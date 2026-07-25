Pablo Heredia arremete contra Shirley Arica tras sus declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’: “Estás tan dolida y ardida”

Pablo Heredia arremete contra Shirley Arica en TikTok: “Dolida” y “ardida”, tras sus declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’.

Pablo Heredia respondió con dureza a Shirley Arica luego de las declaraciones que la modelo dio en 'Magaly TV La Firme’. El actor argentino utilizó una transmisión en vivo en TikTok para cuestionar su versión, asegurar que se sintió decepcionado por lo que escuchó en televisión y lanzar una frase que se volvió el centro del cruce: la calificó de “dolida” y “ardida”. “Hablas desde la herida”, afirmó.

El pronunciamiento del actor se dio en medio de una polémica mayor, marcada por la difusión de chats atribuidos a conversaciones con Lesly Reyna y por los comentarios de Arica, quien sostuvo que ya había escuchado rumores sobre Heredia con otras mujeres desde que salió de La Granja VIP, aunque entonces no tenía pruebas para enfrentarlo.

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El live de Pablo Heredia: “Hablas desde la herida”

Durante el en vivo en TikTok, Heredia dijo que le sorprendió el contenido de las declaraciones de Shirley en el programa de Magaly Medina. Aseguró que, en su momento, la apoyó durante su paso por el reality y que por eso le generó “gran decepción” escuchar su posición en televisión nacional.

En su descargo, el actor elevó el tono al cuestionar la actitud de Arica y presentarla como alguien que actúa desde el resentimiento. “No puedo creer que estés tan dolida, tan ardida, que hables desde la herida, siempre”, manifestó.

Además, anticipó que ella respondería y la acusó de buscar perjudicarlo: “Sé que vas a salir a contestar y buscando formas de destruirme, pero no lo hagas tan obvio, por lo menos demórate un poco”, dijo, en una de las frases más comentadas de su transmisión.

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Pablo Heredia tilda a Shirley Arica de “dolida” y “ardida” tras declaraciones en su contra. TikTok.

Los chats con Lesly Reyna y su explicación: “Así hablo, soy una persona cariñosa”

Heredia también se refirió a los chats difundidos en Magaly TV La Firme por Lesly Reyna. En su versión, negó que sus mensajes tuvieran una intención distinta y explicó que su manera de expresarse es afectuosa.

“Así hablo, soy una persona cariñosa. Entiendo que te pueda dar celos. No voy a discutir algo porque tu inmadurez está fuerte. Es muy inmaduro cómo actúas”, expresó, al insistir en que ese tono forma parte de su personalidad.

En ese tramo, su discurso combinó dos ideas: que su forma de comunicación no debería interpretarse como algo más y que, a su juicio, la reacción de Arica estaría motivada por celos y por una conducta que calificó como “inmadura”.

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Los chats de Lesly Reyna donde muestra que Pablo Heredia le escribiía mientras Shirley Arica estaba en La Granja VIP'. ATv. 'Magaly Tv La Firme'.

“No está bueno que no juegues limpio”: la acusación de Heredia

Más allá de los mensajes, Heredia dejó entrever que Shirley habría tenido participación en el origen del escándalo mediático. Según su versión, ella habría facilitado que el programa de Magaly Medina contactara a Lesly Reyna para exponer los chats.

“Siento que no está bueno que no juegues limpio”, sostuvo el actor, al remarcar que —desde su perspectiva— el tema pudo manejarse de otra manera, sin convertirlo en un conflicto público.

Pese al tono crítico, Heredia sostuvo que no le guarda rencor. Sin embargo, cerró su intervención con un balance negativo del episodio y reiteró la idea de decepción: “Gran decepción”, concluyó, antes de decir que Shirley Arica “necesita recibir mucho amor”.

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Qué dijo Shirley Arica en ‘Magaly TV La Firme’: “No solo sería ella”

Las declaraciones del actor surgieron como respuesta a lo que Shirley Arica contó en televisión. En Magaly TV La Firme, la modelo dijo que, tras salir de La Granja VIP, ya escuchaba comentarios sobre supuestos acercamientos de Pablo Heredia con otras mujeres, aunque prefirió no enfrentarlo sin evidencias.

“Yo ya tenía rumores Magaly cuando salí del reality, ya me habían contado, pero no solamente de Lesly, otras más, sí. No había pruebas fehacientes que yo pudiera decir ‘ok’. Simplemente lo tomé como un rumor, le pregunté así deslizándola y me dijo que ‘no’. Pasa el tiempo y mira lo que sucede. Él está libre, puede hacer con su vida lo que le da la gana”, declaró.

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Arica también relató que coincidió con Lesly Reyna en una discoteca y que allí la joven le contó lo ocurrido. “Lesly no ha hecho nada malo, coincidimos en una discoteca, ella me contó lo que había pasado”, expresó en el programa.

Shirley Arica se presenta en el set de Magaly Medina para hablar sobre la polémica entre Pablo Heredia y Lesly Reina. La modelo revela que ya conocía rumores de coqueteos entre ellos y defiende a Lesly, asegurando que no hizo nada malo. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La crítica de Shirley a la versión pública de Heredia: “Debería hacerse cargo”

En el mismo espacio, Shirley cuestionó la explicación que, según ella, el actor dio públicamente sobre cómo se armó la polémica. “Primero dijo que mi mánager lo ha sembrado, no sabía que mi mánager había cogido el celular de Pablo y le habría escrito. Ramiro son sus dedos. Yo creo que él debería hacerse cargo de lo que ha hecho”, afirmó.

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La modelo también aclaró que entre ambos no hubo una relación oficial, pero sostuvo que esperaba respeto por las conversaciones que tuvieron durante su convivencia en el reality. “Sí, pero ahí estamos viendo que no hay ningún tipo de respeto. Aquí la única mala del cuento soy yo, soy yo la que hace el problema, yo lo dejé, pobre hombre, que se había quedado por mí acá”, comentó con ironía.

Además, explicó que su decisión de distanciarse no se basó solo en rumores, sino en señales que percibió en el trato. “Yo como mujer intuyo muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas. No solamente los rumores, nos conocimos y me di cuenta de ciertas cosas que yo no quiero para mi vida (...) Sentirme juzgada siempre por alguien (...) Siempre minimizó mis sentimientos porque yo no soy una persona muy expresiva, eso no quiere decir que yo no sienta”, señaló.

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Shirley Arica reveló en Magaly TV La Firme que los rumores sobre Pablo Heredia no se limitaban a Lesly Reyna.