estados Unidos y quiere sorprender a un siempre peligroso elenco ‘azteca’. Sigue las incidencias de la contienda

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15:06 hsHoy

Hoy es el segundo amistoso de la selección peruana en la gira norteamericana. México, que llegó a los octavos de final en el Mundial 2026, pondrá a prueba a Mano Menezes y compañía.

Anuncio del Perú vs México en el Red Bull Arena de New Jersey. - créditos: FPF
Anuncio del Perú vs México en el Red Bull Arena de New Jersey. - créditos: FPF
08:03 hsHoy

Perú y México se medirán hoy, martes 29 de setiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, por un amistoso de la fecha FIFA. El partido reunirá a dos selecciones en etapa de ajuste, tras resultados recientes que dejaron distintos signop

08:03 hsHoy

Así llega Perú

La selección peruana llegará después de perder 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. Gianluca Lapadula marcó el empate transitorio, pero el equipo dirigido por Mano Menezes cedió terreno en el segundo tiempo y terminó con una derrota amplia que ya genera dudas por la propuesta de juego del DT.

El resultado obligará a la ‘bicolor’ a buscar una respuesta inmediata en su segundo compromiso de la gira norteamericana. Erick Noriega aparece como una de las alternativas que evalúa el técnico brasileño para el duelo frente a México.

En tanto, la situación de André Carrillo, que no estuvo ante los estadounidenses, permanece sujeta a la evolución de una molestia muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Pero no se descarta su presencia para darle juego a la medular.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV
08:02 hsHoy

Así llega México

La selección mexicana viene de empatar 1-1 con Colombia en Baltimore. El encuentro significó el estreno de Rafael Márquez como entrenador del ‘tricolor’ y dejó una primera referencia para un equipo que inicia un nuevo ciclo. Aunque recibió críticas por la falta de efectividad en comparación a las chances generadas.

El ‘Rafa’ buscará trasladar a la cancha una base que incluye futbolistas con participación en el Mundial 2026. Para este amistoso también se incorporaron al grupo Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval después de cumplir compromisos con Guadalajara.

La ausencia de Raúl Jiménez y Julián Quiñones por lesión condiciona las opciones ofensivas del cuadro ‘azteca’. En esa zona, Márquez cuenta con alternativas como Santiago Giménez, Germán Berterame, Hirving Lozano y Roberto Alvarado. Además de la presencia de la joya mexicana, Gilberto Mora de 17 años.

Gilberto Mora anotó el gol de México en el reciente empate 1-1 con Colombia. - créditos: AP Foto/Stephanie Scarbrough
Gilberto Mora anotó el gol de México en el reciente empate 1-1 con Colombia. - créditos: AP Foto/Stephanie Scarbrough

Perú vs México: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González. DT: Rafael Márquez

08:02 hsHoy

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Perú y México se han visto las caras en 20 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que la ‘bicolor’ tiene nueve triunfos, contra 12 de los ‘aztecas’ y ocho empates.

El último enfrentamiento ocurrió el 25 de setiembre del 2022. El estadio Rose Bowl de California, Unidos, fue testigo de un amistoso que acabó en victoria por parte de la ‘tri’ por 1-0 con el gol de Hirving Lozano.

Perú perdió 1-0 ante México en amistoso internacional por fecha la FIFA
08:02 hsHoy

Dónde ver Perú vs México por amistoso FIFA 2026

El cotejo entre Perú y México se realizará el martes 29 de setiembre y será transmitido por señal abierta a través de América Televisión (canal 4 y 704 en HD), así como por la plataforma América tvGO. Bicolor+ Premium también difundirá este amistoso.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú estará disponible y se encargará de brindarte todos los detalles desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y más.

08:02 hsHoy

A qué hora juega Perú vs México por amistoso FIFA 2026

El Perú vs México se disputará en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey (Estados Unidos) a las 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil comenzará a las 22:00 horas. En México el pitazo inicial será a las 19:00 horas, mientras que en España se dará a las 03:00 horas de la madrugada del miércoles 30 de setiembre.

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