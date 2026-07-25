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Resultados de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van los duelos

Colombia, Chile, Brasil y Argentina lucharán para llegar a la gran final de la competencia. Mientras que Perú hará lo suyo frente Ecuador para obtener el quinto lugar. Entérate cómo va quedando la etapa final del torneo internacional

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Resultados de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Resultados de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Hoy, sábado 25 de julio, el Coliseo Eduardo Dibós se prepara para recibir a los cuatro equipos que lograron el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. La jornada marca el inicio de la etapa definitoria, en la que solo los dos ganadores podrán disputar el título del torneo.

Colombia, Chile, Brasil y Argentina lucharán para llegar a la ansiada final que las acerque a levantar el trofeo internacional. Pese a que Perú quedó fuera de carrera, todavía sigue con su lucha por obtener el quinto lugar y enfrentará a Ecuador para poder mantenerse en los más alto de la competencia por un cupo al próximo Campeonato Sudamericano.

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Resultados de las semifinales y definición de puestos en la Copa Sudamericana de vóley 2026

Sábado 25 de julio

  • Venezuela vs Bolivia (11:30 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y aplicación)
  • Colombia vs Chile (14:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y aplicación)
  • Argentina vs Brasil (16:30 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y aplicación)
  • Perú vs Ecuador (19:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y aplicación)
Así se jugarán las semifinales y definición de puestos en la Copa Sudamericana de vóley 2026
Así se jugarán las semifinales y definición de puestos en la Copa Sudamericana de vóley 2026

Canal TV para ver las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La transmisión de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026 estará disponible en Perú a través de Latina Televisión, que ofrecerá los encuentros principales del certamen. Los partidos podrán verse en los canales 2 y 702, este último en alta definición, garantizando acceso tanto en formato estándar como en HD.

Quienes opten por seguir los partidos en línea contarán con la alternativa de la plataforma digital de Latina. La señal en vivo estará activa en el sitio web oficial y en la aplicación móvil de la cadena, lo que facilita ver cada jugada desde cualquier dispositivo y ubicación con conexión estable.

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Por su parte, la Federación Peruana de Vóley (FPV) brinda una opción adicional para la audiencia local. El organismo transmite gratuitamente el partido mediante su página de Facebook y en su sitio web, incluyendo relato en vivo para quienes buscan una experiencia alternativa sin costo.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así va Perú antes de enfrentar a Bolivia por fecha 3.
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así va Perú antes de enfrentar a Bolivia por fecha 3. Crédito: VisualesIA ScribNEws.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Todo está planificado para que se lleve a cabo la gran final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Dos selecciones lucharán por levantar el trofeo este domingo 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. El horario establecido es a las 17:15 horas de Perú.

El esperado evento llegará a todos los hogares peruanos gracias a Latina Televisión, que transmitirá el partidazo por la señal abierta por medio de sus canales 2 y 702 en HD.

Definición del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 comienza a delinear su lista de participantes, con dos selecciones que ya tienen su lugar asegurado. Brasil, como país anfitrión, y Argentina, por haber conquistado la anterior edición de la Copa América —ahora denominada Copa Sudamericana de Vóley—, encabezan el grupo de clasificados directos.

Con estas confirmaciones, el resto de las plazas adquiere un valor especial. Solamente quedan cuatro cupos disponibles para el certamen continental, y su asignación depende íntegramente del desempeño de las selecciones en la presente edición de la Copa Sudamericana, que se desarrolla en Lima. Quedan excluidas del conteo Brasil y Argentina, por lo que solo las demás selecciones participantes compiten por esos lugares restantes.

El sistema de clasificación establece que las posiciones finales en la Copa Sudamericana determinarán qué equipos acceden al Sudamericano. Por este motivo, la presión aumenta para los conjuntos que todavía buscan asegurar su presencia en el torneo más prestigioso de la región.

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