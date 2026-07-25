Fiestas Patrias 2026 será custodiada por más de 13.000 policías para reforzar la seguridad en Lima

PNP a las calles por Fiestas Patrias. (Foto: Andina)

La llegada de las Fiestas Patrias 2026 transforma cada año la rutina de Lima. Calles vestidas de rojo y blanco, banderas ondeando en balcones y un ambiente de conmemoración colectiva marcan el 28 y 29 de julio en la capital peruana.

En este contexto, la organización y la seguridad toman protagonismo, ya que miles de personas participan en actos públicos, ceremonias religiosas y el tradicional Desfile Cívico Militar Policial.

La conmemoración del 205.° aniversario de la Independencia del Perú concentra a ciudadanos y autoridades en el centro histórico y otras zonas emblemáticas. En respuesta a la magnitud de las celebraciones, el Ministerio del Interior (Mininter) presentó el Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, dirigido a preservar el orden y proteger a la población durante todos los eventos oficiales.

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Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), este año la estrategia contempla el despliegue de 13 463 efectivos en Lima.

“Un plan que contiene las medidas de seguridad desde la inteligencia, la prevención y una alerta máxima a nivel nacional, que ya se encuentra en ejecución. Este plan tiene que ser recibido por las regiones y acondicionado a sus propias agendas cívicas patrióticas”, declaró el comandante general de la PNP, general de Policía Oscar Arriola Delgado.

Una multitud de ciudadanos peruanos celebra las Fiestas Patrias en la Plaza de Armas de Lima, con la Catedral y edificios coloniales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad reforzada

El operativo especial para Fiestas Patrias implica la participación de la Región Policial Lima, la Dirección de Seguridad del Estado, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Operaciones de Orden y Seguridad, entre otras. Estas unidades coordinan tareas generales y específicas para asegurar el desarrollo normal de las actividades programadas.

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Uno de los ejes centrales del plan es la seguridad vial. La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial dispondrá de más de 1 200 agentes para el control de calles y avenidas de alta concurrencia.

Según precisó el director de Tránsito, general de Policía Humberto Alvarado López, “la medida se iniciará desde la medianoche del lunes 28 en el Centro Histórico de Lima, con motivo de la ceremonia del Te Deum y los actos protocolares en Palacio de Gobierno y el Congreso de la República”.

El despliegue incluye 900 efectivos de tránsito a pie, 50 en bicicleta y 320 motorizados, distribuidos para facilitar la movilidad y proteger a conductores y peatones.

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El plan de seguridad contempla cierres temporales de vías, desvíos estratégicos y la implementación de rutas alternas en los sectores colindantes al Campo de Marte y las avenidas que utilizarán las delegaciones participantes en el desfile del 29 de julio. Estos operativos buscan prevenir accidentes y reducir la congestión vehicular.

“Todas las unidades, a través del personal policial, tienen tareas generales y específicas a realizar para garantizar la seguridad vial, el tránsito, la fluidez y que el orden público y estas fiestas se lleven a cabo sin que se registre alguna novedad que atente contra el orden público, la vida, la salud, el patrimonio y los bienes jurídicos que la Policía Nacional protege”, resaltó Arriola.

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La reapertura de las vías será progresiva, conforme finalicen las actividades protocolares, con el objetivo de recuperar la circulación habitual y minimizar el impacto en la movilidad urbana.