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Perú vs Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El combinado nacional, conducido por Mano Menezes, afrontará su tercer duelo en Norteamérica luego de caer ante Estados Unidos e igualar con México

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08:51 hsHoy

Perú y Canadá se medirán hoy, sábado 3 de octubre, en el Saputo Stadium de Montreal, por un amistoso de la fecha FIFA. El partido reunirá a dos selecciones con distintos presentes. Los suramericanos se encuentran en etapa de afianzar una idea y encontrar los elementos para su once inicial; mientras que los norteamericanos están camino a consolidar un proceso que los ha depositado en las dos últimas Copas del Mundo.

08:51 hsHoy

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

El entrenador de la ‘bicolor’, además, aprovechó su extensa alocución en la antesala del partido contra México para asegurar que “no es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso”

Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF
Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF

En la selección peruana hay inquietud por dos razones: el mal funcionamiento con Mano Menezes a la cabeza y la falta de futbolistas jóvenes. Ese último apartado, de hecho, es la mayor problemática que se le achaca al entrenador brasileño, quien ha salido al paso para aclarar su función principal.

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08:50 hsHoy

Así llegan Perú Canadá

Perú llegará al amistoso ante Canadá después de dos presentaciones en la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes inició la gira norteamericana con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos y luego empató 1-1 con México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Jairo Vélez anotó para la ‘bicolor’ ante el cuadro mexicano. Tras el compromiso en Montreal, la selección peruana aún deberá disputar un último encuentro frente a Colombia, el martes 6 de octubre en Miami.

Canadá, por su parte, solo afrontó un amistoso desde su participación en el Mundial 2026. El conjunto de Jesse Marsch venció 1-0 a Chile en Toronto, con un gol de Jonathan David a los 12 minutos. El delantero aprovechó un rebote tras un remate de Cyle Larin para marcar el único tanto del partido.

08:50 hsHoy

La influencia de Jairo Vélez en Perú

Jairo Vélez volvió a responder en un momento decisivo para la selección peruana. El ecuatoriano nacionalizado peruano abrió el marcador ante México en el amistoso disputado en Nueva Jersey y elevó su cuenta a cinco goles en seis partidos (doblete a Honduras, un gol a Haití, uno a España y uno reciente a ’el tri’). con la ‘bicolor’ bajo la dirección de Mano Menezes. Su definición aprovechó una falla defensiva del rival y le permitió a Perú tomar ventaja en un encuentro con escasas opciones de ataque.

El volante ofensivo se consolidó como la principal referencia de gol del seleccionado nacional durante este ciclo. Vélez encontró continuidad como titular, aportó presencia en el área y resolvió partidos con intervenciones concretas. Tras su anotación frente a México, quedó como el jugador más determinante de Perú en la etapa de Menezes.

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.
08:50 hsHoy

Así marcha el historial entre Perú y Canadá

Perú y Canadá se enfrentaron dos veces a nivel de selecciones absolutas, con un triunfo para cada equipo y sin empates. El primer antecedente se disputó el 4 de septiembre de 2010, en Toronto, durante un amistoso internacional. La ‘bicolor’ se impuso por 2-0 con goles de José Carlos Fernández y Jean Tragodara en el tramo final del encuentro.

El cruce más reciente ocurrió el 25 de junio de 2024, por la fase de grupos de la Copa América, en Kansas City, Estados Unidos. Canadá ganó 1-0 con un tanto de Jonathan David a los 74 minutos, luego de que Miguel Araujo fuera expulsado en Perú. El amistoso del sábado 3 de octubre romperá la igualdad del historial entre ambas selecciones.

El jugador vio la roja por dura entrada y dejó a la selección peruana con 10 hombres. (Video: DIRECTV)
08:50 hsHoy

Dónde ver Perú vs Canadá por amistoso FIFA 2026

El cotejo entre Perú y Canadá se realizará el sábado 3 de octubre y será transmitido por señal abierta a través de América Televisión (canal 4 y 704 en HD), así como por la plataforma América tvGO. Bicolor+ Premium también difundirá este amistoso.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú estará disponible y se encargará de brindarte todos los detalles desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y más.

08:50 hsHoy

A qué hora juega Perú vs Canadá por amistoso FIFA 2026

El amistoso entre Perú y Canadá se jugará el sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal, Canadá, desde las 13:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos —hora de Miami— comenzará a las 14:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro iniciará a las 15:00 horas. En México, el pitazo inicial está programado para las 12:00 horas, mientras que en España se disputará a las 20:00 horas del mismo sábado.

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