Hoy domingo 22 de noviembre, la programación de partidos reúne actividad en el fútbol peruano, ligas europeas y torneos de otros países, además de posibles participaciones de jugadores peruanos en el extranjero.
En la Liga 1, Sporting Cristal enfrentará en casa a Cienciano. El otro partido de la fecha tendrá a Sport Huancayo como local ante Universitario de Deportes. Ambos compromisos se disputarán en simultáneo y definirán al ganador del Torneo Clausura.
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La Liga 2 ofrecerá dos duelos. Unión Comercio se medirá con San Martín, mientras que Carlos A. Mannucci jugará frente a ADA Jaén en una jornada con actividad para varios equipos del ascenso.
La Copa Perú también tendrá partidos programados para este domingo. Viargoca FC se enfrentará con Leones de Anccaca y Sport Machete chocarán con Sociedad Tiro 28.
El cruce entre Alianza Lima y Universitario será el partido previsto por la Liga Femenina Perú, válido por la final vuelta del Torneo Clausura.
En Europa, Barcelona recibirá a Villarreal por LaLiga. La Premier League, a su vez, contará con el duelo entre Liverpool y Manchester United, dos de los equipos incluidos en la agenda internacional.
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La programación también podría tener presencia peruana fuera del país. Oliver Sonne figura con Burnley para el partido contra Blackburn Rovers, mientras que Fabio Gruber podría actuar con Mainz 05 ante Augsburgo.
Marcos López integra las alternativas de Copenhague para el encuentro frente a Nordsjælland. Joao Grimaldo podría estar considerado en Sparta Praga, que jugará contra Slovan Liberec. El sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof aparece vinculado a Dinamo Zagreb para el duelo ante Istra 1961. En Túnez, Jesús Castillo podría participar con Espérance Sportive de Tunis frente a Club Africain.
La lista de futbolistas peruanos en actividad potencial se completa con Jesús Pretell, relacionado con LDU de Quito para el partido ante Aucas. En México, el técnico Juan Reynoso estará con Necaxa en su enfrentamiento contra Querétaro.
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Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal vs Cienciano (15:00 horas / L1 MAX)
- Sport Huancayo vs Universitario (15:00 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Unión Comercio vs San Martín (15:00 horas / Bicolor+ Premium)
- Carlos A. Mannucci vs ADA Jaén (19:30 horas / Bicolor+ Premium)
Partidos de Copa Perú
- Viargoca FC vs Leones de Anccaca (12:00 horas / Bicolor+ Premium)
- Sport Machete vs Sociedad Tiro 28 (15:00 horas / Bicolor+ Premium)
Partido de Liga Femenina Perú
- Alianza Lima vs Universitario (11:00 horas / Bicolor+ Premium)
Partidos de LaLiga
- Barcelona 3-2 Villarreal (Finalizado)
- Racing de Santander vs Real Sociedad (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)
- Osasuna vs Málaga (12:30 horas / ESPN 2, Disney+)
- Getafe vs Atlético Madrid (15:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Hull City vs Brighton (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Liverpool vs Manchester United (11:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Juventus 4-0 Venezia FC (Finalizado)
- Bologna 1-1 Udinese (Finalizado)
- Sassuolo 0-2 Genoa (Finalizado)
- AC Milan vs Frosinone (12:00 horas / Disney+)
- Atalanta vs Inter de Milán (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Augsburgo vs Mainz 05 (09:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Werder Bremen vs Hamburgo (11:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Paris FC 4-0 Angers SCO (Finalizado)
- Lorient vs Stade Rennes (11:15 horas / Disney+)
- Olympique de Marsella vs Le Mans (14:45 horas / ESPN 3, Disney+)
Partido de liga de Dinamarca
- Nordsjælland vs Copenhague (12:00 horas)
Partido de liga de Croacia
- Dinamo Zagreb 3-2 Istra 1961 (Finalizado)
Partido de liga de República Checa
- Sparta Praga vs Slovan Liberec (12:00 horas)
Partido de Championship
- Burnley 2-2 Blackburn Rovers (Finalizado)
Partido de liga de Túnez
- Club Africain 0-0 Espérance Sportive de Tunis (Finalizado)
Partidos de Mundial Sub 17
- Grecia 2-1 Panamá (Finalizado)
- Dinamarca 0-0 Australia (Finalizado)
- Ecuador 0-0 Uganda (Finalizado)
- Francia 0-1 Arabia Saudita (Finalizado)
- Corea del Sur vs Nueva Caledonia (09:30 horas / DAZN)
- Qatar vs Egipto (10:00 horas / DAZN)
- Uruguay vs Haití (10:30 horas / DSports, DAZN)
- Argentina vs Mozambique (10:30 horas / DSports, DAZN)
Partidos de MLS
- Nashville SC vs FC Cincinnati (16:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Chicago Fire vs Charlotte FC (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Chivas de Guadalajara vs Cruz Azul (18:07 horas / Amazon Prime Video)
- Querétaro vs Necaxa (20:10 horas / FOX One)
Partidos de fútbol argentino
- Rosario Central vs Gimnasia Mendoza (14:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- River Plate vs Lanús (17:00 horas / ESPN, Disney+)
- Instituto de Córdoba vs Huracán (20:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
Partidos de fútbol brasileño
- Atlético Paranaense vs Remo (14:00 horas / Premiere)
- Fluminense vs Mirassol (16:30 horas / Premiere, Cazé TV, Record)
- Red Bull Bragantino vs Vasco da Gama (17:30 horas / Premiere, SporTV)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Manta FC vs Delfín SC (11:30 horas / Zapping)
- Orense SC vs Mushuc Runa (14:00 horas / Zapping)
- LDU de Quito vs Aucas (16:30 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Olimpia vs Sportivo Trinidense (16:00 horas / Tigo Sports)
- Rubio Ñu vs Libertad (18:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Huachipato vs Deportes Concepción (10:00 horas / TNT Sports, Max)
- Colo Colo vs Universidad Católica (16:00 horas / TNT Sports, Max)
- Deportes Limache vs La Serena (18:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Real Potosí vs Bolívar (14:00 horas / Fútbol Canal)
- The Strongest vs Blooming (16:15 horas / Fútbol Canal)
- San Antonio Bulo Bulo vs Always Ready (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partido de fútbol venezolano
- Metropolitanos FC vs Deportivo La Guaira (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
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