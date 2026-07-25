Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¡Vamos Perú! La selección peruana se medirá con Ecuador por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 , posición importante para la definición de los cupos al Campeonato Sudamericano .

Gracias a este triunfo, la selección evitó un cruce directo contra Venezuela, uno de los equipos más sólidos del certamen. El resultado la ubicó ante un nuevo desafío: enfrentarse a Ecuador , el último clasificado del Grupo B, que no logró sumar victorias durante la fase inicial.

Bajo la dirección de Antonio Rizola , el equipo nacional logró imponerse por 3-0 , con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10 . La superioridad peruana se reflejó en la diferencia de puntos, mostrando un control efectivo en cada set y capitalizando los errores del rival.

La selección peruana de vóley cerró la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria clara sobre Bolivia . El encuentro, disputado en la tercera fecha, permitió a la ‘bicolor’ asegurar el tercer puesto del Grupo A y modificar su futuro inmediato en el torneo.

14:26 hs

Dónde ver Perú vs Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y Ecuador por la Copa Sudamericana de vóley 2026 podrá seguirse en territorio peruano a través de Latina Televisión. La cobertura estará disponible en los canales 2 y 702, este último en alta definición, abarcando tanto la señal estándar como la opción HD.

Para quienes eligen ver el partido en línea, la transmisión oficial estará habilitada en la página web de Latina y en su aplicación móvil. Esta alternativa facilita el acceso desde cualquier dispositivo y lugar con conexión a internet, permitiendo que la afición no pierda detalle del enfrentamiento.

Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrece una opción gratuita: el partido se podrá ver en vivo a través de su página de Facebook y también en su sitio web, acompañando la imagen con relato en directo. Así, los seguidores del vóley cuentan con varias plataformas para no perderse la acción entre Perú y Ecuador en esta edición del certamen continental.