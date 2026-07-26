Brasil vs Argentina 3-1: resumen del triunfo de la ‘verdeamarela’ para clasificar a la final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Brasil derrotó 3-1 a Argentina y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: Federación Brasileña de Volleyball.

Brasil confirmó su favoritismo y aseguró su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 tras imponerse por 3-1 a Argentina en un vibrante clásico sudamericano disputado en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. En el que probablemente haya sido el mejor encuentro del torneo hasta el momento, la ‘verdeamarela’ mostró jerarquía para quedarse con la victoria con parciales de 25-17, 20-25, 25-22 y 28-26, sellando así su pase al duelo por el título frente a Colombia.

El triunfo cobra aún más valor si se considera que Brasil no compite con su selección absoluta. Mientras el equipo principal, dirigido por José Roberto Guimarães, disputa la final de la Volleyball Nations League frente a Turquía, el plantel alterno que conduce Wagner Fernandes ha respondido con un nivel sobresaliente en Lima, demostrando la enorme profundidad del voleibol brasileño. Del otro lado, Argentina también dejó una gran imagen y exigió al máximo a su clásico rival en una semifinal que estuvo cargada de emoción de principio a fin.

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El primer set tuvo un claro dominio brasileño. Desde los puntos iniciales, el bloqueo de Sabrina y Lanna neutralizó constantemente a Bianca Cugno, la principal referencia ofensiva de la ‘albiceleste’. A ello se sumó el buen desempeño de Aline, quien sorprendió con ataques inteligentes y toques sutiles que desacomodaron a la defensa argentina, mientras Karina Barboza hizo daño por el centro y las puntas con remates contundentes.

Saque argentino se va fuera y Brasil gana 25-17 el primer set del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

Con el paso de los minutos, Facundo Morando movió el banco y encontró una respuesta positiva con el ingreso de Nicole Pérez, atacante de Atlético Atenea, que aportó frescura al ataque. Argentina logró reducir la diferencia en el tramo final gracias a una serie de puntos consecutivos, pero Brasil mantuvo el control y cerró el parcial por 25-17.

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La reacción argentina llegó en el segundo set. El bloqueo encabezado por Candelaria Herrera comenzó a funcionar con mayor eficacia y complicó los ataques brasileños. Al mismo tiempo, Bianca Cugno encontró mejores condiciones para atacar y empezó a convertirse en la gran protagonista del equipo, respaldada por la buena distribución de Melany Detzel, que apostó por un juego rápido por el centro.

La mejora colectiva permitió que Argentina sacara una ventaja de dos puntos y la administrara con inteligencia hasta imponerse por 25-20. Fue un parcial histórico para la ‘albiceleste’, ya que se convirtió en la primera selección capaz de arrebatarle un set a Brasil en la presente edición de la Copa Sudamericana.

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La selección argentina gana el segundo set 25-20 a Brasil e iguala el marcador en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

Brasil respondió con personalidad en el tercer episodio. Sabrina volvió a liderar la ofensiva y permitió que su equipo construyera una ventaja de cuatro puntos. Aunque Argentina reaccionó y logró igualar el marcador gracias a la efectividad de su ataque por el centro, la experiencia brasileña apareció en el momento justo. Un bloqueo de Jacqueline terminó inclinando la balanza para que la ‘canarinha’ se quedara con el parcial por 25-22 y recuperara la ventaja en el encuentro.

El cuarto set ofreció la mayor dosis de dramatismo de toda la semifinal. Argentina comenzó mejor y alimentó la ilusión de llevar el partido al tie-break con una inspirada Bianca Cugno y el permanente aporte de Candelaria Herrera. Sin embargo, Brasil volvió a encontrar respuestas mediante Karina Barboza y un ataque mucho más efectivo en los momentos decisivos.

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Los errores en el servicio terminaron pasándole factura al conjunto de Facundo Morando. A pesar de los constantes llamados de atención de su entrenador para evitar regalar puntos desde el saque, la ‘albiceleste’ cometió equivocaciones en instantes determinantes. Aun así, nunca bajó los brazos y logró igualar el marcador 24-24, llevando la definición a un cierre cargado de tensión.

Brasil gana el tercer set 25-22 a Argentina y se pone arriba por el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

Ninguno de los dos equipos cedió terreno en los puntos finales. Argentina dispuso de oportunidades para estirar el encuentro al quinto set, pero Brasil mantuvo la calma en los intercambios más largos y aprovechó mejor sus opciones ofensivas para cerrar el parcial 28-26, desatando la celebración de la ‘verdeamarela’, que buscará coronar su gran campaña con el título continental.

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Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de Vóley

Brasil y Colombia protagonizarán la gran final del certamen luego de superar con autoridad sus respectivas semifinales. Las cafeteras llegaron a la definición tras derrotar 3-0 a Chile, mientras que la ‘canarinha’ dejó en el camino a Argentina en un intenso clásico sudamericano.

El partido por el campeonato se disputará este domingo 26 de julio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:15 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:15 horas.

La transmisión para Perú estará a cargo de Latina Televisión en señal abierta y también podrá seguirse a través de la página web del canal.

Argentina vs Chile: día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Copa Sudamericana de Vóley

Antes de la gran final, Argentina y Chile disputarán el encuentro por el tercer puesto del torneo, también este domingo 26 de julio.

Los horarios son los siguientes:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:45 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:45 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:45 horas.

El compromiso también será transmitido por Latina Televisión en señal abierta y por la plataforma digital del canal, en la jornada que pondrá punto final a la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

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