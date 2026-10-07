DT de Colombia reveló charla con Mano Menezes y dio cruda opinión de la selección peruana: “Tiene poco recambio”

El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece una rueda de prensa desde Miami, Estados Unidos. Durante su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador responde a preguntas sobre el rendimiento táctico de la selección de Perú y enfatiza la importancia de los procesos formativos y del trabajo en las categorías juveniles para el desarrollo del fútbol.

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La selección peruana perdió 2-0 ante Colombia en Miami y cerró su gira por Norteamérica, al margen de los resultados negativos, con un funcionamiento que dejó inquietudes de cara al futuro. Tras el amistoso, el técnico argentino del elenco ‘cafetero’, Néstor Lorenzo, analizó la situación de la ‘bicolor’ y puso el foco en la necesidad de impulsar un recambio desde las categorías formativas.

“Creo que dimos un paso adelante. La parte táctica la dejo de lado más que nada porque eso es lo que de pronto más fácil se puede mejorar. Creo que tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos, ya nos plantamos en campo rival. Mantuvimos durante los tres partidos una estructura que les permitiera a los jóvenes nuevos adaptarse. A veces pasó, a veces no”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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De la misma manera, Lorenzo reconoció los puntos de mejora del conjunto ‘tricolor’ para obtener la victoria con mayor anticipación. “Me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más, sobre todo en los primeros partidos, y que termináramos más las jugadas. Hoy (ayer) también creo que tuvimos muchas situaciones como para terminar con centro o con remate y no nos animamos, no arriesgamos ahí”, precisó.

Eso sí, el exentrenador de Melgar se mostró satisfecho por el balance de la selección colombiana en la gira norteamericana. “Estoy contento con la actitud y con lo que ha pasado en estos 15 días juntos, con muchachos nuevos que han trabajado con todo y que nos permiten ver que hay futuro, que se puede construir”, sostuvo.

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La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

DT de Colombia sobre su charla con Mano Menezes y el futuro de la selección peruana

Néstor Lorenzo reveló que mantuvo una conversación con Mano Menezes tras el amistoso. En su análisis, destacó que la ‘blanquirroja’ logró presentar un equipo ordenado y comprometido con la propuesta planteada en el campo. “Estuve hablando con su técnico, con Mano Menezes. Creo que él ordenó bien al equipo. Lo vimos también en los partidos previos. Fue un equipo ordenado, que se brindó”, afirmó.

El entrenador argentino reconoció la experiencia de varios integrantes de la base actual de la selección peruana, a quienes describió como buenos jugadores. “Creo que tiene poco recambio. Todavía tiene que construir sobre una base que viene de muchos años y que son jugadores experimentados, buenos jugadores, pero creo que el recambio tiene que venir desde abajo”, indicó.

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La cuestión pasa por construir una transición ordenada. Para Lorenzo, una selección mayor puede sostener una identidad cuando existe un camino formativo que permite que los juveniles lleguen con preparación y experiencia competitiva.

El once titular que presentó Mano Menezes ante Colombia en Miami. - créditos: FPF

“Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia. Que no podía pasar un Mundial sin que una Sub 15, una Sub 17 o una Sub 20 de la selección participando. Se construye desde ahí el futuro del fútbol. El proceso formativo es supremamente importante; si no es en cuatro, en seis o en ocho años, hay que empezar. En algún momento hay que comenzar a trabajar muy bien ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho y a los que les está yendo muy bien”, concluyó.

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El planteo de Néstor Lorenzo apunta a que la selección peruana consolide una cadena de formación para que los futbolistas jóvenes tengan un recorrido antes de llegar al cuadro principal. Ese mecanismo permitiría que la renovación se produzca con mayor naturalidad y con menos dependencia de una generación determinada.