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Venezuela vs Bolivia 3-0: resumen de la victoria ‘vinotinto’ y clasificación al Sudamericano por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El cuadro venezolano venció a las altipláticos en duelo por definición del 5to al 8vo puesto de la competencia internacional. Este resultado le aseguró cupo al próximo torneo que se jugará en Brasil

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Venezuela derrotó a Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)
Venezuela derrotó a Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Venezuela logró una victoria contundente este sábado 25 de julio al superar por 3-0 a Bolivia en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El partido formó parte de la etapa de clasificación que define los puestos finales en el torneo internacional.

El triunfazo de las venezolanas fueron con parciales exactos de 25-12, 25-14 y 28-26. El segundo fue intenso, mientras que el tercer parcial requirió un esfuerzo extra de las llaneras para cerrar el partido con un reñido marcador.

Con este triunfo, la ‘vinotinto’ mantiene sus aspiraciones de alcanzar el quinto lugar y enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Perú y Ecuador. El equipo venezolano mostró solidez para imponerse de principio a fin y avanzar en la lucha por una mejor ubicación.

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El resultado no solo significó una victoria en el torneo, sino que también garantizó a Venezuela un cupo en el próximo Campeonato Sudamericano. Este certamen, que se disputará en Brasil en septiembre, otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en una cita crucial para las selecciones del continente.

La 'vinotinto' derrotó por 3-0 a las altiplánicas en duelo para definir los puestos en el torneo internacional.

Próximo rival de Venezuela en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tras el triunfo frente Bolivia, la ‘vinotinto’ sigue en competencia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 que se lleva a cabo en Lima. Pese a que no pelea por el título internacional, Venezuela continúa con su lucha por quedar en el quinto lugar de la competencia.

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Por ello, tendrá que afrontar un duelo más para definir su puesto: su rival será el ganador del Perú vs Ecuador que se jugará hoy, sábado 25 de julio, en el Coliseo Eduardo Dibós. Y el próximo choque está programado para este domingo 26 de julio a las 12:15 horas de Perú, sujeto a cualquier cambio de último momento.

Venezuela celebró su primer triunfo en la Copa Sudamericana de Völey 2026. (Voleysur)
Venezuela celebró su primer triunfo en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Voleysur)

¿Cómo se definen los cupos al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 ya cuenta con sus primeros equipos confirmados. Brasil, por ser anfitrión, y Argentina, como campeón de la última Copa América —ahora Copa Sudamericana de Vóley—, tienen asegurada su participación en la próxima edición del torneo continental.

Con estos antecedentes, solo quedan cuatro cupos disponibles. Estas plazas se asignarán en función del puesto final que logren las selecciones en la Copa Sudamericana 2026, sin considerar en el conteo a Brasil y Argentina, ya clasificadas.

La competencia que se disputa en Lima es decisiva para el resto de los equipos. El rendimiento en esta edición será la única vía para acceder al Sudamericano, por lo que la presión es máxima: solo quienes terminen entre los mejores podrán asegurar su presencia en el certamen más relevante de la región. Así, mientras dos selecciones ya tienen su lugar garantizado, el resto pelea por los últimos boletos en juego.

Programación de las semifinales y definición de puestos por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Así se jugarán las semifinales y definición de puestos en la Copa Sudamericana de vóley 2026
Así se jugarán las semifinales y definición de puestos en la Copa Sudamericana de vóley 2026

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