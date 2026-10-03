Perú vs Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La influencia de Jairo Vélez en Perú

Jairo Vélez volvió a responder en un momento decisivo para la selección peruana. El ecuatoriano nacionalizado peruano abrió el marcador ante México en el amistoso disputado en Nueva Jersey y elevó su cuenta a cinco goles en seis partidos (doblete a Honduras, un gol a Haití, uno a España y uno reciente a ’el tri’). con la ‘bicolor’ bajo la dirección de Mano Menezes. Su definición aprovechó una falla defensiva del rival y le permitió a Perú tomar ventaja en un encuentro con escasas opciones de ataque.