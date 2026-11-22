A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026.

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Universitario de Deportes y Sport Huancayo definirán parte del destino del Torneo Clausura hoy, domingo 22 de noviembre, cuando se enfrenten en el estadio IPD Huancayo por la fecha 17 de la Liga 1 2026. El resultado será clave para determinar al ganador del certamen, viendo de reojo de lo que suceda en el Sporting Cristal vs Cienciano en el mismo horario.

El cuadro huancaíno lidera con 34 puntos y depende de sí mismo para conquistar el campeonato. La ‘U’, que tiene 32 unidades, necesita ganar en la altura y esperar que los ‘celestes’ no consigan los tres puntos ante el ‘papá’.

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El equipo ‘crema’ afrontará la última jornada tras igualar 2-2 con CD Moquegua, acumulando tres triunfos y un empate en sus cuatro compromisos recientes del Clausura.

A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

El Universitario vs Sport Huancayo se jugará en el IPD Huancayo a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio será una hora después.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile arrancará a las 17:00 horas. En México será a las 14:00 horas y en España se dará a las 22:00 horas.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

Sin embargo, el plantel dirigido por Fabián Bustos no contará con Gianluca Lapadula ni Lisandro Alzugaray, quienes continúan fuera por lesión. Además, el mediocampista Jorge Murrugarra tampoco estará disponible y deberá cumplir una fecha de suspensión.

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A esas ausencias se suman las dudas de Horacio Calcaterra y César Inga. Ambos presentan problemas físicos y su presencia dependerá de la evolución que tengan antes del compromiso.

Por otro lado, Sport Huancayo llegará a la definición luego de imponerse 2-1 sobre Cienciano. De hecho, ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y perdió el restante. En esa serie, anotó 10 tantos y recibió cinco.

El ‘rojo matador’ será campeón del Clausura si derrota a Universitario. Un empate también podría alcanzarle, aunque en ese escenario necesitará que Sporting Cristal no venza a la escuadra cusqueña.

Sport Huancayo apunta a ganar el Torneo Clausura para pelear por el título nacional a fin de año. - créditos: Sport Huancayo

Para el encuentro en el IPD Huancayo, Sport Huancayo tendrá la ausencia de Nahuel Luján, quien fue sancionado. El entrenador tampoco podrá utilizar a los defensores Marcelo Gaona y Hugo Ángeles, que serían bajas por lesión.

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Universitario vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Juan Manuel Requena, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga, José Rivera y Alex Valera. DT: Fabián Bustos.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Jean Franco Falconi, Juan Barreda, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño, Edu Villar, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti y Daniel Porozo. DT: Richard Pellejero.

Canal TV del Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Universitario y Sport Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, señal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El partido también podrá seguirse por la plataforma Liga 1 Play, cuyo plan mensual cuesta S/22,99.

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De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá la cobertura en vivo a través de su página web, con la previa, el minuto a minuto y las declaraciones de los protagonistas.

Anuncio del Sport Huancayo vs Universitario por Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo

Historial de enfrentamientos

Universitario y Sport Huancayo se han visto las caras en 43 oportunidades en toda la historia del fútbol peruano. El balance general resulta favorable para la ‘U’ con 19 victorias, contra 15 del ‘rojo matador’ y nueve empates.

La última contienda se dio el 30 de mayo del presente año. El estadio Monumental fue testigo de una victoria de los ‘cremas’ por 2-1 con los goles de Alex Valera y Anderson Santamaría. Piero Magallanes descontó para el elenco huancaíno.

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Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la Fecha 17. Un partido lleno de acción con goles de Alex Valera, Anderson Santamaría y Piero Magallanes. - Liga 1 Max