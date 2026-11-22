Durante una entrevista en el programa Magaly TV La Firme conducido por Magaly Medina, Camila Domínguez aborda su vínculo actual con Pamela Franco, expareja de su padre Christian Domínguez. La joven indica que únicamente mantiene contacto con ella por ser la madre de su hermana menor y explica la dinámica de visitas familiares que realiza junto a su progenitor.

Guardar

Camila Domínguez se sentó junto a su madre, Melanie Martínez, en Magaly TV, la firme, donde habló sobre la relación que ha retomado con Christian Domínguez. La joven contó cómo se reconstruyó el vínculo con el cantante y respondió consultas sobre las madres de sus hermanos.

En medio de la entrevista con Magaly Medina, la hija mayor del cumbiambero se refirió a la decisión que tomó respecto de las exparejas de su padre. Camila señaló que, tras conversar con él, prefirió no entrar en asuntos vinculados con su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Antes de su reconciliación con Christian Domínguez, Camila mantuvo una relación cercana con Pamela Franco, madre de la última hija del artista. La joven asistió a una de las fiestas de cumpleaños de la cantante y, en sus redes sociales, llegó a agradecerle de manera pública por el cariño que le brindaba.

Camila Domínguez ofrece declaraciones en un estudio de televisión junto a una fotografía previa en compañía de Pamela Franco.

La cercanía entre ambas se hizo visible durante el periodo de distanciamiento entre Camila y su padre. Sin embargo, la joven parece haber tomado una nueva postura después de los conflictos públicos que involucraron a Christian Domínguez, Melanie Martínez y Pamela Franco.

Cuando Magaly Medina le preguntó por las exparejas del cantante, Camila sostuvo que su silencio responde a un acuerdo que alcanzó con su padre y no a una imposición.

PUBLICIDAD

“Cuando me preguntan sobre ese tema o sobre las exparejas de mi papá, como habrán visto también en otros medios de comunicación, no doy respuesta alguna porque es un respeto que yo me arreglé con mi papá”, declaró.

La conductora quiso saber si esa posición comprendía a Pamela Franco y si Christian Domínguez le había pedido que no hablara de ella. Camila descartó que el cumbiambero le haya prohibido referirse a la cantante.

Camila Domínguez ofrece declaraciones sobre su vínculo con Pamela Franco durante una entrevista televisiva conducida por Magaly Medina.

“No porque no pueda o porque me lo prohíba”, respondió la joven. Así, dejó claro que se trata de una decisión que asumió después de las conversaciones que sostuvo con su padre.

PUBLICIDAD

La presentadora fue más directa y le consultó cuál es su actual vínculo con Pamela Franco. Camila respondió de forma breve y marcó una diferencia frente a la cercanía que ambas exhibieron en otro momento.

“Es la mamá de mi hermana, ¿no? Nada más”, expresó Camila Domínguez, sin ofrecer mayores detalles sobre la relación que conserva con la intérprete.

La joven afirmó que sí ve a su hermana menor, aunque precisó que los encuentros se producen cuando comparte tiempo con Christian Domínguez. “A mi hermana yo la veo con mi papá”, señaló.

Camila explicó que atraviesa semanas de mucha actividad por un certamen de su universidad. Esa rutina, según contó, no siempre coincide con los horarios de la niña, quien se acuesta más temprano.

PUBLICIDAD

“Aparte también ahorita estoy con el tema del certamen en la universidad. A veces no me da el tiempo porque los horarios de mi hermana, por lo que es más chiquita, son un poco distintos”, relató.

Camila Domínguez emociona en redes sociales con un mensaje de amor y protección para su hermana menor Cataleya. (Instagram Camila Domínguez)

Pese a ello, aseguró que trata de acompañarla en fechas importantes. “Cuando hay la oportunidad de acompañar a mi papá para ver una presentación del colegio o de mi hermana o algo por el estilo, siempre estoy”, sostuvo.

Camila Domínguez se sincera sobre Karla Tarazona

Camila Domínguez afirmó que su reconciliación es únicamente con Christian Domínguez y que, por ahora, no busca construir una relación cercana con Karla Tarazona, actual pareja del cantante. La joven explicó que el proceso con su padre implicó conversaciones, acuerdos y límites que ambos decidieron respetar.

PUBLICIDAD

La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez señaló que el periodo de distanciamiento afectó directamente su relación con el artista. Por eso, optó por concentrarse en reparar ese vínculo antes que en acercarse a otras personas de su entorno.

“Es un respeto, yo solicité algunos límites y él me solicitó algunos límites que tenía que respetar y es lo que estamos haciendo”, manifestó en Magaly TV, la firme.

Camila Domínguez explica por qué no busca un vínculo con Karla Tarazona

Camila indicó que ambos hablaron de los asuntos que les causaban malestar y que, a partir de esas conversaciones, decidieron retomar el contacto. “Nos hemos dicho las cosas que nos incomodan y, en base a eso, hemos decidido reconciliarnos. La verdad es que vamos muy bien”, agregó.

PUBLICIDAD

La joven descartó que el acercamiento con Christian Domínguez implique una cercanía automática con Karla Tarazona. Según explicó, el daño emocional que enfrentó estaba relacionado con su padre.

“El daño que yo tuve fue con mi papá”, sostuvo. “Con el único que yo decidí reconciliarme, porque es el único con el que debo reconciliarme para que yo pueda estar tranquila, para que mi salud mental esté bien, es con mi papá”.