Perú Deportes

Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

La selección de Antonio Rizola se jugará su clasificación ante Ecuador este sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós

Guardar
Google icon
La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.
La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

La selección peruana de vóley logró su primer triunfo en la Copa Sudamericana 2026 tras superar a Bolivia, resultado que le permitió ubicarse en el tercer puesto del Grupo A y llegar mejor posicionada a los cruces por el quinto lugar.

Esta victoria también acercó al equipo dirigido por Antonio Rizola a la clasificación al Campeonato Sudamericano, principal objetivo del comando técnico, ya que enfrentará a un rival de menor dificultad en la disputa por el boleto al torneo clasificatorio.

Los clasificados al Campeonato Sudamericano

Hasta el momento, cuatro selecciones ya aseguraron su clasificación al Campeonato Sudamericano, torneo que otorgará plazas para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos y que se disputará en Brasil en septiembre.

PUBLICIDAD

Brasil obtuvo su lugar como anfitrión, mientras que Argentina accedió por su posición en el ranking mundial antes del inicio de la Copa Sudamericana. Colombia y Chile lograron sus respectivos cupos tras avanzar a las semifinales del actual certamen.

Quedan por definirse los dos últimos clasificados al Sudamericano. Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador buscarán quedarse con esos lugares en la próxima jornada. Los equipos que resulten vencedores en los duelos del sábado 25 de julio asegurarán su presencia en el torneo continental.

Con un contundente 25-10 en el último set, Perú demostró su superioridad ante Bolivia. Observa la alegría del equipo y de los hinchas tras asegurar el partido en la Copa Sudamericana. | Latina

Perú deberá vencer a Ecuador

Tras vencer a Bolivia, Perú se ubicó en el tercer puesto del Grupo A y, según el reglamento, enfrentará al cuarto lugar del Grupo B, Ecuador, en la próxima ronda.

PUBLICIDAD

El partido entre Perú y Ecuador por la Copa Sudamericana de vóley 2026 se jugará el sábado 24 de julio a las 18:15 horas (hora peruana) en el Coliseo Eduardo Dibós, de acuerdo con Latina TV. El horario fue modificado respecto a la programación inicial, que lo fijaba a las 11:15 horas.

El encuentro podrá verse también en otros países: en México a las 17:15, en Ecuador y Colombia a las 18:15, en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos a las 19:15, y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 20:15.

Perú se enfrentará a Ecuador en su siguiente partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Perú se enfrentará a Ecuador en su siguiente partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Así llega Ecuador

Ecuador es uno de los dos equipos que no lograron sumar puntos en la fase de grupos y tampoco obtuvieron ningún set en sus tres presentaciones.

En su debut, las ecuatorianas perdieron ante Argentina por 3-0 (25-10, 25-11, 25-13). En la segunda jornada, cayeron frente a Colombia, nuevamente por 3-0 (25-14, 25-9, 25-13). Cerraron la fase de grupos con otra derrota ante Venezuela, también por 3-0 (25-13, 25-10, 25-11).

Sobre el papel, Perú parte como favorito frente a Ecuador, aunque en el deporte no existen resultados garantizados. El equipo dirigido por Antonio Rizola deberá encarar este encuentro con la misma seriedad y determinación mostrada ante Bolivia.

El juego de Ecuador destaca por la presencia de su central Xiomara, jugadora proveniente del vóley playa, que se caracteriza por su capacidad de salto y efectividad tanto en el bloqueo como en la ejecución de ataques rápidos.

Xiomara es la máxima figura de la selección de Ecuador en esta Copa Sudamericana de vóley 2026.
Xiomara es la máxima figura de la selección de Ecuador en esta Copa Sudamericana de vóley 2026.

Dónde ver Perú vs Ecuador: partido decisivo

En Perú, la transmisión estará a cargo de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 en HD, así como en su sitio web oficial y aplicación móvil. Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión gratuita a través de su página de Facebook y sitio web, con relato en vivo.

Infobae Perú realizará una cobertura integral del torneo, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, resúmenes, declaraciones de las jugadoras, resultados, posiciones y análisis de cada fecha.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyvóley peruanoCopa Sudamericana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ buscará su segunda victoria en este certamen ante un rival que tiene viejos conocidos como Miguel Silveira y Javier Rabanal. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

El técnico español celebró con mucha efusividad, pero el árbitro invalidó el tanto de José Manzaneda en el estadio Monumental

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El ariete abrió la cuenta en el estadio Monumental luego de una extensa revisión en el VAR que terminó convalidando el tanto. El ‘Rifle’ anota por segundo encuentro al hilo

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

‘Cafeteras’ y ‘sureñas’ se miden por un lugar en el encuentro decisivo por el título continental. Revisa todos los detalles de este compromiso

Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La ‘bicolor’ venció a Bolivia en la fecha 3 y quedó tercero en el Grupo A. Ahora, buscará el quinto lugar del certamen

Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció

¿Quiénes son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial?

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de Vóley 2026