La representante de Perú desfila en el escenario de Miss Universo luciendo su traje típico nacional. El atuendo integra elementos dorados con una estructura solar, racimos alusivos a la tradición vitivinícola y capas estampadas con paisajes desérticos que representan la región de Ica y sus dunas.

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Luren Márquez presentó el traje típico “Oasis de Ica” durante el Miss Universo 2026, una propuesta inspirada en la Huacachina y en varios elementos representativos de esa región peruana. La creación fue seleccionada por la Organización Miss Perú para la competencia que reúne a las representantes de distintos países.

La concursante apareció en escena con una estructura de tonos dorados, morados y azules, pensada para trasladar al certamen una imagen vinculada con el desierto, el oasis y la actividad vitivinícola de Ica.

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El vestuario estuvo a cargo del diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como “El Genio de Altomayo”. Su trabajo incorporó símbolos geográficos, culturales y productivos del país en una pieza diseñada para la pasarela internacional.

Luren Marquez posa con un traje alegórico dorado con racimos de uvas y vasijas, inspirado en la vendimia y el Oasis de Ica para Miss Universo.

La propuesta tomó como eje a la Huacachina, uno de los paisajes más reconocidos de Ica. El oasis, rodeado por dunas, sirvió como punto de partida para una composición que unió referencias de la naturaleza con tradiciones propias de la región.

La estructura dorada buscó reflejar la luz del sol sobre la arena. En distintas partes del traje también se incluyeron motivos vinculados con las Líneas de Nasca, otro de los referentes culturales que formó parte de la creación.

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Los racimos de uvas y los acabados morados remitieron a la Vendimia, celebración asociada con la producción vitivinícola iqueña. Los detalles azules, en tanto, representaron el agua que da vida al oasis en medio del paisaje desértico.

Luren Marquez viste un traje típico inspirado en el oasis de la Huacachina y el desierto de Ica con un tocado solar dorado para el certamen Miss Universo.

El concepto planteado por el equipo creativo buscó mostrar a Ica como una tierra marcada por los contrastes. El diseño reunió el desierto, la laguna, las uvas y el patrimonio arqueológico dentro de una misma silueta.

Beto Pinedo diseñó una estructura de 15 kilogramos con una capa móvil

El traje de Luren Márquez requirió cerca de un mes de trabajo continuo. En la elaboración participaron tres personas: Beto Pinedo y dos asistentes que asumieron distintas etapas de la confección y el armado.

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La prenda combinó bordados con cristales, pedrería, pintura, modelado y ensamblaje artesanal. Cada recurso contribuyó a formar una estructura de gran volumen, con elementos que remitían a los paisajes y las celebraciones de Ica.

Uno de los componentes centrales fue la capa, equipada con un sistema de apertura y cierre. El mecanismo permitió modificar la silueta de la representante peruana en pleno desfile y amplió la presencia visual del vestuario sobre el escenario.

Luren Marquez desfila con un traje alegórico dorado inspirado en el Oasis de Ica que incorpora motivos de la vendimia y cántaros tradicionales.

Aunque la pieza completa alcanzó un peso aproximado de 15 kilogramos, la estructura se distribuyó para que la concursante llevara cerca de cinco kilogramos sobre su cuerpo.

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El resto del peso quedó sujeto a la composición interna del traje. Esa distribución permitió que Márquez pudiera desplazarse durante la presentación y, a la vez, activar el mecanismo de la capa ante el público y el jurado.

La elección de “Oasis de Ica” llevó uno de los destinos más conocidos de la costa sur peruana a la competencia de traje típico. La propuesta convirtió a la Huacachina en el centro de una puesta que incorporó referencias a la vida en el desierto y a la tradición del vino y el pisco.

Con esta presentación, Miss Perú apostó por un diseño que trasladó referentes de la identidad regional a uno de los segmentos más visuales del certamen. Luren Márquez cerró su paso por la pasarela con una pieza concebida para mostrar el paisaje iqueño a una audiencia internacional.

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