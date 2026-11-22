Las llamas consumen varios negocios en El Rímac, cerca de Plaza de Acho. Comerciantes afectados relatan su desesperación tras perderlo todo en un voraz incendio que ha movilizado a los bomberos durante horas.

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Un incendio en una estructura ubicada en el jirón Marañón N.° 590, junto a la Plaza de Acho, afectó almacenes y negocios de comerciantes que guardaban mercadería en el lugar. El siniestro fue reportado a las 07:21 horas y, tras más de cinco horas de trabajo, los bomberos continuaban con las labores para reducir la temperatura en la zona.

El registro de atención clasificó la emergencia como un incendio en estructuras, vivienda y material noble, que permanecía en estado de atención. Los bomberos catalogaron el fuego como código tres por la magnitud de la emergencia y el riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos, según reporte de Latina Noticias.

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Las llamas consumieron mercadería guardada en pequeños puestos del jirón Marañón, en el Rímac, donde los bomberos trabajaron durante más de cinco horas para contener la emergencia| Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

Al menos cinco comercios quedaron afectados por el fuego

El incendio se habría iniciado en un almacén de uso compartido, según informó el comandante Mario Casareto durante la cobertura. En el interior funcionaban pequeños puestos donde vendedores ambulantes almacenaban productos y materiales para su comercialización.

Los primeros cálculos indican que el fuego comprometió unos 200 metros cuadrados. Entre los espacios afectados había una tienda de carteras y un negocio dedicado a la elaboración de cuadros y portarretratos, cuyos materiales, en gran parte de madera, facilitaron la expansión de las llamas.

Los testigos del jirón Marañón señalaron que un taller de cuadros almacenaba material altamente combustible, lo que aceleró la expansión del fuego hacia varios departamentos mientras trece vehículos de auxilio intentaban mitigarlo. (América TV)

Una comerciante señaló que perdió la mercadería acumulada durante semanas de trabajo. “Veinte años de trabajo”, expresó al referirse a su negocio, mientras esperaba que los bomberos concluyeran las tareas para revisar qué podía recuperar.

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La mujer indicó que todavía no podía estimar el valor de las pérdidas. “Tendría que ver todo, pasar una tasación, cuánto de pérdida hay”, afirmó. Otros comerciantes mencionaron perjuicios de entre $ 6.000 y $ 7.000, aunque el número total de afectados aún no había sido precisado.

Incendio cerca de Plaza de Acho: bomberos controlaron fuego que afectó almacenes| Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

Fuego se extendió en otros recintos

El fuego avanzó hacia una vivienda y un hospedaje situados en los alrededores, aunque los bomberos lograron contenerlo antes de que se extendiera. Las unidades trabajaron desde el suelo y con escaleras mecánicas para lanzar agua sobre los sectores que mantenían altas temperaturas.

El acceso a los almacenes representó una dificultad para la emergencia debido a que varios puestos estaban cerrados con candados. Los bomberos utilizaron sierras eléctricas para abrir puertas y llegar a los focos de fuego que persistían dentro del recinto.

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Durante las primeras horas, algunos comerciantes intentaron ingresar para retirar sus productos, pero la Policía restringió el paso por el riesgo que existía dentro de la estructura. Parte de la mercadería quedó reducida a cenizas y restos metálicos.

Comerciantes perdieron su mercadería tras incendio en el Rímac| Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

La circulación vehicular permaneció interrumpida en la cuadra cinco del jirón Marañón, una medida que también generó congestión momentánea en la avenida Abancay. Con el paso de las horas, el tránsito comenzó a normalizarse, aunque las operaciones de los bomberos continuaban en el área.

El personal de emergencia indicó que la infraestructura de la Plaza de Acho no resultó afectada. La evaluación de los daños y la determinación oficial de las causas del incendio quedarán a cargo de las autoridades competentes una vez que culminen las labores en el lugar.

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Un incendio se registró en un inmueble del jirón Marañón en el distrito del Rímac. (Roger García/Twitter)

Canales de ayuda

Bomberos: 116 Atiende emergencias por incendios, rescates, accidentes, fugas de gas y otras situaciones que requieran intervención de las compañías de bomberos. Al llamar, se debe indicar la dirección exacta, referencias del lugar y si hay personas atrapadas o heridas.

Policía Nacional del Perú (PNP): 105 Está destinado a denunciar delitos, hechos de violencia, alteraciones del orden público, robos, accidentes de tránsito y situaciones que requieran presencia policial inmediata. Es importante aportar la ubicación y una descripción de lo ocurrido.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 Brinda orientación y atención prehospitalaria ante emergencias médicas, como personas inconscientes, dificultades respiratorias, lesiones graves o accidentes.