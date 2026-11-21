El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió a las críticas de Renovación Popular y defendió la decisión del pleno de declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por el partido de Rafael López Aliaga contra el fallo que le impide asumir la Alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030.

El pedido de Renovación Popular buscaba revertir el numeral 3 de la Resolución N.º 4557-2026-JNE, emitida el 2 de noviembre, que estableció como criterio vinculante que los primeros regidores electos que ejercieron como alcaldes en el periodo municipal anterior no pueden asumir ese cargo por sucesión, debido a la restricción constitucional sobre la reelección inmediata contemplada en el artículo 194 de la Carta Magna.

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Sin embargo, el Pleno del JNE lo declaró improcedente y ordenó el archivo definitivo del expediente, con los votos de Burneo y los magistrados Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Burneo explicó que el JNE dejó de admitir recursos de reconsideración y otros de naturaleza extraordinaria en materia jurisdiccional electoral desde 2019. Según precisó, el organismo toma decisiones de última instancia, conforme a las atribuciones que le otorga el sistema electoral peruano

Un fallo del Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara improcedente un recurso interpuesto por la alianza Renovación Popular Perú y dispone el archivo definitivo del expediente.

“Nosotros tomamos decisiones de última ratio, de última instancia, y son las que corresponden dentro del sistema electoral en lo que es materia jurisdiccional”, sostuvo el titular del organismo electoral. Añadió que cualquier pedido de naturaleza similar al presentado por Renovación Popular “se van a declarar por unanimidad improcedentes”.

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Esa postura coincide con los fundamentos expuestos en la resolución del pleno, que invocó el artículo 181 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley Orgánica del JNE para sostener que sus pronunciamientos “son dictados en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión”. El documento agrega que constituyen “cosa juzgada en materia electoral, lo que no permite que contra ellos proceda recurso ni acción de garantía alguna”.

Rechazo definitivo

El pedido de Renovación Popular buscaba revertir el numeral 3 de la Resolución N.º 4557-2026-JNE que estableció como criterio vinculante que los primeros regidores electos que ejercieron como alcaldes en el periodo municipal anterior no pueden asumir ese cargo por sucesión, debido a la restricción constitucional sobre la reelección inmediata contemplada en el artículo 194 de la Carta Magna.

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No obstante, como se mencionó, el tribunal electoral por unanimidad declaró improcedente el recurso, reafirmando así el criterio establecido en la resolución que desde el partido de Rafael López Aliaga cuestionaron.

Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

El organismo electoral precisó que el tratamiento que recibió el pedido de Renovación Popular se aplica sin importar la denominación con la que se presenten los escritos. La resolución menciona expresamente términos como “reclamos”, “nulidad”, “queja”, “recurso excepcional”, “recurso extraordinario” y “revisión” como equivalentes al de reconsideración, todos ellos destinados al mismo resultado.

El pleno sostuvo además que el desacuerdo de una organización política con una decisión del colegiado no implica que esta haya sido arbitraria, dado que la resolución original, aprobada por mayoría con tres votos a favor y dos en contra, contiene los fundamentos tanto de la posición mayoritaria como de la minoritaria.

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Renovación Popular había argumentado que el criterio establecido por el JNE vulneraba principios constitucionales, entre ellos la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica, al introducirse después de la jornada electoral del 4 de octubre. El partido adelantó además la presentación de una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el organismo electoral, mientras Roberto Burneo evitó pronunciarse sobre los casos particulares en trámite y remitió sus respuestas a la interpretación institucional de la Constitución y la legislación electoral vigente.

Lo que sigue

Ahora resta que la ONPE envia al Jurado Electoral Especial de Lima Centro los resultados de la elección en Lima Metropolitana para su respectiva proclamación.

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