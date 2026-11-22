Korina Rivadeneira y Mario Hart conversan en un estudio de grabación sobre el trabajo actoral en una obra de teatro.

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La actriz respondió a los cuestionamientos de Mario Hart por una escena de besos en una obra de teatro y sostuvo que no tenía por qué anticiparle detalles de su personaje. Ambos coincidieron en el programa Sin más que decir, donde expusieron posturas distintas sobre lo ocurrido durante el estreno.

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Las cámaras presentes en el lugar registraron la reacción de Hart durante la función. Luego, el tema llegó al set del programa cuando María Pía Copello comentó que al expiloto le habría gustado saber antes que la obra incluía un beso.

Rivadeneira rechazó esa posibilidad y remarcó que la secuencia era parte de su trabajo. “Imagínate, ¿por qué? Es una obra de teatro, que pase lo que tenga que pasar”, respondió, en declaraciones recogidas por Trome.

La actriz Korina Rivadeneira ofrece declaraciones sobre su trabajo actoral durante una entrevista en un estudio de transmisión digital.

La actriz explicó que la invitación no estuvo vinculada con una aprobación previa de cada escena del montaje. Señaló que quiso incluir a Hart y a su familia porque ocuparon un lugar importante en su vida durante años.

“Yo los invité a Mario y su familia porque ellos han estado en los momentos más importantes en los últimos diez años”, afirmó Korina Rivadeneira. La actriz indicó que quería contar con ellos en una fecha relevante para su carrera teatral.

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También negó que el beso con Nacho Di Marco hubiera tenido una carga personal. Según dijo, estaba concentrada en cumplir con el papel y con las indicaciones que había recibido para cada momento de la obra.

“Yo no me acordé de Mario, estaba tan nerviosa porque todo saliera bien”, expresó. Luego señaló que el director había marcado previamente cómo debían realizarse los besos, por lo que describió esas escenas como parte de un procedimiento “mecánico”.

Los actores Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira aparecen junto a una escena de la obra teatral en la que comparten escenario.

Rivadeneira también se refirió a la cobertura que acompañó el estreno. Explicó que esperaban la presencia de periodistas, aunque no anticiparon que las cámaras se aproximarían al público y, en particular, a la mesa donde se encontraba su expareja.

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“Nunca ha habido tantas cámaras, ellos se han metido hasta la mesa donde estaba Mario”, afirmó. Añadió que el director de la obra fue una de las personas que cuestionó la forma en que se realizó el registro del evento.

Mario Hart defiende su postura y asegura que el beso no fue lo que le molestó

Mario Hart tomó la palabra después de escuchar a Rivadeneira y precisó que su molestia no se originó únicamente por el beso. El piloto sostuvo que su principal reclamo fue no haber conocido antes la existencia de esa escena y la exposición que tendría frente a las cámaras.

El exchico reality señaló que habría preferido recibir esa información antes de asistir al estreno. A su juicio, ese aviso le habría permitido llegar preparado a una función en la que terminó bajo la atención de la prensa.

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Mario Hart se encuentra entre el público observando una obra teatral protagonizada por Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. En el escenario, decorado con elementos navideños, los actores interpretan una escena que incluye un beso y un diálogo, mientras los espectadores siguen la presentación desde sus asientos. | Studio Tres

“Mi queja no fue así, te has ido entre las ramas”, le respondió Hart a la actriz. “A mí me hubiera gustado que me cuente que hubo un beso y que iban a estar tantas cámaras para de alguna manera estar prevenido”.

El piloto añadió que, de haber conocido ese contexto, habría ido “con mi cara preparada”. Con esa frase, insistió en que su reparo estaba asociado a la sorpresa y a la difusión de su reacción durante el espectáculo.