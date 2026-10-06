Perú vs Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Últimas noticias

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026 El ‘10′ argentino jugará su último partido ante su público y buscará cerrar su ciclo con la selección con una victoria frente a los ‘guepardos’. Estos son los detalles del compromiso en el estadio Monumental de Núñez

Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario: “Él solo se hizo la ‘camita’” El exfutbolista peruano cuestionó al entrenador argentino por cómo gestionó el plantel del club ‘merengue’ en el Torneo Clausura. También habló de Fabián Bustos

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026 La ‘misilera’ cayó por 5-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida y buscará una remontada en Sullana. Conoce los posibles escenarios

Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú La selección peruana iniciará el campeonato internacional que se disputará en Maracaibo y reunirá a ocho selecciones en busca de los tres cupos disponibles para la Copa del Mundo del próximo año