Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Eddie Fleischman pidió la salida de Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol luego de los malos resultados de Perú en la gira por Norteamérica.

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La selección peruana cerró su gira por Norteamérica con una derrota por 2-0 ante Colombia. El equipo dirigido por Mano Menezes acumuló tres caídas y un empate, resultados que generaron cuestionamientos también por el rendimiento, en especial por la baja cantidad de remates al arco rival.

El periodista deportivo Eddie Fleischman no apuntó contra el técnico brasileño, sino contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a quien responsabilizó por el presente de la ‘bicolor’.

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“Agustín Lozano se debería ir de la FPF, pero para eso tendría que ser una persona decente. Es un incompetente, inmoral, no tiene integridad ética habiendo sido sancionado por reventa de entradas él y todo su directorio. Eso ya habla de la chatura moral de la asamblea de bases”, afirmó.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Los motivos por los que Agustín Lozano debería irse de la Federación

Fleischman amplió sus cuestionamientos contra Lozano y sostuvo que su gestión desarticuló los avances logrados en las selecciones juveniles durante administraciones anteriores. “Destruyó todo lo avanzado en las gestiones anteriores y que permitieron, en sub-20 y sub-17, al menos entrar a las rondas finales de los Sudamericanos”, afirmó.

El periodista también mencionó el proceso de Ricardo Gareca, entrenador con el que Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018 y disputó el repechaje rumbo a Qatar 2022. “Destruyó e ignoró lo logrado con Gareca, que hizo un diagnóstico preciso de lo que se necesitaba y armó un equipo de trabajo de avanzada. Pero Lozano eligió no renovarle y demoler todo lo que se venía construyendo”, señaló.

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Eddie Fleischman recordó que Agustín Lozano fue el culpable de la salida de Ricardo Gareca en la selección peruana.

Asimismo, cuestionó la situación de los proyectos de infraestructura vinculados al fútbol peruano y la negociación por los derechos de televisión de la Liga 1.

“Abortó el proyecto de Chaclacayo y ahora tiene las obras de Videna detenidas por más de un año”, expresó. “Generó una negociación turbia con los derechos de transmisión de TV, provocando conflictos e incumplimientos de pagos nunca vistos —incluidos partidos por WO—, además de un trato desigual a los clubes que recibieron dinero para infraestructura y lo usaron para otros fines sin que haya fiscalización”.

Fleischman también se refirió a los torneos de menores y a los resultados de las selecciones juveniles en competencias sudamericanas desde 2019.

“Detuvo los torneos de menores para satisfacer a los clubes a cambio de votos y, en los Sudamericanos desde el 2019 en adelante, un empate y todos los otros más de 20 partidos, solo derrotas. Últimos en todos los torneos. Y ha respaldado el desinterés de los clubes por formar jugadores en serio”, manifestó.

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Eddie Fleischman enumeró todos los errores de Agustín Lozano en su gestión en la FPF.

Además, criticó la conformación de las unidades técnicas de menores, así como la situación del arbitraje, el fútbol femenino y los pagos a proveedores. “Innumerables unidades técnicas de menores en las que solo demolió honras de profesionales bien intencionados en varias categorías, pero manteniendo siempre a su chofer, mayordomo y guardaespaldas, sin mérito alguno”.

“Deudas con árbitros, retraso en pago a proveedores, fútbol femenino precario y rodeándose siempre de ‘chupes’ incompetentes que lo secundan y se cubren atribuyendo culpas al directorio y a los de Liga 1, ofreciendo sueldos de locura, además de llevarse en cada gira a invitados curiosos y lamesuelas con el dinero del fútbol”, agregó.

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Eddie Fleischman afirmó que Agustín Lozano está protegido por algunos periodistas.

Finalmente, el comunicador cuestionó los cambios de entrenadores en la selección peruana desde 2022 y las indemnizaciones pagadas por la Federación Peruana de Fútbol.

“Desde el 2022 en adelante, cinco técnicos en la selección, pagando onerosas indemnizaciones sin ninguna transparencia. Hay más para exhibir de su catástrofe, pero este presente caótico de la selección es exacto reflejo de su desastrosa y turbia gestión”, sentenció.

Fleischman cerró con un mensaje contra quienes, según afirmó, protegen a Lozano de las críticas. “Claro, todo con la complicidad de una manga de ex periodistas y embajadores ‘fuera del sistema’ a sueldo, ejerciendo de relacionistas públicos y blindándolo de toda crítica por estar en pichangas, parrillas, tener entrevistas y recibir prebendas. Ese es hoy el ‘nuevo amanecer’ del fútbol peruano: gestión Lozano y su pandilla”.

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