El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó que la Sala Plena de la Corte Suprema evalúe su participación en la próxima elección del presidente del Poder Judicial, prevista para el próximo jueves 3 de diciembre.

En pocas palabras, Burneo argumentó que, aunque se encuentra con licencia en el Poder Judicial, mantiene su condición de juez supremo titular.

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Sin embargo, en la última sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema, que reúne a todos los jueces supremos titulares de las distintas especialidades (penal, laboral, civil y constitucional), se habría desestimado el planteamiento del presidente del JNE. Aún no hay resolución que formaliza el acuerdo adoptado por los magistrados.

Un oficio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú solicita a la Corte Suprema participar en la votación de la presidencia del Poder Judicial.

Justamente, Burneo confirmó la solicitud, aunque precisó que no tiene la intención de postular a la presidencia del Poder Judicial.

“Yo no estoy pidiendo participar en un proceso para ser presidente del Poder Judicial, es una información falsa o, en todo caso, tergiversada. Así que aclaro esta parte, es un tema interno del Poder Judicial, que se tomarán las decisiones que correspondan en su momento y me lo van a comunicar. Aún no me han comunicado nada, al menos hasta la fecha, hasta el momento”, declaró en conferencia de prensa.

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Así, la elección del próximo presidente del Poder Judicial se llevaría a cabo sin la participación del juez supremo titular que preside el Jurado Nacional de Elecciones, tal como ha sido en las elecciones anteriores.

Pedido

En el documento que envió a Janet Tello, Burneo argumenta que el artículo 179, numeral 1, de la Constitución Política establece que el representante de la Corte Suprema ante el JNE se elige entre magistrados jubilados o en actividad, y que, en este último caso, se le concede licencia para presidir el organismo electoral. Según su interpretación, esa licencia tiene carácter temporal y no implica la pérdida de la condición de juez supremo titular, que es precisamente el requisito que sustentó su designación al frente del JNE.

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El titular del JNE, invocando una sentencia del TC, sostuvo que el ejercicio de la función electoral permanece vinculado a su condición de magistrado de la Corte Suprema, la cual se mantendría activa durante el período de licencia.

Roberto Burneo remarcó que la Sala Plena de la Corte Suprema está integrada por los jueces supremos titulares, quienes tienen derecho a participar en la elección de su presidente. Sobre esa base, pidió que su situación particular sea evaluada atendiendo a la naturaleza temporal de la función electoral que ejerce y a las normas que regulan la integración de la Sala Plena.

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Al amparo del artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Burneo pidió que su solicitud sea puesta en conocimiento de la Sala Plena, incorporada en la agenda de la sesión convocada a raíz del pedido y sometida a debate. El oficio llegó con copia a todos los jueces supremos titulares que integran ese órgano colegiado.

En la mira

La solicitud se conoció mientras Burneo enfrenta una denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular, que incluye un pedido de inhabilitación por diez años en su contra. El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse consideró que esa denuncia sí procede, ya que, según explicó, Burneo mantiene su condición de vocal titular de la Corte Suprema además de presidir el JNE, lo cual conserva sus prerrogativas de magistrado supremo, entre ellas la inmunidad.

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“Nosotros respetamos, en este caso, las iniciativas que puedan tener, las denuncias. Espero yo que el Congreso, y confío en que el Congreso, va a actuar objetivamente, ponderando todas las acciones”, declaró Burneo al ser consultado por la prensa.