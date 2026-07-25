Fujimorista Miguel Torres y exministro castillista Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado

El senador de Fuerza Popular, Miguel Torres, y el senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, disputarán la presidencia del Senado del Congreso de la República este domingo 26 de julio.
Los voceros presentaron las listas ante la Oficialía Mayor del Parlamento.
La lista de Miguel Torres, quien también es segundo vicepresidente de la República, la completan los senadores Alejandro Muñante, de Renovación Popular (primer vicepresidente); Nilza Chacón, de Fuerza Popular (segunda vicepresidenta); y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular (tercer vicepresidente).
En tanto, la lista de Daniel Barragán, quien fue ministro de Defensa de Pedro Castillo entre septiembre y diciembre de 2022, la integran Jaime Quito, de Juntos por el Perú (primer vicepresidente); Jaime Delgado, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y Nora Bonifaz, del Partido del Buen Gobierno (tercera vicepresidenta).
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Además de la presidencia del Senado, el parlamentario que gane esta elección asumirá la presidencia del Congreso. Y es que, con la bicameralidad, la representación del Poder Legislativo se alternará entre ambas cámaras, iniciando con la denominada cámara alta.
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