Un incendio de grandes proporciones destruyó las instalaciones de la panadería Santa Rosa, ubicada en la avenida Grau, en Huacho. Composición: Infobae

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Un incendio de grandes proporciones destruyó las instalaciones de la panadería Santa Rosa, ubicada en la quinta cuadra de la avenida Grau, en la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, región Lima. La emergencia ocurrió durante la mañana del domingo 22 de noviembre y movilizó a integrantes de la Compañía de Bomberos Huacho N.° 20, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo.

Las llamas se extendieron por los ambientes del establecimiento y alcanzaron la parte superior de la infraestructura. El fuego consumió los productos de panificación, estantes, mobiliario, equipos de refrigeración y otros artículos que permanecían en el interior del negocio. La intensidad del incendio también generó una densa columna de humo visible desde otras calles del centro de Huacho.

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La emergencia también dejó una persona en estado delicado. Paolo Quispe Rodríguez, vinculado a la panadería, ingresó de emergencia al Hospital Regional de Huacho, según la información difundida tras el siniestro. Sus familiares acudieron al establecimiento de salud luego de conocer lo ocurrido.

Las labores de los bomberos se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del fuego y a las dificultades que presentó el acceso a determinados ambientes del inmueble. La intervención también requirió el apoyo de una cisterna de la empresa Aguas de Lima Norte para garantizar el abastecimiento de agua durante las acciones de extinción.

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Bomberos de Huacho enfrentaron dificultades para controlar el incendio

El fuego consumió productos de panificación, estantes, refrigeradoras, congeladoras, mobiliario y otros artículos del establecimiento. Facebook

La Compañía de Bomberos Huacho N.° 20 acudió al establecimiento tras recibir la alerta de emergencia. Los efectivos utilizaron mangueras para combatir las llamas desde el exterior y el interior de la panadería. Sin embargo, durante la intervención se observaron deficiencias en parte de sus equipos, principalmente en las mangueras, que presentaban perforaciones y pérdidas de agua.

Esta situación dificultó el aprovechamiento del recurso hídrico y obligó a los bomberos a realizar reparaciones provisionales con bolsas de plástico para continuar con las labores. También utilizaron herramientas hidráulicas, combas y cuerdas para intentar abrir las puertas metálicas enrollables del establecimiento.

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El comandante de la compañía, Pedro Peña, informó que once efectivos participaron en la atención de la emergencia. Asimismo, explicó que todavía no existía una causa confirmada para el inicio del fuego.

“Al parecer puede ser cortocircuito, que es lo que es más común”, declaró el comandante a Exitosa Huacho al ser consultado sobre el posible origen del incendio.

Dron permitió identificar los focos de fuego dentro del establecimiento

Paolo Quispe Rodríguez fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Huacho y quedó en estado delicado. Facenook

Ante las dificultades para acceder a determinados sectores de la panadería, los bomberos utilizaron un dron para inspeccionar la parte superior del inmueble y reconocer los puntos que requerían intervención.

El comandante Pedro Peña explicó la utilidad de este equipo durante las labores de emergencia: “Hay lugares que no podemos ingresar nosotros. Esta máquina nos puede ayudar para poder controlar, ver cuántos focos hay internamente”.

Las imágenes aéreas permitieron observar las condiciones de los ambientes y establecer las zonas por donde los efectivos podían continuar con sus acciones. Para esta tarea también recibieron indicaciones de los representantes del establecimiento, quienes llegaron al lugar después de iniciada la emergencia y brindaron referencias sobre la distribución interna del inmueble.

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Durante la intervención, los bomberos consiguieron rescatar a una mujer que permanecía en un edificio contiguo y a tres mascotas. Además, la Policía Nacional y Serenazgo establecieron restricciones de acceso en los alrededores para mantener a las personas alejadas de la zona de peligro.

La empresa EPS Aguas de Lima Norte dispuso el envío de personal y una cisterna para apoyar las labores de extinción. De acuerdo con la información institucional difundida por la entidad, la intervención respondió a una disposición de su gerente general, César Baylón, en coordinación con la Gerencia de Operaciones.

El personal acudió hasta la avenida Grau para abastecer de agua al vehículo de emergencia de los bomberos mediante la inyección del recurso hídrico. Este apoyo permitió mantener el suministro durante las acciones contra el fuego.

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La empresa también reconoció la participación de sus trabajadores, quienes acudieron al lugar durante el domingo para colaborar con la atención de la emergencia.

Fuego volvió a aparecer durante la remoción de escombros

Aunque los bomberos consiguieron controlar gran parte de las llamas, durante la remoción de los restos del establecimiento aparecieron nuevos focos de fuego. Los efectivos solicitaron nuevamente el suministro de agua y reanudaron las labores desde la parte superior para evitar que las llamas se extendieran otra vez.

Los trabajos también incluyeron el retiro de estantes metálicos, refrigeradoras y congeladoras que permanecían entre los restos del negocio. En el interior quedaron destruidos los productos de panificación, entre ellos panes, bizcochos, panetones, rosquitas, dulces y otros artículos destinados a la venta.

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El comandante Pedro Peña precisó que, después de controlar las llamas, correspondía retirar los materiales afectados para revisar las condiciones del interior y detectar posibles focos ocultos.

La causa del incendio quedó pendiente de investigación por parte de las autoridades. Entre las primeras hipótesis mencionadas por el comandante figuró un posible cortocircuito, aunque no existía una confirmación oficial sobre el origen del siniestro.