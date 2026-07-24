La referencia de Jürgen Klopp sobre Argentina en su primer día como DT de la selección de Alemania

El director técnico Jürgen Klopp se refirió a la selección argentina en su asunción como nuevo entrenador de Alemania (REUTERS/Heiko Becker)

El arranque de Jürgen Klopp al frente de la selección de Alemania generó expectativas y marcó un rumbo claro en su primera conferencia de prensa, donde el entrenador dejó definiciones sobre su idea de juego, la adaptación a los futbolistas disponibles y una mención directa a Argentina como parte de su análisis de la elite del fútbol internacional.

Durante la rueda de prensa, Klopp explicó los pilares de su propuesta: “En el fútbol la mejora a menudo tiene que ver con hacer más, igual que en la vida en general. Más esfuerzo, más intensidad. Sí, ese es el plan. La presión al contraataque también será un tema importante. Una buena organización, una formación estable, todo son cosas importantes, muy importantes. Hacer que se reconozca una idea clara de fútbol”.

PUBLICIDAD

El nuevo seleccionador nacional reconoció que existen diferencias entre el contexto de un club y el de un equipo nacional. “En la selección nacional no vamos a jugar con marcación individual, pero el mejor equipo que tenemos en Alemania juega con marcación individual. Ese es un reto, habrá que ver. En realidad, en otros países tampoco es diferente”. Así, anticipó que el trabajo táctico implicará buscar un equilibrio entre lo que distingue al fútbol alemán y las tendencias globales.

Uno de los ejes de la intervención de Klopp fue el valor de la defensa de cuatro futbolistas, en sintonía con lo que se observó en la última Copa del Mundo: “Para mí una gran revelación en el Mundial fue que la defensa de cuatro ganó. Para mí fue así: los equipos que querían dominar activamente el juego, los equipos que realmente, por así decirlo, pudieron ganar el torneo, todos jugaron con cuatro defensores. Eso es lo que haremos nosotros también. Jugaremos con extremos, porque estoy convencido de que hoy en día cualquier equipo, cualquier rival, puede cerrar mucho, mucho el campo. La única ventaja que uno tiene es, de vez en cuando, por un breve momento, en la banda. Es decir, los creadores de juego de hoy en día están en la banda. Y así es como va a ser”.

PUBLICIDAD

Alemania presentó a Jurgen Klopp como nuevo entrenador: firmó por cuatro años para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030

El ex entrenador del Liverpool remarcó que su gestión apostará por la audacia y la apertura a nuevas oportunidades para los futbolistas: “Habrá jugadores que tendrán oportunidades, aunque tal vez ahora mismo ni siquiera lo esperen. Simplemente porque me gusta ser valiente y lo soy. Siempre lo he sido y así seguiré siendo. Tengo ganas de trabajar con chicos que quieran jugar un fútbol que le guste a todos. Y con eso no quiero decir que siempre vaya a ser así, ni que siempre vaya a tener éxito de inmediato. Todos lo sabemos. Pero también quiero lograr algo con la selección nacional, para que, cuando termine el partido, la gente se vaya a casa y piense: ‘¡Vaya, eso estuvo realmente genial!’. Eso es lo que me encantaría”.

A la hora de comparar a Alemania con otras potencias, Klopp fue directo y mencionó a selecciones como Francia, España, Inglaterra y Argentina. “¿Somos tan buenos como Francia?. Y la respuesta es no, eso no es cierto. La pregunta debería ser: ‘¿Tenemos tanto? ¿Tenemos jugadores como Dembélé, Mbappé, Doué, Bacola? ¿Tenemos todo eso en la misma cantidad?. No. Pero, por supuesto, igual podemos vencerlos. Es decir, no somos como Francia, ni como España, ni como Inglaterra, ni como Argentina ni como nadie más, sino como nosotros. Pero a nuestra manera: un estilo de fútbol muy, muy intenso. ¿Somos en este momento los número uno del mundo? No, no importa. Pasa todo el tiempo. O sea, a los demás les pasa lo mismo. Excepto el primero, todos están ahí. Entonces, ahora se podría decir que si estuviéramos contentos en el segundo lugar, nos molestaría no estar en el primero. ¿Podemos vencer a los, cuántos son?, once equipos que están por delante de nosotros? Sí, en ciertos momentos hay que hacer que eso sea posible. Para eso hay que jugar al fútbol de cierta manera y eso es lo que queremos, sin duda alguna, sin duda alguna”.

PUBLICIDAD

La autocrítica y la búsqueda de un estilo propio quedaron planteadas desde el inicio, con referencias al nivel de exigencia que enfrenta la selección alemana. La mención a Argentina en el mismo plano que otros grandes equipos subraya la magnitud del desafío. El entrenador alemán apuntó a fortalecer un sello colectivo basado en la intensidad y la claridad conceptual, sin perder de vista la realidad de la competencia internacional.

La primera aparición de Jürgen Klopp como técnico de la selección de Alemania está prevista para la próxima Fecha FIFA, programada entre finales de septiembre y comienzos de octubre. En esa ventana, el equipo disputará cuatro compromisos: abrirá como visitante frente a Países Bajos en Ámsterdam el 24 de septiembre, continuará como local ante Grecia en Augsburgo el 27, luego se medirá con Serbia en Múnich el 1 de octubre y cerrará la serie nuevamente ante Grecia, esta vez en Salónica, el 4 de octubre. Todos los partidos corresponden al Grupo A2 de la Nations League 2026-27.

PUBLICIDAD

Tras la consagración en Brasil 2014, donde se impusieron en tiempo suplementario frente a Argentina, la selección de Alemania atravesó una etapa de dificultades: no superó la fase de grupos en Rusia 2018 bajo la dirección de Joachim Löw, volvió a quedar eliminada en la ronda inicial en Qatar 2022 con Hansi Flick como entrenador y finalizó su participación en el Mundial 2026 al perder frente a Paraguay en los dieciseisavos de final, ya con Julian Nagelsmann en el banco.

Ante un nuevo revés, la dirigencia resolvió pactar la desvinculación del entrenador en un contexto marcado por la tensión. De inmediato, Jürgen Klopp surgió como principal candidato para ocupar el cargo, aunque existía un obstáculo: el técnico, tras destacadas y prolongadas etapas en Mainz y Borussia Dortmund, había optado por alejarse de la dirección técnica luego de casi diez años al frente del Liverpool en Inglaterra.

PUBLICIDAD