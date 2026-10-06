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Perú vs Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección peruana cierra su gira por Norteamérica frente al cuadro dirigido por Néstor Lorenzo, con el objetivo de despedirse con un resultado positivo. Sigue todas las incidencias del duelo

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08:01 hsHoy

¡Día de partido! Perú afrontará hoy, martes 6 de octubre, un nuevo desafío internacional con la misión de cerrar de la mejor manera su gira por Norteamérica. La ‘bicolor’ tendrá a Colombia como último rival de esta fecha FIFA, en un duelo que permitirá a Mano Menezes continuar evaluando alternativas y sacar conclusiones pensando en el nuevo proceso rumbo a las próximas Eliminatorias.

Perú disputa su cuarto amistoso en territorio norteamericano, esta vez ante Colombia, en Miami.
Perú disputa su cuarto amistoso en territorio norteamericano, esta vez ante Colombia, en Miami. Crédito: Agencias
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¿Cómo llega Perú?

La ‘bicolor’ afrontará el último encuentro de la gira con un balance de una derrota, un empate y una nueva caída. El equipo de Menezes perdió 4-1 ante Estados Unidos, igualó 1-1 con México y posteriormente cayó 2-0 frente a Canadá.

El resultado ante los canadienses volvió a dejar al conjunto nacional sin triunfos en esta serie de amistosos. Además, Menezes reconoció que la diferencia física con sus rivales fue uno de los factores que condicionó el rendimiento del equipo y señaló que el comando técnico analiza reducir la cantidad de partidos en futuras fechas FIFA.

El compromiso ante Colombia será, por ello, una nueva oportunidad para que el entrenador brasileño pruebe variantes y encuentre una base de cara al siguiente tramo de su proceso.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .
08:00 hsHoy

¿Cómo llega Colombia?

La selección colombiana experimenta una irregularidad en su juego y no ha obtenido resultados triunfaes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 1-1 frente a México y luego perdió 1-0 contra Paraguay, por lo que llegará a Miami con la intención de cerrar esta ventana internacional con una victoria.

El técnico argentino también viene utilizando estos amistosos para observar alternativas y darle minutos a distintos futbolistas. Ante Perú, además del ingreso de Kevin Mier, se esperan otras modificaciones en el equipo titular.

Ángel Colmerares/EFE
Colombia viene de perder 1-0 ante Paraguay. EFE/ Ángel Colmenares
08:00 hsHoy

Perú vs Colombia: posibles alineaciones

- Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, André Carrillo; Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

- Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jaminton Campaz; Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez.

08:00 hsHoy

Oliver Sonne sale sorpresivamente de la convocatoria de Perú: no jugará el último partido ante Colombia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el lateral quedó desafectado y no estará disponible para el último compromiso de la ‘bicolor’ en su gira por Norteamérica

Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia. Crédito: FPF
Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia. Crédito: FPF

Oliver Sonne quedó fuera de la convocatoria de la selección peruana para el partido ante Colombia, correspondiente al último compromiso de la ‘bicolor’ en su gira por Norteamérica. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó este lunes 5 de octubre, a un día del encuentro, que el lateral fue sometido a una evaluación médica y, tras coordinar con su club, Burnley FC, se determinó que retornará a Inglaterra.

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08:00 hsHoy

Perú vs Colombia: canal TV del partido

La transmisión del partido para el público peruano estará a cargo de América TV, señal que llevará el encuentro por televisión abierta. Además, los aficionados podrán seguirlo mediante América tvGO, plataforma digital del mismo grupo. En Colombia, el compromiso será transmitido por Caracol TV y RCN, además de sus respectivas plataformas digitales.

En Infobae Perú también encontrarás el seguimiento completo de la última presentación de la ‘bicolor’. En nuestra página web encontrarás la previa, las principales novedades, el minuto a minuto, las incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resultado y el resumen del encuentro, con especial atención a todo lo que ocurra con el seleccionado peruano.

08:00 hsHoy

Perú vs Colombia: horario del partido

El encuentro se disputará este martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El inicio está programado para las 18:45 horas de Perú y Colombia, mientras que en Miami comenzará a las 19:45 (hora local). Este será el cuarto y último compromiso de la ‘bicolor’ durante su gira por Norteamérica, mientras que para el conjunto colombiano también significará el cierre de su participación en esta fecha FIFA.

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Concluye la gira en Norteamérica

La selección peruana llega al tramo final de su gira por Norteamérica. Después de tres presentaciones sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Mano Menezes buscará cerrar esta serie de amistosos con un resultado positivo y dejar atrás las últimas actuaciones. Al frente estará el combinado de Colombia, que será el último rival de la ‘bicolor’ en esta fecha FIFA.

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