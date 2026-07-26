Christian Cueva avanza en su proceso de recuperación: próxima aparición con Sport Boys para disputar el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Christian Cueva cumple con un proceso de recuperación por una lesión muscular. - Crédito: ITEA

Para ir perfilando un equipo competitivo de cara al centenario, los altos mandos del Sport Boys se lanzaron al mercado de pases para contratar a Christian Cueva, quien en reiteradas ocasiones lanzó un guiño para vestirse con la indumentaria chalaca. Logrado el objetivo, era cuestión de esperar su aparición.

Y cuando el ‘Cholito’ se presentó por primera vez como futbolista de la ‘misilera’, sucedió lo inimaginable: lesión muscular antes de culminar el primer acto de un duelo por la Copa de la Liga 2026. Murmullos en las graderías del estadio Miguel Grau, preocupación en el comando técnico y desolación para el ’10′.

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Christian Cueva vivió un momento frustrante al lesionarse en su debut con Sport Boys. - Crédito: Movistar Deportes

El diagnóstico ha sido benévolo y su proceso de recuperación ya se encuentra en marcha. La dolencia que arrastra Cueva pronto será superada; o, al menos, eso es lo que ha compartido el técnico Carlos Desio, permitiendo que los simpatizantes del club recuperen la esperanza nada más arrancando el Torneo Clausura 2026.

“Cristian está mejor. Creo que le falta ya poco, le faltará una semana o dos semanas para volver a integrarse al plantel”, detalló Desio a L1MAX, añadiendo que “viene de un desgarro y, si bien es chico, siempre hay que prevenir, no apurarse, porque es un jugador al que necesitamos y de la mejor manera”.

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Planes trastocados

Era una maniobra sorprendente y audaz del Sport Boys sumar a sus filas a Christian Cueva. Su sola presencia iba a elevar la competencia en el mediocampo toda vez que su jerarquía motivaría a los más jóvenes, aquellos que aún siguen viendo a ‘Aladino’ como una referencia.

Claro está que toda esa intención, inicialmente, se fue por tierra al aparecer una lesión que ha lastrado la condición física de Cueva, quien está demasiado concentrado en salir adelante a través de un arduo proceso de rehabilitación en el Callao.

El mediocampista peruano, incorporado como refuerzo para el segundo semestre, trabajó bajo la supervisión de Carlos Desio a su llegada. - Crédito: Sport Boys

Sin el valioso carácter táctico del ‘Cholito’, a Carlos Desio le ha tocado reconfigurar la columna vertebral de su estructura ‘rosada’. Durante las dos primeras fecha del Clausura 2026, ha designado a Oslimg Mora el rol de mediocentro creador de juego.

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Aquel movimiento ha sido totalmente llamativo, dado que Mora, a lo largo de su carrera, ha ejercido la función de extremo por el flanco derecho y lateral por ese mismo carril. La situación situó a Oslimg en una demarcación nueva, en la que ha cumplido adecuadamente y no se descarta que se mantenga ahí hasta que Christian Cueva vuelva a las canchas.

Boys crece

Sport Boys ha mostrado un juego reconocible en el inicio del Torneo Clausura 2026, aunque la falta de profundidad y eficacia ofensiva continúa siendo un problema pendiente.

En la primera fecha, frente a Los Chankas, el equipo dirigido por Carlos Desio dominó el encuentro, pero no logró concretar su superioridad en el marcador.

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Sport Boys superó a ADT con goles de Hansell Riojas y Yuriel Celi. - Crédito: @sportboys

La derrota en el debut no opacó la percepción de un crecimiento futbolístico, evidenciando avances en la propuesta de juego bajo la conducción de Desio.

En la segunda jornada ante ADT, se observó una mejora y el equipo logró su primer triunfo tras la reanudación de la Liga 1, confirmando el progreso colectivo y la consolidación de la idea táctica.