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¡De infarto! Sporting Cristal se jugará la vida contra Cienciano en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ no dependen de sí mismos para coronarse ganador del campeonato, y deberán esperar el resultado del Universitario vs Sport Huancayo para lograr el objetivo.
Así llega Sporting Cristal al choque
Sporting Cristal afrontará una fecha decisiva ante Cienciano con la necesidad de imponerse para mantener su aspiración de alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura y clasificar a los playoffs de la Liga 1 2026.
Los ‘rimenses’ llegarán después de conquistar la Copa de la Liga 2026. En la final, vencieron 2 a 0 a Alianza Atlético en Trujillo con anotaciones de Lutiger y Santiago González.
El mediocampista Yoshimar Yotún se presenta como una pieza central en el funcionamiento del conjunto dirigido por Roberto Mosquera. Su presencia aporta recuperación, orden y circulación de balón en la mitad de la cancha.
El volante también representa una alternativa de remate desde fuera del área, recurso que los ‘celestes’ buscarán aprovechar en un partido que puede definir sus opciones en el campeonato.
Así llega Cienciano al choque
Cienciano ya aseguró su clasificación internacional y llegará sin obligaciones pendientes a la última parte del Torneo Clausura.
El conjunto cusqueño buscará recuperarse tras la derrota por 2 a 1 frente a Sport Huancayo, sufrida en Cusco. El objetivo será cerrar su campaña con una victoria.
Carlos Garcés se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo. Su potencia física, capacidad en el juego aéreo y definición ante el arco lo convierten en la mayor amenaza para la defensa rival.
¿Qué necesita Sporting Cristal para coronarse ganador del Torneo Clausura 2026?
Los ‘cerveceros’ suman 21 puntos y cuentan con una diferencia de goles de +17 en la definición del Torneo Clausura.
El equipo deberá vencer a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo para mantener sus opciones de consagración.
Además, necesitará que Sport Huancayo y Universitario empaten o que los ‘cremas’ se impongan. Si se cumplen esas condiciones, los ‘cerveceros’ ganarán el Clausura.
Ese resultado les permitirá acceder a las semifinales, instancia en la que enfrentarían a la ‘U’.
Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026
L1MAX transmitirá en exclusiva el partido entre Sporting Cristal y Cienciano, correspondiente a la definición del Torneo Clausura 2026.
La señal posee los derechos televisivos de la Liga 1 a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
El encuentro también podrá verse mediante Liga 1 Play, plataforma compatible con teléfonos móviles y otros dispositivos.
Infobae Perú acompañará el desarrollo del duelo con una cobertura de las principales incidencias y el minuto a minuto en su página web.
Horarios de Sporting Cristal vs Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal recibirá a Cienciano el domingo 22 de noviembre, desde las 15.00 horas de Perú, en el estadio Alberto Gallardo. El partido se disputará en simultáneo con el cruce entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Los cuatro equipos estarán involucrados en la definición del Torneo Clausura 2026.
En México, el encuentro comenzará a las 14.00. Colombia y Ecuador compartirán el horario peruano, mientras que en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos se jugará desde las 16.00. Los hinchas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay podrán seguir el compromiso a partir de las 17.00.