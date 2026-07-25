Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, reveló el regalo que Lionel Messi le hizo a los jugadores de la Selección tras el Mundial

Kelci Rose muestra el regalo de Lionel Messi al plantel argentino

A días de la final, y mientras los jugadores de la Selección Argentina digieren el trago amargo por el resultado ante España, Kelci Rose sorprendió a sus seguidores al revelar el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel. La novia de Marcos Senesi, defensor del conjunto de Scaloni, compartió el gesto que tuvo el capitán a pesar de la desilusión en el torneo.

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él”, comenzó diciendo Rose de cara a la cámara ante sus seguidores en Tikok. En el video se veía a la jugadora luciendo la camiseta argentina del Mundial 2006, con su pelo atado, sentada en el piso y luciendo un jogging rosado.

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Continuando con el “unboxing”, Kelci comenzó a mostrar uno por uno todos los elementos que traía el bolso. “Y esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él. Tiene esta taza acá y esto viene con uno más grande. Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevar a Miami. Él también me dio algunas hierbas por si quiero tomar”, la firmó la joven.

Fue entonces cuando la deportista tuvo una confusión al olvidar una de las palabras que componen el mate: “Es muy tierno. Y esto es...no sé cómo lo llaman (la bombilla). Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla. Un regalo muy hermoso, y es genial que lo tenga. Díganme qué les parece, pero tengo que decir que es muy genial”.

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Kelci Rose hace un unboxing y deja ver el detalle de Lionel Messi

Uno de los momentos más difíciles para Rose en el Mundial llegó en la semifinal del torneo, cuando la Scaloneta se debía enfrentar a Inglaterra, su país de origen. El inicio del encuentro encontró a Kelci con el rostro serio y una mirada de preocupación. Subió un video en su cuenta de la red social donde aparece enfocando la cámara hacia sí misma, para luego girar hacia el campo de juego, capturando el ambiente del estadio cuando el partido estaba igualado sin goles. Sobre la imagen escribió: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido...”, en referencia al cruce directo entre el país donde nació y desarrolló su carrera deportiva y el seleccionado por el que compite su pareja.

Bowers, de 22 años, transitó el fútbol inglés desde la academia del Chelsea hasta su paso por el AFC Bournemouth Women, donde coincidió con Senesi durante su etapa en el equipo masculino. El primer acercamiento entre ambos se produjo durante una campaña de presentación de camisetas del club, experiencia que luego se transformó en una relación sentimental que compartieron con sus seguidores en distintas publicaciones. La futbolista acompañó a Senesi en el proceso de su convocatoria al Mundial, apoyándolo desde las tribunas en todos los partidos y mostrando la dualidad de sus sentimientos en una cita de máxima rivalidad.

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Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes tras un partido de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras el pitazo final, Kelci-Rose Bowers volvió a compartir contenido en sus redes sociales, esta vez expresando el orgullo por el recorrido de la selección inglesa. En una historia, publicó una video de los jugadores de Inglaterra despidiéndose del público, acompañada de la frase “Orgulloso de mi país”, junto a un emoji de rostro triste, reflejando la mezcla de sentimientos tras la eliminación y el apoyo incondicional a sus compatriotas. El registro visual mostraba a los futbolistas ingleses en el césped del estadio Mercedes-Benz, saludando a sus hinchas luego de la derrota ante Argentina.

El registro digital de Bowers no se limitó a las historias. Posteriormente, publicó un carrusel de imágenes en su perfil, donde se la observa en la previa del partido, también junto a Marcos Senesi y una imagen de las banderas de Inglaterra en una de las cabeceras del estadio. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en inglés donde resumió su vivencia personal: “Bueno, eso acaba de pasar… Por supuesto, una experiencia alocada llena de emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgulloso de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por haber llegado a la FINAL del Mundial. Nos vemos en Nueva York”.

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