Fiestas Patrias 2026: Indecopi advierte sobre riesgos de viajar con transporte informal

Ica, Lima y La Libertad, las regiones más visitadas durante el feriado largo de Fiestas Patrias del 2025.| Andina

Las celebraciones de Fiestas Patrias 2026 en Perú coinciden con un movimiento masivo de viajeros en todo el territorio. El feriado largo, que conmemora el 205.° aniversario de la independencia, impulsa a miles de personas a trasladarse desde Lima hacia otras regiones y destinos turísticos.

En medio de esta dinámica, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó la importancia de contratar únicamente servicios de transporte terrestre formal y recalcó la necesidad de revisar cada detalle antes de iniciar el viaje.

Según informó Indecopi, las empresas formales deben brindar información clara sobre precios, horarios e itinerarios, además de respetar las condiciones ofrecidas.

“Es fundamental que los consumidores verifiquen previamente los precios, itinerarios y condiciones del servicio, así como exigir su boleto de viaje, documento necesario para sustentar cualquier reclamo posterior”, señaló la autoridad.

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El boleto, más allá de ser un comprobante, actúa como herramienta para proteger los derechos del pasajero ante cualquier eventualidad.

De acuerdo con el portal Mira a quién le compras del organismo, entre 2025 y 2026 se impusieron 317 sanciones a 129 proveedores de transporte terrestre, con multas que suman 1476.1 UIT (S/ 8 118 550).

Las regiones de Lima, Puno y Cusco concentran la mayoría de infracciones, relacionadas con el incumplimiento de normas de protección al consumidor. Indecopi enfatizó que las empresas de transporte están obligadas a no recoger pasajeros en ruta ni en paraderos no autorizados, y a no exceder los límites de velocidad establecidos.

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El organismo exhortó también a los proveedores a cumplir con el uso adecuado de los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores, madres gestantes y quienes viajan con bebés en brazos.

En palabras de Indecopi, “los proveedores deben respetar las condiciones ofrecidas y garantizar el uso adecuado de los asientos reservados”.

La entidad recordó que, en caso de no poder viajar, los usuarios pueden transferir su pasaje o reprogramar el viaje si lo solicitan con al menos 24 horas de anticipación. Respecto al equipaje, es clave exigir el boleto correspondiente y, si se transportan objetos de valor, declararlos previamente ante la empresa para evitar complicaciones en caso de pérdida o daño.

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Ante cualquier inconveniente, los pasajeros disponen de varios canales de reclamo: el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual y los teléfonos 224-7777 en Lima y 0800-4-4040 en provincias.

Más de 1,5 millones de personas viajaron por carretera en todo el país durante las Fiestas Patrias 2025.| Andina

Seguridad reforzada en Lima

La llegada de Fiestas Patrias no solo moviliza a los viajeros, sino que también transforma la rutina de Lima. Las autoridades han dispuesto un operativo especial para garantizar el orden en los días de mayor afluencia.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), este año se desplegarán 13.463 efectivos en la capital, con el objetivo de proteger a la población durante las actividades oficiales y el tradicional Desfile Cívico Militar Policial.

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El comandante general de la PNP, general Oscar Arriola Delgado, precisó que el plan incluye medidas de inteligencia, prevención y alerta máxima a nivel nacional. Las acciones de seguridad vial contarán con la participación de más de 1.200 agentes para controlar calles y avenidas de alta concurrencia, especialmente durante la ceremonia del Te Deum y los actos protocolares en el Centro Histórico de Lima.

El plan contempla cierres temporales de vías, desvíos estratégicos y la habilitación de rutas alternas en los alrededores del Campo de Marte y las avenidas que serán usadas por las delegaciones participantes en el desfile del 29 de julio.

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