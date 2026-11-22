En entrevista para Exitosa Noticias, Zulema Tomás, presidenta ejecutiva de EsSalud, aborda las medidas implementadas para reforzar la atención médica y el suministro de medicamentos en diversas regiones del Perú. Durante la conversación en el programa Hablemos Claro, expone el despliegue del Hospital Perú frente a enfermedades como el dengue.

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) ordenó el traslado inmediato de pacientes con dengue en estado crítico hacia hospitales de mayor complejidad, ante el incremento de cuadros graves en el país. La disposición fue anunciada por la presidenta ejecutiva, Zulema Tomás, en un escenario que supera los 113 mil casos acumulados y más de 140 muertes vinculadas a la enfermedad.

Tomás confirmó la muerte de una niña por dengue en Contamana, Loreto, y señaló que los establecimientos sin capacidad de respuesta deben derivar a los pacientes que presenten señales de alarma. “No pueden seguir falleciendo por dengue los pacientes”, afirmó la funcionaria, al referirse a la necesidad de acelerar las referencias dentro de la red asistencial.

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La presidenta ejecutiva sostuvo que la enfermedad presenta manifestaciones más complejas que en años anteriores y pidió ampliar la vacunación entre niños desde los 10 años y jóvenes hasta los 20. EsSalud despliega brigadas en colegios de las regiones afectadas, con autorización de los padres, para elevar la cobertura y completar las dos dosis requeridas.

En entrevista para el programa Hablemos Claro de Exitosa, la titular de EsSalud, Zulema Tomás, analiza la situación económica de la institución prestadora de salud. Durante el diálogo, expone un déficit institucional de más de seis mil millones de soles y detalla la deuda que mantienen gobiernos regionales y diversas entidades públicas.

Piura dispone de 90 unidades para vigilancia clínica, aunque la transmisión crece

En Piura, EsSalud cuenta con 90 unidades de vigilancia clínica destinadas a pacientes con dengue. Durante una visita realizada dos semanas antes de sus declaraciones, Tomás constató que cerca del 30% de esas camas estaba ocupado. La funcionaria describió el comportamiento de los contagios como un “incremento vertical”, aunque aseguró que existe capacidad disponible en la red regional.

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La estrategia sanitaria combina vacunación, fumigación, vigilancia epidemiológica y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Tomás pidió a las familias permitir el ingreso de brigadas a las viviendas y mantener cerrados los depósitos de agua, sobre todo en las zonas donde el servicio de agua potable no llega de manera continua.

La cobertura de vacunación llegó a 35% en Tumbes y a 56% en Piura, según informó la titular de EsSalud. Afirmó que todavía hay dosis disponibles y que el Ministerio de Salud gestiona nuevas adquisiciones por medio de la Organización Panamericana de la Salud. También indicó que una infección previa no excluye la vacunación, debido a la aparición de casos con mayores complicaciones y dengue hemorrágico.

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Zulema Tomás se pronunció por el despido de locadores de servicios. - Crédito EsSalud

El abastecimiento y las enfermedades asociadas presionan a la red del norte

Además del dengue, EsSalud reforzó la entrega de antibióticos y otros tratamientos en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones donde también se registran enfermedades diarreicas e infecciones por leptospira. La institución incluyó entre sus prioridades la atención de asegurados con diabetes e hipertensión, después de reclamos por falta de medicamentos.

Una mujer de 42 años, procedente de Yaután, falleció luego de presentar complicaciones de salud en Casma. Composición: Infobae

La gestión informó que recibió un nivel de abastecimiento de medicamentos cercano al 56% y que lo elevó a 70% durante sus primeros dos meses. Tomás advirtió, sin embargo, que no puede garantizar una cobertura total debido a las restricciones financieras, las deudas con proveedores y la necesidad de regularizar adquisiciones pendientes.

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Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

El problema económico parte de un presupuesto anual de 18 mil millones de soles, del cual alrededor de 10.500 millones se destinan a planillas. EsSalud mantiene una deuda superior a 6 mil millones de soles con proveedores y calcula que terceros le adeudan unos 3.800 millones. De ese monto, cerca de 2 mil millones corresponden a gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades públicas que no trasladaron los aportes de salud recibidos.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

EsSalud prepara compras centralizadas y reduce cargos administrativos

La presidenta de EsSalud propuso que el Gobierno central transfiera directamente los recursos destinados a los aportes de salud, sin que estos pasen antes por gobiernos regionales. La medida requeriría una modificación legal vinculada al presupuesto y busca evitar retrasos en el ingreso de fondos al sistema.

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Tomás cuestionó la descentralización de las compras, al considerar que encareció los medicamentos e insumos en las regiones más alejadas. Algunos administradores regionales comunicaron que los proveedores rechazan venderles por la falta de pagos o elevan los precios hasta cuatro o cinco veces respecto de Lima. EsSalud prepara una licitación para adquirir cerca de 400 medicamentos y atender las necesidades de zonas como Tumbes y Loreto.

La institución también inició una reorganización interna. La Presidencia Ejecutiva y sus dependencias regionales tenían más de 800 cargos y 15 asesores. Según Tomás, la actual administración opera con dos asesores y evalúa sumar otros dos. Durante los primeros meses de gestión, EsSalud reemplazó a 14 gerentes regionales con el objetivo de incorporar perfiles vinculados a la administración sanitaria.

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Una especialista en salud opera la consola de control durante un estudio de medicina nuclear en un hospital de EsSalud.

La gestión reactivó proyectos y redistribuyó equipos paralizados

La reconstrucción de la Torre Trecca, ubicada en la avenida Arenales de Lima, volvió a activarse después de 16 años de paralización. El proyecto prevé atender a más de 1,2 millones de asegurados en consultas externas y contará con tomógrafos, resonadores, mamógrafos, laboratorios y servicios de prevención oncológica. La infraestructura tendría que estar lista hacia fines de 2028.

El costo de la obra pasó de 156 millones de soles, establecidos en el contrato firmado en 2016, a 486 millones. Tomás explicó que la actualización incluye equipamiento y servicios que no estaban considerados en el diseño original. EsSalud iniciará los pagos cuando reciba la infraestructura, cuya construcción e implementación se extenderán por dos años y formarán parte de un acuerdo de 18 años.

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EsSalud concentra su preparación asistencial en las zonas de mayor riesgo para la transmisión del dengue por el mosquito Aedes aegypti. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Hospital Almenara, cuatro tomógrafos que permanecieron fuera de servicio entre cuatro y siete meses volvieron a operar en menos de dos semanas, según la institución. EsSalud también redistribuyó 37 ambulancias inmovilizadas desde 2024 por falta de seguro obligatorio y placas, y recibió 4 mil computadoras para los centros de salud. El programa Padomi, destinado a adultos mayores y pacientes crónicos, elevó su abastecimiento de medicamentos de 30% a 70%.