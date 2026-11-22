El distintivo, colocado por la Dirección Desconcentrada de Cultura, respalda medidas preventivas frente a conflictos armados, catástrofes y otras situaciones de riesgo| Foto: Gobierno del Perú

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El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman recibió el Escudo Azul, un emblema internacional destinado a identificar bienes culturales que requieren protección ante conflictos armados, emergencias y desastres. Este espacio fue clave para que se realice la misa del papa León XIV en su gira por el Perú.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) instaló el distintivo como parte de sus medidas de protección preventiva del patrimonio. La iniciativa se ajusta a los instrumentos internacionales orientados a la salvaguardia de monumentos y espacios culturales.

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Antes de la colocación del emblema, Luis Martin Bogdanovich, representante del Comité Peruano del Escudo Azul, entregó el documento que formalizó la incorporación de Saqsaywaman a este mecanismo de protección.

Cusco instaló un emblema internacional de protección en el parque arqueológico de Saqsaywaman| Gobierno del Perú

¿Qué significa el Escudo Azul?

El Escudo Azul se encuentra contemplado en la Convención de La Haya de 1954, un acuerdo internacional que establece medidas para resguardar el patrimonio cultural durante conflictos armados. Su uso permite reconocer monumentos, museos, sitios arqueológicos y otros bienes que deben recibir protección especial frente a amenazas que puedan afectar su integridad.

La incorporación del emblema en Saqsaywaman, ubicado en Cusco, también busca reforzar las acciones de prevención ante desastres y promover el cuidado ciudadano de los bienes culturales.

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La directora ejecutiva de la DDC Cusco, Úrsula Paz Zúñiga, sostuvo que la medida refuerza la responsabilidad de las instituciones en la conservación del complejo arqueológico.

“Saqsaywaman es una expresión extraordinaria de la sabiduría y el legado de nuestros antepasados. Incorporar el Escudo Azul significa fortalecer su protección y asumir el compromiso de preservar este patrimonio”, afirmó.

Cusco instaló un emblema internacional de protección en el parque arqueológico de Saqsaywaman| Gobierno del Perú

La funcionaria agregó que la conservación del sitio demanda una política preventiva sostenida, junto con la participación de entidades públicas y de la población.

La gestión estuvo a cargo de la Unidad de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres de la DDC Cusco. El área preparó el expediente técnico, sustentó la propuesta y realizó las coordinaciones con el Comité Peruano del Escudo Azul hasta obtener la aprobación.

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Otros lugares con Escudo Azul

En Lima, el Centro Histórico reúne cientos de inmuebles con este emblema, en un programa a cargo de Prolima que instaló entre 590 y 650 placas. Entre los edificios señalizados figuran el Palacio de Gobierno, el Teatro Municipal, la Casa Riva-Agüero, la Casa Fernandini y el Centro Cultural de España.

Barranco también incorpora inmuebles como el Museo Pedro de Osma, la Biblioteca Municipal Manuel Beingolea, la Casa Ferrand, el Estudio García Bustamante, el Hotel B, el Hotel Villa Barranco y la Galería Lucía de la Puente.

En Cusco, además de Saqsaywaman, el distintivo alcanza a la Casa del Inca Garcilaso de la Vega. Arequipa suma cientos de monumentos y casonas de su centro histórico, entre ellos San Francisco, la Compañía de Jesús, La Recoleta y la Casona del Corregidor Abril y Maldonado.

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El reconocimiento también ha llegado a otras regiones: la Hostería San Roque, en Lambayeque, y el Convento de Santa Rosa de Ocopa, en Junín. La incorporación de estos sitios busca facilitar su identificación y reforzar las acciones de conservación, respuesta y sensibilización ciudadana sobre el patrimonio.

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