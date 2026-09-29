Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

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Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026 con Universitario: fechas y horarios del cuadrangular amistoso El equipo de Paco Hervás viajará a Brasil para medirse a tres equipos de la Superliga como parte de su preparación para la temporada 2026/27

Universitario vs Gerdau Minas: día y hora del debut ‘crema’ en la Copa Brasilia de vóley 2026 Las ‘pumas’ se medirán contra el flamante campeón del Brasil Cup, que tiene entre sus filas a la histórica Thaisa Daher. Conoce todos los detalles de su estreno en el cuadrangular internacional

Jorge Fossati reconoció charla con plantel de Universitario en medio de las dudas en el Torneo Clausura: “Me preocupo” El entrenador uruguayo admitió que está pendiente del cuadro ‘merengue’, cuya irregularidad en el juego ha generado incertidumbre por la continuidad de Héctor Cúper