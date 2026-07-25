Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal enfrentará a Melgar hoy, sábado 25 de julio, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 20:00 horas y se disputará en el estadio Monumental UNSA de Arequipa.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal comenzó el Torneo Clausura con una victoria por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo, gracias a un gol de tiro libre de Martín Távara.
Posteriormente, a mitad de semana, el equipo dirigido por Roberto Mosquera enfrentó a RB Bragantino de Brasil en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, que finalizó sin goles en el estadio Nacional de Lima.
El conjunto celeste arriba al encuentro con buen ánimo tras sumar dos partidos consecutivos sin derrotas. Sin embargo, el desgaste físico podría ser un factor a considerar, ya que acumulan más de 180 minutos de competencia exigente en los últimos días.
En este contexto, Mosquera podría optar por reservar a algunos titulares con miras al partido de vuelta frente a Bragantino, donde el equipo aún mantiene posibilidades de avanzar a octavos de final y asegurar un ingreso económico importante.
¿Cómo llega Melgar?
Melgar también debutó con un triunfo en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo arequipeño revirtió el marcador ante Cienciano, imponiéndose con goles de Jhonny Vidales, Nicolás Quagliata y Jefferson Cáceres.
El conjunto dirigido por Miguel Rondelli arrancó en desventaja tras el gol de Alejandro Hohberg para Cienciano, pero la posterior expulsión del propio futbolista por una falta le permitió a Melgar tomar el control del partido y asegurar la victoria.
Posiciones en la tabla de Liga 1 2026
Ambos equipos figuran en los puestos altos de la tabla del Torneo Clausura, aunque Melgar supera a Sporting Cristal en la clasificación acumulada.
El conjunto arequipeño ocupa la quinta posición con 31 puntos, aún lejos del líder Alianza Lima, que tiene 43. Los rimenses, por su parte, se ubican novenos con 22 unidades.
Horarios del Sporting Cristal vs Melgar
Este cotejo comenzará a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Árbitro del partido
Michael Espinoza ha sido designado como árbitro principal para el partido entre Sporting Cristal y Melgar. David Huamán estará a cargo de la supervisión desde la sala VAR.
Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar
El partido entre Sporting Cristal y Melgar, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.
La transmisión también podrá seguirse en la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/. 22,99.
Infobae Perú realizará una cobertura en vivo a través de su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.