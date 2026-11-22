Las temperaturas en Lima superan los 33ºC en primavera, con sensaciones térmicas de hasta 36ºC. El fenómeno El Niño Costero es la causa principal de este calor anómalo. Además, se advierte sobre altos niveles de radiación UV, recomendando medidas de protección solar.

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La sensación de bochorno continúa afectando a los habitantes de Lima Metropolitana. Este domingo 22 de noviembre, distintos sectores de la capital experimentan temperaturas cercanas a los 30 °C, incluso sin la presencia de un cielo despejado. El monitoreo meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) muestra que el calor se mantiene en varios distritos y que la sensación térmica puede superar la temperatura registrada por los instrumentos.

Uno de los puntos más calurosos es La Molina, donde el registro de temperatura alcanza los 30 °C y la sensación térmica llega a los 33 °C. Una situación similar se presenta en Carabayllo, que registra 29 °C, pero con una sensación térmica de hasta 32 °C.

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Estos valores muestran que las condiciones ambientales pueden generar una percepción de calor superior a la temperatura del aire. Por ello, la ausencia de brillo solar no debe interpretarse como una señal de que el riesgo asociado a las altas temperaturas ha desaparecido.

Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué distritos de Lima registran las temperaturas más altas este domingo 22 de noviembre?

De acuerdo con el mapa de monitoreo del Senamhi, durante el periodo comprendido entre las 12:00 y la 1:00 p. m. se identificaron diferentes registros de temperatura en Lima Metropolitana.

Entre los distritos con valores más elevados destacan:

La Molina: 30 °C.

Carabayllo: 29 °C.

Ate: 28 °C.

San Borja: 28 °C.

Santiago de Surco: 28 °C.

San Martín de Porres: 27 °C.

San Juan de Lurigancho: 27 °C.

Jesús María: 27 °C.

Santa Anita: 27 °C.

Villa María del Triunfo: 25 °C.

Aunque las cifras varían según la ubicación, los registros permiten observar que el calor no se concentra únicamente en los distritos del este y norte de Lima. También alcanza zonas del centro y sur de la capital.

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Un mapa meteorológico del Senamhi detalla las zonas bajo alerta por altas temperaturas diurnas en la costa peruana y el distrito de Jesús María.

Sensación térmica: La Molina alcanza los 33 °C y Carabayllo llega a 32 °C

La diferencia entre la temperatura ambiental y la sensación térmica es uno de los aspectos que más llama la atención del monitoreo meteorológico de este domingo.

La Molina registra la sensación térmica más elevada de los puntos identificados, con 33 °C, pese a que la temperatura del aire alcanza los 30 °C. En Carabayllo, la sensación térmica llega a 32 °C, frente a una temperatura registrada de 29 °C.

Otros distritos también presentan valores importantes:

San Borja: 30 °C de sensación térmica.

Santiago de Surco: 30 °C.

San Juan de Lurigancho: 29 °C.

San Martín de Porres: 29 °C.

Jesús María: 29 °C.

Santa Anita: 29 °C.

Ate: 29 °C.

Lurigancho: entre 28 y 29 °C, según el punto de monitoreo.

Villa María del Triunfo: 25 °C.

La sensación térmica representa cómo percibe el cuerpo humano las condiciones ambientales. No es una medición directa de la temperatura corporal ni significa que el organismo necesariamente haya alcanzado esos grados.

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Factores como la humedad, el viento y la exposición al ambiente influyen en la manera en que las personas experimentan el calor. Por eso, incluso en una jornada sin brillo solar, pueden persistir condiciones de bochorno e incomodidad térmica.

¿Por qué hace calor en Lima si no hay brillo solar?

La presencia de nubosidad no garantiza temperaturas bajas. Aunque las nubes pueden reducir la radiación solar directa que llega a la superficie, el ambiente puede conservar temperaturas elevadas debido a las condiciones atmosféricas y a la humedad.

En Lima, la combinación de temperaturas cálidas y humedad ambiental puede dificultar la evaporación del sudor, uno de los principales mecanismos que utiliza el cuerpo para regular su temperatura.

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Cuando el sudor no se evapora con facilidad, el organismo tiene mayores dificultades para disipar el calor. Esto explica por qué algunas personas sienten que el ambiente está sofocante, incluso cuando no están expuestas directamente a los rayos solares.

Por ello, es importante no asociar exclusivamente el riesgo de sufrir agotamiento por calor o un golpe de calor con los días de cielo despejado. Las altas temperaturas también pueden representar un problema cuando el cielo está cubierto.

Un adulto mayor descansa en una banca de un parque urbano mientras se cubre de la radiación solar durante una jornada de calor intenso en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones seguir ante las altas temperaturas en Lima?

Ante estas condiciones meteorológicas, es importante adoptar medidas para evitar complicaciones relacionadas con el calor:

Beber agua frecuentemente durante el día, incluso cuando no se tenga sed.

Evitar realizar actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura.

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanecer en espacios ventilados y frescos.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Lima enfrenta una ola de calor con temperaturas extremas que afectan a la población. Reportamos el incremento de atenciones por golpe de calor en hospitales y ofrecemos consejos prácticos para sobrellevar el intenso calor y evitar emergencias médicas.

La jornada de este domingo deja una advertencia importante para los limeños: que no haya brillo solar no significa que haya desaparecido el calor. Los registros del Senamhi muestran que distritos como La Molina y Carabayllo pueden experimentar sensaciones térmicas superiores a los 30 °C, por lo que la hidratación y la prevención deben mantenerse incluso en días nublados.

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