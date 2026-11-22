Sebastián Aranda, entre los futbolistas coronados campeones de la Copa de Letonia. - Crédito: FK Auda

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El FK Auda ganó la Copa de Letonia por segundo año consecutivo al vencer 2-0 al Riga FC en la final del pasado viernes (19.11.2026), disputada en el estadio Skonto. El club obtuvo su tercer título en el torneo y cierra su campaña anual con una distinción.

La victoria aseguró que Auda ingresará en la segunda ronda de clasificación de la próxima Liga Conferencia de la UEFA, mientras que Riga FC deberá comenzar una instancia antes. La diferencia surgió de la conquista copera y modificó el recorrido europeo de ambos equipos para la temporada siguiente.

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FK Auda ganó Copa de Letonia, consagrándose bicampeón. - Crédito: Difusión

Riga FC llegó como favorito y dominó algunos pasajes del partido. A los 27 minutos celebró un tanto de Reginaldo Ramires contra su antiguo club, aunque el árbitro lo anuló por una posición adelantada de Andrés Salazar.

El marcador cambió dos minutos después. Eduards Dašķevičs asistió al delantero ghanés Andrews Appiah, de 18 años, quien definió desde lejos para abrir la cuenta. Auda sostuvo la ventaja al descanso y limitó los ataques rivales.

Appiah debió dejar el campo por una lesión, pero el equipo mantuvo el control. A los 59 minutos, el marfileño Youba Traore empujó el balón tras un córner confuso en el área y amplió la diferencia. Los tres cambios ordenados por Adrian Guľa no alteraron el resultado.

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El Auda FK evitó ocasiones claras hasta los minutos finales y cerró el encuentro sin sobresaltos. Dentro de los festejos finales apareció el peruano Sebastián Aranda, quien no entró en lista por disposición de Didier Zanetti.

Sebastián Aranda intentó hacerse un camino en el FK Auda. - Crédito: Difusión

Retorno al Callao

La experiencia de Sebastián Aranda con FK Auda ha culminado. Aunque cuenta con una posibilidad de continuar en Letonia, los directivos del club han optado por rechazar esa opción; de modo que el lateral izquierdo armará maletas y volverá a Perú.

Eso sí, Aranda ya cuenta con paradero y es conocido: el Sport Boys. Al mantener un contrato vigente con la entidad chalaca solo le queda retornar para prepararse como el que más de cara al siguiente año, el cual será muy especial por el Centenario.

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A favor de Sebastián Aranda juega que caerá de pie en la ‘misilera’ al no contar con un rival directo por la titularidad de la banda izquierda. En el reciente periodo el dueño indiscutible fue Mathias Llontop, pero su buen hacer atrajo a Universitario de Deportes, que pronto anunciará su fichaje.

Con la vía más que libre, el futbolista está en la obligación de asentarse como inicialista en el Sport Boys y dotar de mayor experiencia esa zona. Su paso por la Virsliga, quizás, le confiera ese aspecto y así pueda superar su último registro con los ‘rosados’ (27 partidos disputados).

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Sebastián Aranda se marcha con la gloria de la Latvijas Kauss. - Crédito: FK Auda

Aranda, de 23 años, llegó al FK Auda a través de una cesión anual por una solicitud del entrenador Didier Zanetti. A pesar de su inexperiencia europea, se apostó por algunas inclusiones suyas en el plante, aunque entrando de cambio.

En resumidas cuentas, Sebastián Aranda contó con un rol muy secundario en el tercer elenco mejor ubicado en el fútbol letón y apenas gozó con apariciones completas. Para su primera aventura europea totalizó 19 presencias y un solo pase gol.