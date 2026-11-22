Así llega Sporting Cristal al choque

Sporting Cristal afrontará una fecha decisiva ante Cienciano con la necesidad de imponerse para mantener su aspiración de alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura y clasificar a los playoffs de la Liga 1 2026.

Los ‘rimenses’ llegarán después de conquistar la Copa de la Liga 2026. En la final, vencieron 2 a 0 a Alianza Atlético en Trujillo con anotaciones de Lutiger y Santiago González.

El mediocampista Yoshimar Yotún se presenta como una pieza central en el funcionamiento del conjunto dirigido por Roberto Mosquera. Su presencia aporta recuperación, orden y circulación de balón en la mitad de la cancha.

El volante también representa una alternativa de remate desde fuera del área, recurso que los ‘celestes’ buscarán aprovechar en un partido que puede definir sus opciones en el campeonato.