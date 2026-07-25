Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal enfrentará a Melgar hoy, sábado 25 de julio, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . El partido está programado para las 20:00 horas y se disputará en el estadio Monumental UNSA de Arequipa.

22:18 hs

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal comenzó el Torneo Clausura con una victoria por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo, gracias a un gol de tiro libre de Martín Távara.

Posteriormente, a mitad de semana, el equipo dirigido por Roberto Mosquera enfrentó a RB Bragantino de Brasil en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, que finalizó sin goles en el estadio Nacional de Lima.

El conjunto celeste arriba al encuentro con buen ánimo tras sumar dos partidos consecutivos sin derrotas. Sin embargo, el desgaste físico podría ser un factor a considerar, ya que acumulan más de 180 minutos de competencia exigente en los últimos días.

En este contexto, Mosquera podría optar por reservar a algunos titulares con miras al partido de vuelta frente a Bragantino, donde el equipo aún mantiene posibilidades de avanzar a octavos de final y asegurar un ingreso económico importante.