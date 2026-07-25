Mesa Directiva del Congreso bicameral se conocerá este domingo 26: el Senado vota al mediodía y los diputados por la tarde

Nuevos miembros del Senado de Perú prestan juramento para el período 2026-2031 con la Constitución Política de 1993 en mano, durante una ceremonia oficial. (Flickr / Congreso de la República)

El Senado de la República y la Cámara de Diputados del Perú elegirán este domingo 26 de julio a los integrantes de sus primeras Mesas Directivas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, en una jornada que marcará el arranque formal del Congreso bicameral tras su retorno al esquema de dos cámaras.

El anuncio lo confirmó el senador Miguel Torres Morales, presidente de la Junta Preparatoria del Senado, al término de la sesión del viernes 24 de julio, en la que los 60 senadores electos prestaron juramento y quedaron incorporados a la cámara alta. Torres Morales precisó que el plazo para presentar en la Oficialía Mayor las listas de candidatos a la Mesa Directiva venció este sábado 25 a las 12:00 horas.

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“De conformidad con la norma reglamentaria leída, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor la lista de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Senado vence el 25 de julio de 2026 a las 12:00 horas”, afirmó el legislador, según el Centro de Noticias del Congreso. La elección en el Senado está fijada para las 12:00 horas del domingo, mientras que la Cámara de Diputados votará a las 17:00 horas.

Cuatro hombres con traje oscuro y banda ceremonial participan en la juramentación del Senado de Perú para el período 2026-2031. (Flickr / Congreso de la República)

Los 130 diputados electos también completaron su incorporación formal el viernes 24 de julio en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo. Ese acto fue el requisito previo indispensable para habilitar la elección del domingo, dado que el reglamento parlamentario establece que ningún proceso de designación de directiva puede realizarse sin que los legisladores hayan sido reconocidos e incorporados de manera oficial.

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Cómo será la votación en ambas cámaras

En la Cámara de Diputados, los grupos políticos debieron presentar sus fórmulas con candidatos para los cuatro cargos de conducción: presidencia y las tres vicepresidencias. El procedimiento estará a cargo de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de esa cámara, que designará a dos diputados como escrutadores para supervisar la votación y revisar las cédulas durante el escrutinio.

Senadores y diputados peruanos juramentan sus cargos levantando la mano derecha, con la arquitectura clásica del Congreso y símbolos nacionales visibles de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mecánica electoral contempla voto individual y secreto. Los escrutadores firmarán las cédulas antes de su distribución entre los legisladores, quienes las depositarán en el ánfora correspondiente. Finalizada la votación, el presidente de la Junta Preparatoria leerá cada sufragio en voz alta con la participación de los escrutadores designados.

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La regla de la mayoría y la segunda vuelta

Para que una lista sea proclamada ganadora en primera vuelta, deberá obtener más de la mitad de los votos de los diputados presentes en la sesión. Si ninguna candidatura alcanza esa mayoría, el reglamento contempla una segunda ronda entre las dos fórmulas con mayor respaldo en la primera votación; en esa instancia, ganará la lista que obtenga la mayor cantidad de votos, sin importar si supera o no el umbral de la mitad.

Los senadores recién electos juran sus cargos para el periodo legislativo 2026-2031 en el hemiciclo del Congreso de la República de Perú, durante una sesión formal. (Flickr / Congreso de la República)

El mismo esquema de mayoría absoluta en primera vuelta rige para la elección del Senado, que se desarrollará horas antes bajo la conducción de la Junta Preparatoria de esa cámara. En ambos casos, la presentación previa de listas ante la Oficialía Mayor es un requisito formal que los grupos parlamentarios debieron cumplir antes del mediodía del sábado.

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El juramento y la constitución oficial

Tras la proclamación de resultados, los miembros electos de cada Mesa Directiva prestarán juramento con la fórmula “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”, aunque los legisladores que lo soliciten podrán prescindir de la invocación religiosa. El presidente electo de cada cámara será el primero en asumir el compromiso ante el titular de la respectiva Junta Preparatoria, quien a continuación tomará juramento a los demás integrantes de la directiva.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Una vez completado ese acto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados quedarán oficialmente constituidos para el periodo 2026-2031. El resultado del proceso será comunicado al presidente de la República, a los titulares de ambas cámaras, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros organismos del Estado. Las nuevas Mesas Directivas convocarán para el lunes 27 de julio la sesión de instalación de ambas cámaras y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, con lo que el esquema bicameral iniciará formalmente sus funciones legislativas.

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Dos urnas ceremoniales de plata descansan sobre una mesa de madera, preparadas para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Perú. (Agencia Andina)