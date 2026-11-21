Adrián Villar permanece bajo custodia policial junto con registros del atropello de Lizeth Marzano y extractos de su declaración judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima aceptó el pedido de la Fiscalía y prolongó por 9 meses adicionales la prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. Con la decisión, la medida restrictiva se mantendrá vigente hasta el 24 de agosto de 2027.

El fiscal Henry Zavaleta solicitó la ampliación de la medida al considerar que el proceso reviste especial complejidad. Entre los elementos que sustentaron ese pedido figuran la pluralidad de delitos imputados, la coinvestigación por encubrimiento personal contra Marisel Linares y la incorporación de 5 informes periciales.

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La fiscalía argumentó también que, tras la presentación de la acusación contra Villar, resultaba materialmente imposible concluir el control de acusación y el juicio oral antes del vencimiento del plazo original de la prisión preventiva, fijado para el 25 de noviembre. Además, invocó la persistencia del riesgo de fuga, que se ha identificado, dijo, por la magnitud de la pena solicitada, y el riesgo de obstaculización, por haber eliminado de mensajes de WhatsApp.

El documento judicial declara fundada la prolongación de la prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo.

Decisión

En su resolución, a la que accedió Infobae, para el Juzgado, la complejidad no solo radica en la investigación, sino en el desarrollo del proceso completo, pues la prolongación de la prisión preventiva “no solamente es necesaria para poder realizar los actos de investigación, sino también para el desarrollo del proceso”, a fin de garantizar tanto la etapa de juicio como, de resultar responsable el investigado, el cumplimiento efectivo de la sentencia.

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Respecto a la actividad probatoria pendiente, la resolución detalla que el caso “va a requerir de pericias”, entre ellas el examen pericial de los instructores de la Policía Nacional, una pericia de parte presentada por la defensa, un eventual informe sobre el estado de conciencia al momento de conducir.

Sobre el peligro procesal, el Juzgado recordó los criterios fijados previamente por la Novena Sala Penal de Apelaciones al confirmar la prisión preventiva original dictada en marzo. En su fallo, el tribunal consideró que la gravedad de la pena esperada hace probable una condena efectiva, lo que podría incentivar a Adrián Villar a sustraerse de la justicia.

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También se tuvo en cuenta el historial migratorio de Villar, quien había viajado previamente a Colombia, Estados Unidos, México, Chile y España, así como la presencia de familiares suyos fuera del territorio nacional, factor que, según la resolución, debilita su arraigo local.

Adrián Villar Chirinos afronta una ampliación de su prisión preventiva por el atropello de la deportista Lizeth Marzano Noguera en un accidente de tránsito en Lima. (Infobae Perú/Difusión)

Cabe precisar que el Juzgado descartó el riesgo de obstaculización, al considerar que el hijastro de Marisel Linares ya declaró y que existen suficientes elementos de convicción que vinculan su conducta con el hecho investigado.

“Si es necesaria, como ya se dijo, la presencia del imputado no solamente en el período de investigación, sino durante el desarrollo del proceso, y que se garantice que efectivamente se pueda dictar una sentencia y, de ser el caso, la ejecución de la misma, la suscrita considera razonable la prolongación de la prisión preventiva por el período de 9 meses”, dijo la magistrada.

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El accidente

Según la reconstrucción fiscal, Adrián Villar conducía un automóvil Chevrolet de placa C4L-243 por la cuadra 8 de la avenida Camino Real cuando cambió de carril y embistió por la espalda a Marzano Noguera, quien se desplazaba corriendo junto a la vereda, frente a la sede del Lima Golf Club. Era la medianoche del 17 de febrero.

Tras el impacto, el vehículo subió a la vereda y el conductor continuó su marcha sin detenerse a auxiliar a la víctima. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Villar evadió un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas Camino Real y Álvarez Calderón antes de alejarse del lugar. Marzano fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde falleció horas después a causa de un traumatismo craneoencefálico y politraumatismo, según consta en el informe de necropsia.

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La investigación estableció además que, tras el hecho, el imputado se cambió de vestimenta y se reunió con otras personas, conducta que el Juzgado interpretó como una orientación a eludir su responsabilidad penal.