Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 llegará a su cierre este domingo 26 de julio, con la disputa de la final entre las dos selecciones más destacadas del certamen. A continuación, la programación del encuentro que definirá al campeón del torneo.
Programación de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026
De acuerdo a la programación, Colombia y Brasil se medirán el domingo 26 de julio por el título de la Copa Sudamericana de vóley desde las 17:15 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:15 horas de México; a las 17:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:15 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 19:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
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Dónde ver la gran final de la Copa Sudamericana de vóley 2026
La final de la Copa Sudamericana de vóley 2026 se transmitirá en Perú a través de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 (HD).
La señal en vivo también podrá seguirse desde el sitio web oficial y la aplicación móvil de Latina, lo que permite ver el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet.
La Federación Peruana de Vóley (FPV) brindará otra alternativa gratuita, transmitiendo la final por su página de Facebook y su sitio web, con relato en directo.
Infobae Perú realizará una cobertura especial de la final, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, resúmenes, declaraciones de las protagonistas, resultados y análisis.
Colombia venció a Chile en semifinales
Colombia avanzó a la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026 tras vencer a Chile por 3-0 (25-19, 25-20, 25-13) en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz mostró autoridad desde el inicio y no dio opciones a su rival, asegurando la clasificación sin ceder ningún set.
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El conjunto colombiano se impuso por su juego ordenado, la solidez en el bloqueo y una ofensiva efectiva. Laura Pascua Grajales fue la figura del partido al aportar 17 puntos, acompañada por Valerín Carabalí e Ivonee Montaño, ambas con 12 unidades, e Isabella Arroyave, que sumó siete.
Chile, que venía de una buena campaña, solo pudo mantenerse competitivo por momentos gracias a Beatriz Novoa (13 puntos) y Dominga Aylwin (7), pero no logró contrarrestar la superioridad de Colombia.
Con este triunfo, Colombia ratifica su crecimiento en el vóley sudamericano y buscará el título en la final del certamen, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la región.
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Colombia se ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana de vóley tras dejar en el camino a Chile en sets corridos. Crédito: Instagram Latina TV.
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