Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 concluirá el domingo 26 de julio tras varios días de intensa competencia. Durante el fin de semana se jugará la final y los encuentros que establecerán las posiciones definitivas del certamen.
Ya están confirmadas las seis selecciones que participarán en el próximo Campeonato Sudamericano, torneo que entrega plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos. A continuación, la programación de los partidos de este domingo.
Programación de la final y partidos para definir puestos de la Copa Sudamericana de vóley
El domingo 26 de julio se jugarán los partidos finales del torneo. La jornada iniciará con el encuentro por el séptimo puesto, seguido por el partido que definirá la quinta posición.
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Más tarde, se disputará el duelo por el tercer lugar y, finalmente, se realizará la gran final.
Todas las actividades tendrán lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, con capacidad para 4.900 personas. Todavía quedan entradas disponibles a través de Joinnus.
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo lugar: Bolivia vs Perdedor del Perú vs Ecuador (10:00 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto lugar: Venezuela vs Ganador del Perú vs Ecuador (12:30 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercer lugar: Chile vs vs Argentina (15:00 horas / por señal abierta de Latina)
- Final: Colombia vs Brasil (17:30 horas / por señal abierta de Latina)
La 'vinotinto' derrotó por 3-0 a las altiplánicas en duelo para definir los puestos en el torneo internacional.
Resultados del sábado 25 de julio de la Copa Sudamericana de vóley 2026
- Venezuela 3-0 Bolivia (25-12, 25-25, 28-26 / Finalizado)
- Colombia 3-0 Chile (25-19,25-20, 25-13)
- Brasil 3-1 Argentina (25-17, 20-25, 25-22 y 28-26)
- Perú vs Ecuador (19:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y aplicación)
La campaña de Perú en la Copa Sudamericana de vóley
La selección peruana de vóley despertó gran expectativa por su participación en la Copa Sudamericana de Vóley, incentivada por la condición de local y el respaldo del público en el coliseo. El equipo nacional llegó con la ilusión de lograr un buen desempeño en el torneo.
En su primer partido, Perú cayó 3-0 frente a Chile, resultado que marcó un hecho histórico para la selección chilena. Luego, sumó una nueva derrota ante Brasil, un desenlace previsible que dejó al conjunto peruano sin posibilidades de acceder a las semifinales.
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En la siguiente jornada, Perú obtuvo su primera victoria al imponerse 3-0 ante Bolivia. Con este resultado, finalizó en el tercer puesto del Grupo A y fue emparejado con Ecuador, cuarto del Grupo B, en los cruces para definir el quinto lugar del campeonato.
Dónde ver la final y partidos para definir los puestos de la Copa Sudamericana de vóley
La final y los partidos para definir puestos de la Copa Sudamericana de vóley 2026 podrán verse en Perú a través de Latina Televisión, que transmitirá los encuentros principales por los canales 2 y 702 (HD).
Además, la plataforma digital de Latina permite seguir la señal en vivo desde el sitio web oficial y la aplicación móvil, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
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La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrece la transmisión gratuita del partido a través de su página de Facebook y su sitio web, con relato en vivo.
Infobae Perú realizará una cobertura completa del campeonato, con información previa, actualizaciones en tiempo real, resúmenes, declaraciones de las jugadoras, resultados, posiciones y análisis de cada jornada.
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