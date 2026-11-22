Los representantes de la pequeña minería convocaron a una movilización nacional en Juliaca para el 23 de noviembre. (Andina)

Guardar

Representantes de distintas zonas mineras de Puno anunciaron una movilización nacional de la pequeña minería y minería artesanal para el lunes 23 de noviembre en Juliaca, con reclamos dirigidos al Congreso y al Poder Ejecutivo sobre el proceso de formalización, la Ley MAPE y autoridades del Ministerio de Energía y Minas.

La convocatoria prevé una concentración desde las 6:00 en el Puente Independencia de Juliaca, en la provincia de San Román. La iniciativa reúne a mineros de La Rinconada, Phara, Limbani, Sandia y Carabaya, de acuerdo con la información publicada por RPP y el afiche difundido por la Cooperativa Minera Cerro San Francisco Ltda.

PUBLICIDAD

La protesta forma parte de la Movilización Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú. En el material de convocatoria figura como remitente la Federación Regional de Mineros de Puno (Fermipep Puno) y la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada (Cecomirl).

ARCHIVO - Selva peruana devastada por mineros de oro puede apreciarse desde el aire el 5 de marzo de 2019, en Madre de Dios, Perú. (Guadalupe Pardo/Foto compartida vía AP, archivo)

La movilización

La concentración tendrá lugar el 23 de noviembre de 2026 y fue convocada bajo una plataforma de demandas que apunta a la situación de los mineros artesanales en el país.

El documento señala que la movilización tiene como finalidad solicitar la atención de las demandas del sector y defender sus derechos. También plantea que la convocatoria responde a una plataforma de lucha de las organizaciones participantes.

PUBLICIDAD

Entre los pedidos figura que el Congreso apruebe una ampliación del proceso de formalización minera por el período que requiera la promulgación de la Ley MAPE, vinculada a la minería artesanal y de pequeña escala.

Los mineros también solicitan la aprobación de esa norma, que, según el texto de la convocatoria, debe contemplar la realidad de la minería artesanal. El documento menciona a los mineros no ferrosos y a quienes trabajan en socavón, en actividades aluviales, con minerales no metálicos, polimetálicos, ancestrales y placeres.

Una vista muestra una vivienda improvisada cerca de una zona donde cientos de mineros artesanales han encontrado una rica veta de cobre, en las colinas de Tapairihua en los Andes de Perú, 18 de octubre de 2022. REUTERS/Marco Aquino

Con y sin REINFO

Otro de los reclamos está dirigido al Poder Ejecutivo. Los organizadores exigen la ejecución de un censo real y transparente para todos los mineros del Perú, tanto para quienes figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como para quienes no están inscritos.

PUBLICIDAD

La plataforma difundida por los convocantes plantea que ese empadronamiento permita contar con una data real sobre el sector. La demanda incluye de manera expresa a los trabajadores mineros con REINFO y sin REINFO.

Según RPP, los dirigentes buscan que el Gobierno central atienda los reclamos de la pequeña minería y de la minería artesanal con medidas concretas. La movilización de Juliaca se presenta como parte de ese pedido de respuesta de las autoridades nacionales.

La convocatoria también incluye una exigencia al Congreso para que avance en la discusión y aprobación de las normas reclamadas por los representantes de la actividad minera artesanal.

PUBLICIDAD

Foto de archivo. Mineros artesanales informales protestan frente al Congreso para presionar al gobierno peruano a extender el plazo para formalizar las operaciones mineras informales, en Lima, Perú, el 3 de julio de 2025. REUTERS/Gerardo Marín

Renuncia del ministro

La plataforma de lucha incorpora el pedido de renuncia del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa.

El afiche atribuye esa exigencia a una presunta incapacidad y a un supuesto conflicto de intereses en el caso Aurantia. Además, vincula el cuestionamiento a la participación de ambos funcionarios en la Cartera de Comercio de Australia.

RPP informó que los dirigentes de las zonas mineras incluidas en la convocatoria también demandan la salida de Shinno y Figueroa como parte de sus reclamos ante el Ejecutivo.

El documento de la movilización cierra con un llamado a defender la actividad minera y a mantener la unidad de los participantes durante la jornada prevista en Juliaca.

PUBLICIDAD

Foto de archivo. Mineros artesanales informales protestan frente al Congreso para presionar al gobierno peruano a extender el plazo para formalizar las operaciones mineras informales, en Lima, Perú, el 3 de julio de 2025. REUTERS/Gerardo Marín

Huelga indefinida

Los trabajadores mineros advirtieron que podrían endurecer sus medidas si no reciben una respuesta favorable a sus solicitudes. Entre las posibilidades mencionadas figura una huelga indefinida a nivel nacional.

La protesta del lunes 23 de noviembre tendrá como punto de reunión el Puente Independencia, según la convocatoria de la Cooperativa Minera Cerro San Francisco Ltda. Los organizadores llamaron a sumarse a mineros artesanales y de pequeña escala de las zonas de La Rinconada, Phara, Limbani, Sandia y Carabaya.