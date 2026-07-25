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PJ archiva definitivamente proceso contra Delia Espinoza: Fiscalía y Procuraduría aceptaron fallo

El Ministerio Público y la defensa jurídica del Estado no apelaron la decisión del juez Checkley donde le dio la razón a la exfiscal de la Nación

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Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso
Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso

El Poder Judicial ordenó el archivo definitivo del proceso penal seguido contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La medida quedó firme luego de que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General del Estado presentaran algún recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Juan Carlos Checkley declaró “consentida” la resolución de mediados de junio donde declaró fundada una excepción de improcedencia de acción a favor de Espinoza.

La Fiscalía Suprema y la Procuraduría General del Estado fueron notificadas el 18 de junio en sus casillas electrónicas y dejaron vencer el plazo legal de tres días sin interponer ningún recurso impugnatorio, evidenciando así su “voluntad de no impugnar” y su conformidad con lo resuelto.

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Documento legal en español con texto dividido en secciones numeradas, que declara consentida la Resolución N.º 02 de fecha 15 de junio de 2026
Un documento judicial muestra la decisión del juez Checkley de declarar consentida la Resolución N.º 02 de fecha 15/06/2026 en el proceso contra Delia Espinoza, al no interponerse recurso de apelación.

Con la declaración de firmeza de la decisión del juez Checkley, esta se ejecutará inmediatamente.

El caso

El proceso penal contra Delia Espinoza tuvo como punto de partida una acusación constitucional promovida por el Congreso de la República por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.

La acusación del Parlamento sostenía que el reglamento denominado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito” modificaba de manera “de facto” los lineamientos de la Ley 32130, ley que otorgó la conducción de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el Juzgado Supremo determinó que los hechos imputados no constituían delito y aclaró que Espinoza ni siquiera firmó o respaldó dicho reglamento, labor que fue realizada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

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Además, el juzgado precisó que la emisión del documento era un acto normativo institucional y no un acto arbitrario, y que el Congreso fue incapaz de identificar a un solo fiscal que hubiera usurpado funciones policiales motivado por dicho reglamento.

Delia Espinoza. Foto: Congreso
Delia Espinoza. Foto: Congreso

El archivo del proceso contra Delia Espinoza no es tan sorpresivo ya que el propio Ministerio Público había respaldado la excepción de improcedencia de acción. Durante la respectiva audiencia, el fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio Ramos desbarató los argumentos de la acusación del Congreso y señaló que el caso no se inició por una investigación fiscal, sino por una resolución legislativa.

El fiscal Atencio indicó que Espinoza no redactó la norma y que el Congreso nunca precisó qué párrafo contenía la supuesta información falsa que le atribuían. Al ser consultado directamente por el juez Checkley sobre si estaba de acuerdo con archivar el proceso penal contra la exfiscal, el representante del Ministerio Público respondió tajantemente: “en efecto”.

Con esta reciente resolución, el plazo para apelar ha vencido “de forma definitiva e irrevocable”, consolidando la firmeza legal del archivo del caso.

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