Perú Deportes

DT de Colombia reveló charla con Mano Menezes y dio cruda opinión de la selección peruana: “Tiene poco recambio”

El DT del conjunto ‘cafetero’ brindó declaraciones tras el triunfo contra la ‘bicolor’ en Miami y expresó su sentir para una mejora del balompié nacional

El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece una rueda de prensa desde Miami, Estados Unidos. Durante su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador responde a preguntas sobre el rendimiento táctico de la selección de Perú y enfatiza la importancia de los procesos formativos y del trabajo en las categorías juveniles para el desarrollo del fútbol.
Guardar

La selección peruana perdió 2-0 ante Colombia en Miami y cerró su gira por Norteamérica, al margen de los resultados negativos, con un funcionamiento que dejó inquietudes de cara al futuro. Tras el amistoso, el técnico argentino del elenco ‘cafetero’, Néstor Lorenzo, analizó la situación de la ‘bicolor’ y puso el foco en la necesidad de impulsar un recambio desde las categorías formativas.

“Creo que dimos un paso adelante. La parte táctica la dejo de lado más que nada porque eso es lo que de pronto más fácil se puede mejorar. Creo que tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos, ya nos plantamos en campo rival. Mantuvimos durante los tres partidos una estructura que les permitiera a los jóvenes nuevos adaptarse. A veces pasó, a veces no”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

De la misma manera, Lorenzo reconoció los puntos de mejora del conjunto ‘tricolor’ para obtener la victoria con mayor anticipación. “Me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más, sobre todo en los primeros partidos, y que termináramos más las jugadas. Hoy (ayer) también creo que tuvimos muchas situaciones como para terminar con centro o con remate y no nos animamos, no arriesgamos ahí”, precisó.

Eso sí, el exentrenador de Melgar se mostró satisfecho por el balance de la selección colombiana en la gira norteamericana. “Estoy contento con la actitud y con lo que ha pasado en estos 15 días juntos, con muchachos nuevos que han trabajado con todo y que nos permiten ver que hay futuro, que se puede construir”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

DT de Colombia sobre su charla con Mano Menezes y el futuro de la selección peruana

Néstor Lorenzo reveló que mantuvo una conversación con Mano Menezes tras el amistoso. En su análisis, destacó que la ‘blanquirroja’ logró presentar un equipo ordenado y comprometido con la propuesta planteada en el campo. “Estuve hablando con su técnico, con Mano Menezes. Creo que él ordenó bien al equipo. Lo vimos también en los partidos previos. Fue un equipo ordenado, que se brindó”, afirmó.

El entrenador argentino reconoció la experiencia de varios integrantes de la base actual de la selección peruana, a quienes describió como buenos jugadores. “Creo que tiene poco recambio. Todavía tiene que construir sobre una base que viene de muchos años y que son jugadores experimentados, buenos jugadores, pero creo que el recambio tiene que venir desde abajo”, indicó.

La cuestión pasa por construir una transición ordenada. Para Lorenzo, una selección mayor puede sostener una identidad cuando existe un camino formativo que permite que los juveniles lleguen con preparación y experiencia competitiva.

El once titular que presentó Mano Menezes ante Colombia en Miami. - créditos: FPF
El once titular que presentó Mano Menezes ante Colombia en Miami. - créditos: FPF

“Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia. Que no podía pasar un Mundial sin que una Sub 15, una Sub 17 o una Sub 20 de la selección participando. Se construye desde ahí el futuro del fútbol. El proceso formativo es supremamente importante; si no es en cuatro, en seis o en ocho años, hay que empezar. En algún momento hay que comenzar a trabajar muy bien ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho y a los que les está yendo muy bien”, concluyó.

El planteo de Néstor Lorenzo apunta a que la selección peruana consolide una cadena de formación para que los futbolistas jóvenes tengan un recorrido antes de llegar al cuadro principal. Ese mecanismo permitiría que la renovación se produzca con mayor naturalidad y con menos dependencia de una generación determinada.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoMano MenezesSelección de ColombiaSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

Las chorrillanas vivieron su presentación frente Alianza Lima. Será el turno de Circolo y luego las ‘pumas’ y las ‘santas’ tendrán su evento. Entérate de cómo van los duelos que dará inicio a la Liga Peruana de Vóley 2026/207

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú

La selección peruana quedó lista para iniciar el campeonato internacional que se disputará en Maracaibo y reunirá a ocho selecciones en busca de los tres cupos disponibles para la Copa del Mundo del próximo año

Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela iniciarán su camino en busca de un boleto a la Copa del Mundo. Entérate cómo van los encuentros con la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

El comentarista deportivo analizó las conclusiones que el técnico brasileño podría extraer de los recientes amistosos de la ‘bicolor’, con foco en la FPF

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ se estrenará frente la ‘roja’ en el torneo internacional por el Grupo A en busca de un boleto para el Mundial. Conoce los horarios del primer duelo de la ‘blanquirroja’

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas a gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y Fenómeno El Niño

Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas a gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y Fenómeno El Niño

Partido de César Acuña se resiste a morir y anuncia que hará “todos los esfuerzos” para lograr reinscripción

El jefe del GEIN pide al gobierno de Keiko Fujimori agilizar un posible trasplante de médula en el extranjero

¿Quién ganó en Áncash? Resultados ONPE de las elecciones para gobernador regional 2026

Cámara de Diputados rechaza texto sustitutorio para delegar facultades a Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Dalia Durán acusa a John Kelvin de tomar cerca de su casa y arremete contra Malú Ferrer: “Par de payasos”

Dalia Durán acusa a John Kelvin de tomar cerca de su casa y arremete contra Malú Ferrer: “Par de payasos”

Pamela López revela insólita propuesta que le hizo Handa en medio de polémica con su novio: “Crear morbo, una puya, una polémica”

BTS en Lima 2026: el ‘salvavidas’ que toda ARMY debería llevar al concierto por si ocurre una emergencia

BTS en Lima 2026: consejos de seguridad para evitar robos antes, durante y después del concierto si vas sola o acompañada

Gia, hija de Christian Meier, es captada en presunto estado de ebriedad: no podía mantenerse de pie

DEPORTES

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026