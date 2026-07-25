Perú

Pedro Castillo “reconoce” y “felicita” a diputados y senadores que juraron por su libertad

En una publicación reciente, el exmandatario también defendió el fallido intento golpe de Estado por el que fue condenado a 11 años de prisión

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El expresidente Pedro Castillo saludo a los diputados y senadores que, el último viernes 24 de julio, se comprometieron a luchar por su libertad al momento de jurar al cargo.

“Mi reconocimiento y felicitación a los senadores y diputados que, en representación de la mayoría de peruanos, han jurado o prometido seguir luchando por mi libertad. ¡Gracias, compañeros de lucha!“, se lee en un publicación de la cuenta en X de Castillo.

En ese mismo mensaje, el exmandatario defendió una vez más su intento de golpe de Estado al decir que lo hizo “en defensa del pueblo” cuando en realidad fue minutos después de que Salatiel Marrufo, exasesor de su exministro Geiner Alvarado, reveló ante la Comisión de Fiscalización una supuesta entrega de soborno.

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Captura de pantalla de un tuit de Pedro Castillo Terrones con una foto de sí mismo luciendo un sombrero y una banda presidencial, frente a la bandera de Perú
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, publica un tuit con una foto suya, agradeciendo a senadores y diputados por la lucha y refiriéndose a eventos de diciembre de 2022.

“Lo que hice el 7 de diciembre de 2022 fue en defensa del pueblo, el mismo que me dará la libertad. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!“, manifestó.

Espectáculo

Seis legisladores de Juntos por el Perú dedicaron su juramento de incorporación al nuevo Congreso bicameral a la libertad del expresidente Pedro Castillo, preso en el penal Barbadillo desde su destitución en diciembre de 2022. La ceremonia se realizó el viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo de Lima, en el marco de la instalación del Parlamento para el periodo 2026-2031.

En el Senado de la República, cuatro legisladores incluyeron ese pedido en su promesa. El senador y exministro de Trabajo de Castillo, Íber Maraví, juró “por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur”.

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A su turno, Jaime Quito Sarmiento lo hizo “a los mártires del sur, a los mártires del Valle de Tambo, por la derogación de las leyes procrimen, por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución”.

Cobertura del evento de juramentación de senadores electos para el periodo parlamentario 2026-2031. Un hombre de traje jura su cargo en el Hemiciclo del Senado, levantando un puño. Otros tres hombres con indumentaria formal y fajas bicolores observan la ceremonia. Tras el juramento, el nuevo senador recibe una faja similar y saluda a uno de los presentes. Una intérprete de lenguaje de señas es visible en pantalla. Este video documenta la incorporación de los legisladores.

José Mercedes Castillo Terrones, hermano del exmandatario, expresó: “Por Puña, por los hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro”. El cuarto fue Andrés Ramos, quien mencionó “la libertad de José Pedro Castillo Terrones”.

En la Cámara de Diputados, cuya sesión comenzó a las 4:17 de la tarde y se extendió por más de tres horas y media, otros dos legisladores replicaron el pedido. Yenifer Paredes, sobrina del expresidente, juró “por los pueblos olvidados, por Cajamarca y la libertad de Pedro Castillo”. Analí Márquez, excandidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, lo hizo “en nombre de los mártires del sur y la libertad de Pedro Castillo”. Los diputados César Tito y Daniel Varas también incluyeron ese reclamo en sus respectivas promesas.

Los juramentos se produjeron el mismo día en que el Ministerio de Justicia confirmó el rechazo del último pedido de gracia presidencial presentado en favor de Castillo.

Ni indulto ni gracia presidencial

La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró improcedente la última solicitud pendiente a favor del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses en el penal Barbadillo por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El ministro Luis Jiménez informó que, en total, se presentaron 17 solicitudes: 14 fueron rechazadas sin admisión a trámite, dos declaradas improcedentes por vencimiento de plazos, y la última, evaluada ese día, corrió la misma suerte. “No hay ninguna gracia, ningún indulto”, sentenció Jiménez, quien anunció que se procederá a notificar la resolución a Castillo, con lo que el proceso queda formalmente cerrado.

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