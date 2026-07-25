Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

La selección peruana de vóley logró su primer triunfo en la Copa Sudamericana 2026 tras superar a Bolivia, resultado que le permitió ubicarse en el tercer puesto del Grupo A y llegar mejor posicionada a los cruces por el quinto lugar.

Esta victoria también acercó al equipo dirigido por Antonio Rizola a la clasificación al Campeonato Sudamericano, principal objetivo del comando técnico, ya que enfrentará a un rival de menor dificultad en la disputa por el boleto al torneo clasificatorio.

Los clasificados al Campeonato Sudamericano

Hasta el momento, cuatro selecciones ya aseguraron su clasificación al Campeonato Sudamericano, torneo que otorgará plazas para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos y que se disputará en Brasil en septiembre.

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Brasil obtuvo su lugar como anfitrión, mientras que Argentina accedió por su posición en el ranking mundial antes del inicio de la Copa Sudamericana. Colombia y Chile lograron sus respectivos cupos tras avanzar a las semifinales del actual certamen.

Quedan por definirse los dos últimos clasificados al Sudamericano. Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador buscarán quedarse con esos lugares en la próxima jornada. Los equipos que resulten vencedores en los duelos del sábado 25 de julio asegurarán su presencia en el torneo continental.

Con un contundente 25-10 en el último set, Perú demostró su superioridad ante Bolivia. Observa la alegría del equipo y de los hinchas tras asegurar el partido en la Copa Sudamericana. | Latina

Perú deberá vencer a Ecuador

Tras vencer a Bolivia, Perú se ubicó en el tercer puesto del Grupo A y, según el reglamento, enfrentará al cuarto lugar del Grupo B, Ecuador, en la próxima ronda.

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El partido entre Perú y Ecuador por la Copa Sudamericana de vóley 2026 se jugará el sábado 24 de julio a las 18:15 horas (hora peruana) en el Coliseo Eduardo Dibós, de acuerdo con Latina TV. El horario fue modificado respecto a la programación inicial, que lo fijaba a las 11:15 horas.

El encuentro podrá verse también en otros países: en México a las 17:15, en Ecuador y Colombia a las 18:15, en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos a las 19:15, y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 20:15.

Perú se enfrentará a Ecuador en su siguiente partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Así llega Ecuador

Ecuador es uno de los dos equipos que no lograron sumar puntos en la fase de grupos y tampoco obtuvieron ningún set en sus tres presentaciones.

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En su debut, las ecuatorianas perdieron ante Argentina por 3-0 (25-10, 25-11, 25-13). En la segunda jornada, cayeron frente a Colombia, nuevamente por 3-0 (25-14, 25-9, 25-13). Cerraron la fase de grupos con otra derrota ante Venezuela, también por 3-0 (25-13, 25-10, 25-11).

Sobre el papel, Perú parte como favorito frente a Ecuador, aunque en el deporte no existen resultados garantizados. El equipo dirigido por Antonio Rizola deberá encarar este encuentro con la misma seriedad y determinación mostrada ante Bolivia.

El juego de Ecuador destaca por la presencia de su central Xiomara, jugadora proveniente del vóley playa, que se caracteriza por su capacidad de salto y efectividad tanto en el bloqueo como en la ejecución de ataques rápidos.

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Xiomara es la máxima figura de la selección de Ecuador en esta Copa Sudamericana de vóley 2026.

Dónde ver Perú vs Ecuador: partido decisivo

En Perú, la transmisión estará a cargo de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 en HD, así como en su sitio web oficial y aplicación móvil. Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión gratuita a través de su página de Facebook y sitio web, con relato en vivo.

Infobae Perú realizará una cobertura integral del torneo, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, resúmenes, declaraciones de las jugadoras, resultados, posiciones y análisis de cada fecha.