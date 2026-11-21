Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estará pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski abandonó el país este viernes y viajó a Miami, en el primer desplazamiento al exterior que realiza desde hace ocho años. Su abogado, Julio Midolo, confirmó a RPP que el exmandatario tomó un vuelo rumbo a Estados Unidos en las primeras horas de la jornada y que arribó a suelo estadounidense entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana.

Así, Kuczynski se reencontrará en Miami con su esposa Nancy Lange, a quien no veía desde hace casi una década por las restricciones judiciales que pesaban sobre él. El exjefe de Estado viajó con su pasaporte peruano y pasó sin inconvenientes los controles migratorios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según indicó su defensa.

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El viaje fue posible después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional levantara, en octubre, el impedimento de salida del país que restringía los movimientos de Kuczynski. La medida judicial perdió vigencia tras el archivo de la investigación que el exmandatario afrontaba por presuntos aportes irregulares para financiar su campaña presidencial de 2016.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispone levantar la medida de impedimento de salida del país impuesta al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó, el 20 de agosto, el sobreseimiento definitivo del proceso por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir, vinculado al financiamiento de la agrupación Peruanos por el Kambio. El tribunal declaró fundada la apelación que presentó la defensa de Kuczynski contra una resolución previa de la jueza Margarita Salcedo, quien en mayo había rechazado el pedido de archivo. Con esa decisión, también quedaron anulados los antecedentes policiales, penales y judiciales generados por la causa.

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Midolo remarcó que su defendido “ya no tiene ningún impedimento de salida del país ni ninguna otra disposición judicial que restrinja su libertad de tránsito”.

Caso Westfield Capital

Pese al archivo del proceso por el financiamiento de campaña, Pedro Pablo Kuczynski mantiene pendiente otro proceso judicial: el caso Westfield Capital, la consultora a través de la cual habría recibido sobornos encubiertos de la constructora brasileña Odebrecht y otras compañías, durante su gestión como ministro del entonces presidente Alejandro Toledo, entre 2001 y 2006.

PPK y su exsecretaria.

Según precisó Midolo, la defensa aguarda a que el juzgado correspondiente fije la fecha de inicio del juicio oral en esa causa. “Cuando ello suceda, el señor Kuczynski se apersonará como es debido y como siempre lo ha hecho en todos estos años”, afirmó el abogado, quien aseguró que el exmandatario regresará a Perú en cuanto las autoridades lo convoquen para las actuaciones correspondientes.

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Posible demanda

Semanas atrás se dio a conocer que la familia de Pedro Pablo Kuczynski no descartó presentar una demanda de indemnización contra el Estado peruano por los perjuicios sufridos durante los años en que el expresidente enfrentó investigaciones fiscales que, según su defensa, terminaron archivadas sin que se comprobara delito alguno.

El abogado de Kuczynski, Julio Midolo, explicó en declaraciones a la emisora RPP que la familia evalúa distintas alternativas legales, entre ellas un posible recurso contra el fiscal José Domingo Pérez, aunque aclaró que el eventual reclamo no se limitaría a esa figura. “Eso es algo que definitivamente está dentro del abanico de posibilidades que tiene el señor Kuczynski y la familia, sin perjuicio de que no sea únicamente con el señor Domingo Pérez, porque el señor Domingo Pérez, como cualquier otro fiscal, representa una institución, que es el Ministerio Público”, señaló el letrado.

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Midolo extendió sus cuestionamientos a ambas instituciones, a las que responsabilizó por los años de restricción que atravesaron personas luego exculpadas. “Me parece que la reflexión aquí tiene que estar más allá de las personas, también dirigida a las instituciones. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que dar una respuesta a todos estos ciudadanos que han estado investigados, restringidos en sus derechos y en sus libertades durante tantos años, para que después se concluya que por lo que los venían investigando no era delito”, afirmó.